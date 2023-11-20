Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко призвал Сербию разобраться в своем отношении к Белоруссии - РИА Новости, 20.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/serbiya-1910577820.html
Лукашенко призвал Сербию разобраться в своем отношении к Белоруссии
Лукашенко призвал Сербию разобраться в своем отношении к Белоруссии - РИА Новости, 20.11.2023
Лукашенко призвал Сербию разобраться в своем отношении к Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал разобраться в политике, которую Сербия проводит в отношении республики. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T14:54
2023-11-20T14:54
в мире
белоруссия
сербия
александр лукашенко
санкции ес в отношении белоруссии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749495299_533:2:2650:1193_1920x0_80_0_0_e0a079dc293683b30898472948e2ad00.jpg
МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал разобраться в политике, которую Сербия проводит в отношении республики. "Надо разобраться в той политике, которую Сербия проводит и желает проводить в отношении Беларуси. Если они хотят, значит, должен быть результат в торгово-экономическом отношении. Если они хотят вилять хвостом, грубо говоря, и поддерживать европейские и американские санкции против Беларуси, это их работа, пускай определяются и поддерживают, если они забыли то добро, с которым мы шли к ним", - сказал Лукашенко. Видео его встречи с новыми послами Белоруссии размещено в близком к пресс-службе президента Telegram-канале "Пул первого". Президент Белоруссии также отметил, что "если Запад и Америка не хотят с нами сотрудничать, хорошо, будем сторожить свои посольства, где это надо, а основных дипломатов мы должны перебросить на те направления, где мы видим движение". "У нас по многим странам есть движение, мы сотрудничаем со многими странами. Надо их усиливать, это будет касаться и Сербии, просто вам политически надо разобраться, чего они хотят. Одно дело заявлять, а делать совершенно иное, такая политика никому не нужна", - отметил Лукашенко. В понедельник Лукашенко назначил новых послов в ряд стран Африки, а также в Китае и Сербии.
https://ria.ru/20230625/myatezh-1880303039.html
https://ria.ru/20220912/belorussiya-1816092100.html
белоруссия
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749495299_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_f2f71d66991b869f04f101dcaabb6ce3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, сербия, александр лукашенко, санкции ес в отношении белоруссии
В мире, Белоруссия, Сербия, Александр Лукашенко, Санкции ЕС в отношении Белоруссии
Лукашенко призвал Сербию разобраться в своем отношении к Белоруссии

Лукашенко призвал Сербию определиться, хочет ли она сотрудничать с Белоруссией

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал разобраться в политике, которую Сербия проводит в отношении республики.
"Надо разобраться в той политике, которую Сербия проводит и желает проводить в отношении Беларуси. Если они хотят, значит, должен быть результат в торгово-экономическом отношении. Если они хотят вилять хвостом, грубо говоря, и поддерживать европейские и американские санкции против Беларуси, это их работа, пускай определяются и поддерживают, если они забыли то добро, с которым мы шли к ним", - сказал Лукашенко. Видео его встречи с новыми послами Белоруссии размещено в близком к пресс-службе президента Telegram-канале "Пул первого".
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Сербия никогда не поддержит мятеж в России и любой стране, заявил Вучич
25 июня, 11:37
Президент Белоруссии также отметил, что "если Запад и Америка не хотят с нами сотрудничать, хорошо, будем сторожить свои посольства, где это надо, а основных дипломатов мы должны перебросить на те направления, где мы видим движение".
"У нас по многим странам есть движение, мы сотрудничаем со многими странами. Надо их усиливать, это будет касаться и Сербии, просто вам политически надо разобраться, чего они хотят. Одно дело заявлять, а делать совершенно иное, такая политика никому не нужна", - отметил Лукашенко.
В понедельник Лукашенко назначил новых послов в ряд стран Африки, а также в Китае и Сербии.
Женщина в магазине - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
Белоруссия смягчила эмбарго на ввоз товаров из недружественных стран
12 сентября 2022, 08:50
 
В миреБелоруссияСербияАлександр ЛукашенкоСанкции ЕС в отношении Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала