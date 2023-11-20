https://ria.ru/20231120/shakira-1910562292.html

Певица Шакира избежала тюремного заключения в Испании

Певица Шакира избежала тюремного заключения в Испании - РИА Новости, 20.11.2023

Певица Шакира избежала тюремного заключения в Испании

Колумбийская певица Шакира заключила соглашение с налоговыми органами Испании, чтобы избежать судебного разбирательства по обвинению в неуплате 14,5 миллиона... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T13:56

2023-11-20T13:56

2023-11-20T14:12

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МАДРИД, 20 ноя - РИА Новости. Колумбийская певица Шакира заключила соглашение с налоговыми органами Испании, чтобы избежать судебного разбирательства по обвинению в неуплате 14,5 миллиона евро подоходного налога в Испании в период с 2012 по 2014 годы, за что она должна была быть приговорена к тюремному заключению и многомиллионному штрафу, передает в понедельник газета La Vanguardia с ссылкой на источники. По информации издания, в рамках сделки 46-летняя певица согласилась с тремя годами тюремного заключения и выплатой штрафа в размере 7 миллионов евро, хотя изначально обвинение требовало восемь лет лишения свободы и штраф на сумму более 23 миллионов евро. Кроме того, было решено заменить трехлетнее тюремное заключение штрафом. Отмечается, что в результате заседания, которое длилось всего две минуты, был вынесен окончательный приговор, так что Шакире не придется проходить ни одного заседания суда. Согласно версии обвинения, певица выводила средства, подлежавшие налогообложению в Испании, на счета в офшорах. Прокуратура утверждала, что певица должна была платить налоги на территории Испании, поскольку проживала в королевстве более установленного законом минимального срока в шесть месяцев, хотя артистка изначально утверждала, что это не так, поскольку она платила налоги с доходов от своей профессиональной деятельности на Багамах, где у нее есть официальная резиденция. В сентябре сообщалось, что прокуратура Испании по борьбе с экономическими преступлениями подала новый иск против Шакиры в рамках второго дела по обвинению в уклонении от уплаты налогов в 2018 году на сумму более 6,6 миллиона евро.

https://rsport.ria.ru/20230627/shakira-1880707798.html

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в мире, испания, багамы, шакира