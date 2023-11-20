https://ria.ru/20231120/sdelki-1910533366.html

На украино-польской границе продают детей для педофилии, заявила Кузнецова

На украино-польской границе продают детей для педофилии, заявила Кузнецова - РИА Новости, 20.11.2023

На украино-польской границе продают детей для педофилии, заявила Кузнецова

На границе Польши и Украины представители педофильских сообществ Европы и Украины занимаются сделками с участием детей, заявила сопредседатель парламентской... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T12:18

2023-11-20T12:18

2023-11-20T12:18

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анна кузнецова

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. На границе Польши и Украины представители педофильских сообществ Европы и Украины занимаются сделками с участием детей, заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима, вице-спикер ГД Анна Кузнецова. "Также на участках украино-польской границы проходят сделки с представителями педофильских сообществ Европы и США", - сообщила Кузнецова на заседании комиссии в понедельник. По ее данным, цена за одного ребёнка может доходить до 150 тысяч долларов. На Украине действует целая сеть таких пособников, в одном из элитных клубов Киева украинские сироты предоставлялись в аренду в целях педофилии, добавила Кузнецова.

https://ria.ru/20231120/ukraina-1910532459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, европа, анна кузнецова, госдума рф