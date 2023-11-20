https://ria.ru/20231120/shkolniki-1910126537.html

"Чихаем в локоть". Врачи призвали школьников соблюдать респираторный этикет

"Чихаем в локоть". Врачи призвали школьников соблюдать респираторный этикет - РИА Новости, 20.11.2023

"Чихаем в локоть". Врачи призвали школьников соблюдать респираторный этикет

Во Всемирный день ребенка, который отмечается 20 ноября, российские гигиенисты призвали учащихся 1-11 классов соблюдать респираторный этикет. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T07:00

2023-11-20T07:00

2023-11-20T07:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

санпросвет

россия

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Во Всемирный день ребенка, который отмечается 20 ноября, российские гигиенисты призвали учащихся 1-11 классов соблюдать респираторный этикет."При чихании школьник должен прикрывать нос и рот одноразовым бумажным платком, а если его нет – чихать только в локтевой сгиб, а не в ладони, как это делают многие", - советует ведущий научный сотрудник отдела гигиены детей, подростков и молодежи ФБУН "ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана" Роспотребнадзора Светлана Соколова.Всемирный день ребенка – дата, которая направлена на привлечение внимания к проблемам детей и улучшение их качества жизни. В связи с этим гигиенист напомнила, что поздняя осень – сезон простуд; а самая распространенная группа инфекций, поражающих дыхательные пути, это острые респираторные инфекции, возбудителями которых могут быть и вирусы, и бактерии, и даже грибы."Дети болеют острыми респираторными инфекциями чаще, чем взрослые, поскольку у них еще несовершенная иммунная система", – отметила она, добавив, что к группе особого риска относятся школьники крупных мегаполисов.Инфекции передаются воздушно-капельным путем – от человека к человеку при разговоре, кашле или чихании, что, по ее словам, особенно актуально для детей, которые долгое время находятся в одном школьном помещении.Другой путь передачи – контактно-бытовой. "Инфекция попадает с рук больного ребенка на руки здорового, потом он трогает ими лицо, и инфекция попадает через слизистые оболочки верхних дыхательных путей непосредственно в дыхательные пути", – добавила эксперт."В этом смысле первым учителем становится сам родитель, который показывает ребенку пример личной гигиены, помогает ему освоить элементарные навыки, а затем эти действия входят в привычку", – отметила гигиенист.В связи с этим она призвала всех родителей приучать детей регулярно и тщательно мыть руки: "с мылом перед едой, после посещения туалета, после улицы, после чихания и кашля – и дома, и в школе"."Когда нет мыла, можно воспользоваться антисептическим средством или влажными салфетками, которые можно дать ребенку с собой в школу", – добавила она, подчеркнув, что антисептик не заменяет мыло и воду, но вполне может выручить в определенных ситуациях.Кроме того, по ее словам, детям, у которых уже есть мобильные телефоны, следует дезинфицировать гаджеты специальными салфетками на спиртовой основе.Респираторный этикет, по мнению эксперта, это не только вежливость, но значительное уменьшение риска распространения школьных инфекций."У всех учащихся должны быть с собой одноразовые бумажные платочки – с гигиенической точки зрения они гораздо лучше носовых платков. При чихании или кашле ребенок прикрывает нос и рот одноразовым платком и сразу выбрасывает его в мусорное ведро, а не кладет в карман. Если ребенок не успел достать платок, то чихать надо не вокруг себя, а в локтевой сгиб. Локтем он должен прикрыть нос и рот. Если у него по какой-то причине не получилось чихнуть в локтевой сгиб и он это сделал в ладонь, тогда ему желательно сразу помыть руки с мылом", – отметила эксперт.Респираторному этикету, который стал очень популярен в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, ребенка необходимо обучать."Не касаться глаз и носа, не стесняться использовать медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию, особенно в местах массового скопления людей", – призвала гигиенист, добавив, что, как только у ребенка появились первые симптомы заболевания, его следует оставить дома и ни в коем случае не заниматься самолечением.

https://ria.ru/20231002/sanprosvet-1898725501.html

https://ria.ru/20231015/sanprosvet-1902532217.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санпросвет, россия, гигиена, социальный навигатор, здоровье, здоровье - общество, детские вопросы