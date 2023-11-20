https://ria.ru/20231120/serbiya-1910577820.html
Лукашенко призвал Сербию разобраться в своем отношении к Белоруссии
Лукашенко призвал Сербию разобраться в своем отношении к Белоруссии - РИА Новости, 20.11.2023
Лукашенко призвал Сербию разобраться в своем отношении к Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал разобраться в политике, которую Сербия проводит в отношении республики. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T14:54
2023-11-20T14:54
2023-11-20T14:54
в мире
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сербия
александр лукашенко
санкции ес в отношении белоруссии
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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал разобраться в политике, которую Сербия проводит в отношении республики. "Надо разобраться в той политике, которую Сербия проводит и желает проводить в отношении Беларуси. Если они хотят, значит, должен быть результат в торгово-экономическом отношении. Если они хотят вилять хвостом, грубо говоря, и поддерживать европейские и американские санкции против Беларуси, это их работа, пускай определяются и поддерживают, если они забыли то добро, с которым мы шли к ним", - сказал Лукашенко. Видео его встречи с новыми послами Белоруссии размещено в близком к пресс-службе президента Telegram-канале "Пул первого". Президент Белоруссии также отметил, что "если Запад и Америка не хотят с нами сотрудничать, хорошо, будем сторожить свои посольства, где это надо, а основных дипломатов мы должны перебросить на те направления, где мы видим движение". "У нас по многим странам есть движение, мы сотрудничаем со многими странами. Надо их усиливать, это будет касаться и Сербии, просто вам политически надо разобраться, чего они хотят. Одно дело заявлять, а делать совершенно иное, такая политика никому не нужна", - отметил Лукашенко. В понедельник Лукашенко назначил новых послов в ряд стран Африки, а также в Китае и Сербии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, сербия, александр лукашенко, санкции ес в отношении белоруссии
В мире, Белоруссия, Сербия, Александр Лукашенко, Санкции ЕС в отношении Белоруссии
Лукашенко призвал Сербию разобраться в своем отношении к Белоруссии
Лукашенко призвал Сербию определиться, хочет ли она сотрудничать с Белоруссией
МИНСК, 20 ноя – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал
разобраться в политике, которую Сербия проводит в отношении республики.
"Надо разобраться в той политике, которую Сербия проводит и желает проводить в отношении Беларуси. Если они хотят, значит, должен быть результат в торгово-экономическом отношении. Если они хотят вилять хвостом, грубо говоря, и поддерживать европейские и американские санкции против Беларуси, это их работа, пускай определяются и поддерживают, если они забыли то добро, с которым мы шли к ним", - сказал Лукашенко. Видео его встречи с новыми послами Белоруссии размещено в близком к пресс-службе президента Telegram-канале "Пул первого".
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Президент Белоруссии также отметил, что "если Запад и Америка
не хотят с нами сотрудничать, хорошо, будем сторожить свои посольства, где это надо, а основных дипломатов мы должны перебросить на те направления, где мы видим движение".
"У нас по многим странам есть движение, мы сотрудничаем со многими странами. Надо их усиливать, это будет касаться и Сербии, просто вам политически надо разобраться, чего они хотят. Одно дело заявлять, а делать совершенно иное, такая политика никому не нужна", - отметил Лукашенко.
В понедельник Лукашенко назначил новых послов в ряд стран Африки
, а также в Китае
и Сербии.
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