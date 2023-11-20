Партия "Шанс" подала 35 исков о нарушении ее прав на выборах в Молдавии
Оппозиционная в Молдавии партия "Шанс" подала 35 исков о нарушениях на выборах
© Sputnik / Dmitrij Osmatesko | Перейти в медиабанкУрны для голосования на всеобщих выборах в Молдавии
© Sputnik / Dmitrij Osmatesko
Урны для голосования на всеобщих выборах в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шанс" подала 35 исков о нарушении ее прав на местных выборах, сообщил лидер политсилы Алексей Лунгу в Telegram-канале.
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"Иск о снятии партии "Шанс" уже в Апелляционной палате. Неважно, даже если судьи попытаются уклониться от ответственности, они обязаны будут рассмотреть это дело. Мы подали 35 исков по Молдавии о нарушении прав партии "Шанс" и ее кандидатов. Процесс уже идет на уровне апелляции и Высшей судебной палаты. И если потребуется, мы дойдем до ЕСПЧ", — написал политик.
В воскресенье в 273 населенных пунктах Молдавии прошел второй тур выборов мэров и глав сельских администраций, а еще в восьми селах из-за низкой явки в первом туре прошли повторные выборы. Явка в большинстве населенных пунктов, в том числе в Бельцах — втором по величине городе страны, превысила двадцать процентов, поэтому их признали состоявшимися.
Лидер партии подчеркнул, что выборы стали для всей страны "фарсом, смехотворным представлением, лишенным истинного волеизъявления и голоса народа".
"Подтасовки и манипуляции со стороны действующей власти навсегда останутся в истории Молдовы позорным пятном "демократического государства", которое мечтает о Евросоюзе, но утопает в коррупции и беззаконии. <…> Низкая явка в целом по всей стране — например, в Русской Киселии вообще проголосовали всего два человека — ясно демонстрирует общественное мнение: нет смысла голосовать, когда выбора не оставили", — пояснил Лунгу.
В начале ноября с выборов в Молдавии сняли всех кандидатов от партии "Шанс", которая входит в политический блок с движением "Альтернативная сила спасения Молдавии". Обе политсилы заручились поддержкой политика Илана Шора, чью партию власти страны объявили неконституционной.
В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество, настаивая на отставке правительства и президента Майи Санду — неформального лидера правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.