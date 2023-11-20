https://ria.ru/20231120/sauna-1910621341.html

Новгородский суд не стал арестовывать владельца сауны, где утонул ребенок

Новгородский суд не стал арестовывать владельца сауны, где утонул ребенок - РИА Новости, 20.11.2023

Новгородский суд не стал арестовывать владельца сауны, где утонул ребенок

Новгородский районный суд отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу владельца сауны в Великом Новгороде, где утонул ребенок, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T16:56

2023-11-20T16:56

2023-11-20T16:56

происшествия

великий новгород

россия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Новгородский районный суд отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу владельца сауны в Великом Новгороде, где утонул ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. По данным следствия, 16 ноября 3-летний мальчик, оставшись в сауне вне поля зрения родителей, снял нарукавники и ушел под воду. Когда ребенка достали, скорой помощи осталось лишь констатировать смерть. СК возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть малолетнего, и настаивал на аресте индивидуального предпринимателя на два месяца. "Ходатайство следственного органа о заключении владельца сауны под стражу было рассмотрено, но суд отказал в его удовлетворении", - рассказали в пресс-службе. Заседание прошло в субботу, из зала суда мужчина был отпущен домой. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ, расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903755696.html

https://ria.ru/20231104/kvest-1907511152.html

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происшествия, великий новгород, россия, следственный комитет россии (ск рф)