https://ria.ru/20231120/serbiya-1910577820.html

Лукашенко призвал Сербию разобраться в своем отношении к Белоруссии

Лукашенко призвал Сербию разобраться в своем отношении к Белоруссии - РИА Новости, 20.11.2023

Лукашенко призвал Сербию разобраться в своем отношении к Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал разобраться в политике, которую Сербия проводит в отношении республики. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T14:54

2023-11-20T14:54

2023-11-20T14:54

в мире

белоруссия

сербия

александр лукашенко

санкции ес в отношении белоруссии

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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал разобраться в политике, которую Сербия проводит в отношении республики. "Надо разобраться в той политике, которую Сербия проводит и желает проводить в отношении Беларуси. Если они хотят, значит, должен быть результат в торгово-экономическом отношении. Если они хотят вилять хвостом, грубо говоря, и поддерживать европейские и американские санкции против Беларуси, это их работа, пускай определяются и поддерживают, если они забыли то добро, с которым мы шли к ним", - сказал Лукашенко. Видео его встречи с новыми послами Белоруссии размещено в близком к пресс-службе президента Telegram-канале "Пул первого". Президент Белоруссии также отметил, что "если Запад и Америка не хотят с нами сотрудничать, хорошо, будем сторожить свои посольства, где это надо, а основных дипломатов мы должны перебросить на те направления, где мы видим движение". "У нас по многим странам есть движение, мы сотрудничаем со многими странами. Надо их усиливать, это будет касаться и Сербии, просто вам политически надо разобраться, чего они хотят. Одно дело заявлять, а делать совершенно иное, такая политика никому не нужна", - отметил Лукашенко. В понедельник Лукашенко назначил новых послов в ряд стран Африки, а также в Китае и Сербии.

https://ria.ru/20230625/myatezh-1880303039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, сербия, александр лукашенко, санкции ес в отношении белоруссии