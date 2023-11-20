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Новгородский суд не стал арестовывать владельца сауны, где утонул ребенок - РИА Новости, 20.11.2023
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16:56 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/sauna-1910621341.html
Новгородский суд не стал арестовывать владельца сауны, где утонул ребенок
Новгородский суд не стал арестовывать владельца сауны, где утонул ребенок - РИА Новости, 20.11.2023
Новгородский суд не стал арестовывать владельца сауны, где утонул ребенок
Новгородский районный суд отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу владельца сауны в Великом Новгороде, где утонул ребенок, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T16:56
2023-11-20T16:56
происшествия
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россия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Новгородский районный суд отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу владельца сауны в Великом Новгороде, где утонул ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. По данным следствия, 16 ноября 3-летний мальчик, оставшись в сауне вне поля зрения родителей, снял нарукавники и ушел под воду. Когда ребенка достали, скорой помощи осталось лишь констатировать смерть. СК возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть малолетнего, и настаивал на аресте индивидуального предпринимателя на два месяца. "Ходатайство следственного органа о заключении владельца сауны под стражу было рассмотрено, но суд отказал в его удовлетворении", - рассказали в пресс-службе. Заседание прошло в субботу, из зала суда мужчина был отпущен домой. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ, расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903755696.html
https://ria.ru/20231104/kvest-1907511152.html
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происшествия, великий новгород, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Великий Новгород, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Новгородский суд не стал арестовывать владельца сауны, где утонул ребенок

Суд не стал арестовывать владельца сауны в Великом Новгороде, где утонул ребенок

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗале заседаний в суде
Зале заседаний в суде - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Новгородский районный суд отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу владельца сауны в Великом Новгороде, где утонул ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
По данным следствия, 16 ноября 3-летний мальчик, оставшись в сауне вне поля зрения родителей, снял нарукавники и ушел под воду. Когда ребенка достали, скорой помощи осталось лишь констатировать смерть. СК возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть малолетнего, и настаивал на аресте индивидуального предпринимателя на два месяца.
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«
"Ходатайство следственного органа о заключении владельца сауны под стражу было рассмотрено, но суд отказал в его удовлетворении", - рассказали в пресс-службе.
Заседание прошло в субботу, из зала суда мужчина был отпущен домой.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ, расследование уголовного дела продолжается.
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