https://ria.ru/20231120/sanprosvet-1910133639.html

Гигиенист ответила на наболевшие вопросы родителей школьников

Гигиенист ответила на наболевшие вопросы родителей школьников - РИА Новости, 20.11.2023

Гигиенист ответила на наболевшие вопросы родителей школьников

20 ноября – Всемирный день ребенка – дата, которая направлена на привлечение внимания к проблемам детей и улучшение их качества жизни. Корреспондент РИА Новости РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T09:00

2023-11-20T09:00

2023-11-20T09:00

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. 20 ноября – Всемирный день ребенка – дата, которая направлена на привлечение внимания к проблемам детей и улучшение их качества жизни. Корреспондент РИА Новости опросил родителей учащихся 1-11 классов и составил список самых животрепещущих вопросов и проблем, связанных с гигиеной в школе. Отвечает ведущий научный сотрудник отдела гигиены детей, подростков и молодежи ФБУН "ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана" Роспотребнадзора Светлана Соколова."В классе душно. Обязана ли школа следить за проветриванием? Можно ли в классе установить кондиционер?"– Все помещения школы ежедневно проветривают: учебные помещения – во время перемен, рекреационные – во время уроков. Продолжительность проветривания нормируется (нормы включены в санитарно-эпидемиологические требования к детским организациям) и зависит от температуры на улице и скорости воздуха (ветра). Помещение для проведения занятий физической культурой и спортом также должно хорошо проветриваться.Кроме того, существует так называемое сквозное проветривание школы. Оно осуществляется в начале и по окончании учебных занятий. Если дети учатся в две смены, то оно проводится после каждой смены, а также в перерыве между дополнительными занятиями. Недопустимо проводить сквозное проветривание в присутствии детей и через туалетные комнаты. График проветривания разрабатывается школой в соответствии с расписанием занятий. Все этот график знают и обязаны его соблюдать.Что касается кондиционера, то основное его преимущество – спасение от жары. В принципе, при климате большей части наших регионов без кондиционера вполне можно обойтись просто открыв окно и проветрив класс.Всегда нужно учитывать, что при ненадлежащем обслуживании в кондиционерах образуются споры, плесень, бактерии, вирусы. Плюс у детей от кондиционированного воздуха может пересыхать слизистая оболочка носа, а это – один из факторов, способствующий возникновению инфекции."Грязно в классе. Как часто в школе должны проводить влажную уборку?"– Все школьные помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Туалеты, столовую, вестибюли и рекреации моют после каждой перемены, а уборку учебных помещений проводят после уроков. Если общеобразовательная организация работает в две смены, то уборку проводят по окончании каждой смены: моют полы, протирают места, где может скапливаться пыль (подоконники, радиаторы и пр.).Для проведения уборки и дезинфекции используют определенные моющие дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в детских учебных заведениях. Не реже одного раза в месяц во всех помещениях проводится генеральная уборка."Часто болеем. Может ли родительский комитет по своей инициативе установить в классе бактерицидные лампы? Не вредные ли они?"– Применение бактерицидных ламп действительно позволяет снизить риск возникновения инфекционных заболеваний. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в школах и в настоящее время действуют санитарно-эпидемиологические требования, согласно которым в учебных классах должны регулярно проводиться мероприятия, включающие обеззараживание воздуха бактерицидными лампами.Преимущественно необходимо использовать лампы закрытого типа, которые можно эксплуатировать в присутствии людей. Для контроля эксплуатации бактерицидных ламп необходимо назначить ответственного, прошедшего инструктаж в установленном порядке. Даты и продолжительность использования лампы фиксируются в специальном журнале."Из-за отопления в классе сухой воздух. Это опасно? Эффективны ли увлажнители воздуха?"– Сухой воздух в помещении может стать причиной пересыхания слизистых оболочек, а это является предпосылкой к инфекционным заболеваниям. Более того, от сухого воздуха у школьников бывают кровотечения из носа.В такой ситуации увлажнители просто необходимы, они могут обеспечить оптимальный уровень относительной влажности воздуха в помещениях (от 40 до 60%). Но как только мы начинаем применять какое-то устройство, встает вопрос его эксплуатации, и здесь очень важен контроль уровня влажности. Не только сухой, но и слишком влажный воздух, который способствует появлению плесени, может вызвать проблемы со здоровьем, например, заболевания дыхательных путей."Проверяют ли кулеры для воды на безопасность? Как часто их моют?"– Как только бутылка с водой установлена в кулер, в нее попадает воздух, а в воздухе есть микробы, поэтому качество воды перестает зависеть только от производителя и качества розлива. При организации питьевого режима с использованием кулера дети должны быть обеспечены посудой. Лучше всего, чтобы это были одноразовые стаканчики, которые должны быть в достаточном количестве в соответствии со списочным составом детей.Рядом должен стоять контейнер, куда дети могут выбросить использованные стаканчики. Сам кулер запрещено размещать в местах, которые подвергаются воздействию прямых солнечных лучей.Его нужно регулярно мыть – не реже одного раза в семь дней. Санитарная обработка кулера проводится сотрудниками либо самой школы, либо компании, которая осуществляет доставку воды. Мойка помпы – при каждой смене бутылки. Мойка кулера с применением дезинфекционного средства должна проводиться не реже одного раза в три месяца. Школа должна за этим следить."Гигиена в школьной столовой: где заканчивается ответственность родителей и начинается ответственность самого ребенка и школы?"– Начинаем с родителей: именно родитель формирует правильные пищевые привычки ребенка. Есть четыре принципа здорового питания – режим питания, баланс, разнообразие и безопасность.Детям школьного возраста рекомендуется четырех-пятиразовое питание с интервалом между приемами пищи в 3-4 часа (завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин). Отсутствие завтрака недопустимо. Научные исследования показывают, что учащиеся, которые получают школьный завтрак, лучше воспринимают учебный материал и остаются до конца учебных занятий работоспособными.Баланс рациона должен быть равен энерготратам с учетом возраста, пола, физической активности ребенка и его интеллектуальной нагрузки. В питании ребенка присутствуют разнообразные продукты – молочные, мясные, рыбные, яичные, овощи, фрукты, орехи, растительные масла.Перед едой ребенок тщательно моет руки, а в школе должны быть созданы условия для мытья и сушки рук, в том числе необходимо следить за наличием мыла и полотенец. Школьник должен четко знать, что нельзя давать другому пить из своего стаканчика, пробовать еду из чужой тарелки и использовать грязные столовые приборы.Школьная столовая имеет и воспитательное значение. Здесь важно привить ребенку культуру питания: брать еды столько, сколько он сможет съесть; не разговаривать во время еды; убирать за собой посуду; не бегать по столовой; говорить "Спасибо" поварам."Сколько можно хранить в школе принесенную из дома еду?"– Это родительская зона ответственности. При выборе перекуса, который ребенок возьмет в школу, родитель учитывает, что еда должна сохранить свежесть на протяжении как минимум 4-5 часов, то есть мы полностью исключаем скоропортящиеся компоненты.Что можно взять с собой? Предварительно вымытые фрукты, соки, фруктовые пюре, молоко и молочные напитки в потребительской упаковке (не более 200 мл), батончики-мюсли."Ребенок брезгует ходить в школьный туалет. Кто отвечает за их чистоту? Должна ли в обязательном порядке быть туалетная бумага?"– Если у ребенка обнаружилась проблема с посещением школьного туалета, то, конечно, нужен откровенный разговор. Важно понять причину тревожности. Это какой-то его личный негативный опыт? Или, возможно, он стесняется из-за отсутствия приватности? Или он стал свидетелем агрессивного поведения в туалетной комнате? В этих вопросах может потребоваться помощь психолога.А вот если дело в качестве уборки туалета или отсутствии туалетной бумаги, то это уже зона ответственности самой школы. В школьных туалетах постоянно должны быть в наличии мыло, туалетная бумага и полотенца. После каждой перемены туалеты подлежат влажной уборке. Санитарно-техническое оборудование ежедневно должно обеззараживаться. Сиденья, ручки сливных бачков моют ежедневно теплой водой с мылом или другими моющими средствами. Унитазы чистят два раза в день или по мере загрязнения.Если родителей не устраивает "туалетная политика", то они могут напрямую обратиться к руководству школы или решить вопрос через родительский комитет. Если это не поможет и руководство школы ничего не предпримет, то можно задействовать контролирующие органы – Департамент образования и Роспотребнадзор. Специалисты проведут контрольно-надзорные мероприятия, и, если будет выявлен факт нарушения, примут меры административного воздействия.

https://ria.ru/20231015/sanprosvet-1902532217.html

https://ria.ru/20231009/sanprosvet-1900669424.html

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