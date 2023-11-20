https://ria.ru/20231120/sez-1910662672.html

ФРТ: участниками СЭЗ в новых регионах стали 44 компании

ФРТ: участниками СЭЗ в новых регионах стали 44 компании - РИА Новости, 20.11.2023

ФРТ: участниками СЭЗ в новых регионах стали 44 компании

Участниками свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах стали 44 компании, сообщила пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ). РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T19:40

2023-11-20T19:40

2023-11-20T19:40

фонд развития территорий (фрт, ранее - фонд защиты прав дольщиков)

сэз

запорожская область

экономика

инвестиции

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Недвижимость. Участниками свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах стали 44 компании, сообщила пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ). "Еще два предприятия из Запорожской области получили статус участников свободной экономической зоны (СЭЗ). Таким образом, на сегодняшний день в единый реестр участников СЭЗ внесены уже 44 компании и предприятия с общим объемом заявленных инвестиций более 31 миллиарда рублей", - говорится в сообщении фонда. Как указывается в нем, при реализации инвестпроектов они планируют задействовать в работе 35,9 тысячи человек и создать почти 2,5 тысячи новых рабочих мест. "Главной целью своих инвестиционных проектов многие участники свободной экономической зоны определяют модернизацию оборудования и переоснащение производственных мощностей. Это позволяет им повысить качество и объемы выпускаемой продукции, повысить ее конкурентоспособность на рынке и как результат – обеспечить развитие компании. Очередной пример – машиностроительное производство из Запорожской области, изготавливающее гидроцилиндры для сельскохозяйственной, коммунальной и прочей техники. Станочный парк предприятия насчитывает более 60 станков, но лишь 10 из них – с числовым программным управлением (ЧПУ). Инвестиции в закупку современного оборудования с ЧПУ помогут снизить количество брака и увеличить объем производства", – рассказал гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов, чьи слова приводятся в сообщении. Он добавил, что еще одна запорожская компания в статусе участника СЭЗ намерена приобрести специализированный транспорт для перевозки подсолнечного масла, что позволит расширить географию поставок продукции. Шагиахметов также сообщил, что на сегодняшний день на информационном инвест-портале зарегистрированы 367 потенциальных участников СЭЗ, а в офисах ФРТ, открытых в новых регионах, консультационно-методическую поддержку получили 136 компаний и предприятий. Свободная экономическая зона на территории новых регионов РФ была создана 24 июня. СЭЗ в новых регионах будет работать 2050 года, этот срок может быть продлен или прекращен досрочно. Уполномоченным органом по регулированию свободной экономической зоны определен Минстрой, управляющей компанией – ФРТ. Фонд уполномочен заключать договоры об условиях деятельности в СЭЗ, вести единый реестр участников и следить за выполнением условий договора. Также он может выступать застройщиком объектов инфраструктуры, предназначенных для функционирования СЭЗ. На территории СЭЗ в новых регионах будет особый порядок налогообложения, а также будут доступны субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам.

https://ria.ru/20231024/sez-1904931520.html

запорожская область

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фонд развития территорий (фрт, ранее - фонд защиты прав дольщиков), сэз, запорожская область, экономика, инвестиции