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Глава "АвтоВАЗа" сообщил о случаях отказа от сотрудничества из-за санкций - РИА Новости, 20.11.2023
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17:02 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/sanktsii-1910622859.html
Глава "АвтоВАЗа" сообщил о случаях отказа от сотрудничества из-за санкций
Глава "АвтоВАЗа" сообщил о случаях отказа от сотрудничества из-за санкций - РИА Новости, 20.11.2023
Глава "АвтоВАЗа" сообщил о случаях отказа от сотрудничества из-за санкций
Внесение "АвтоВАЗа" в санкционные списки США привело к отказу зарубежных поставщиков и банков от сотрудничества, заявил глава компании Максим Соколов на... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T17:02
2023-11-20T17:02
экономика
сша
максим соколов
автоваз
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Внесение "АвтоВАЗа" в санкционные списки США привело к отказу зарубежных поставщиков и банков от сотрудничества, заявил глава компании Максим Соколов на парламентских слушаниях комитета Совета Федерации по экономической политике."Последствием этого (ограничительных мер. — Прим. ред.) стали новые массовые отказы зарубежных поставщиков, субпоставщиков, финансовых институтов и банков от сотрудничества с нашим автопромом", — отметил он.Как уточнил Соколов, платежи "АвтоВАЗа" блокируют банки как недружественных государств, так и дружественных.Он также добавил, что, несмотря на санкционное давление Запада, концерн выходит на масштабные показатели по выпуску продукции и создает новые модели "Лады".Российский автопроизводитель попал под американские ограничительные меры в середине сентября 2023 года. Тогда Соколов подчеркнул, что рестрикции западных стран в целом не повлияют на выпуск автомобилей, хотя проблемы с поставками некоторых комплектующих сохранятся.
https://ria.ru/20231117/avtovaz-1909999357.html
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экономика, сша, максим соколов, автоваз, совет федерации рф, россия
Экономика, США, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Совет Федерации РФ, Россия
Глава "АвтоВАЗа" сообщил о случаях отказа от сотрудничества из-за санкций

Глава "АвтоВАЗа": зарубежные банки блокируют платежи из-за санкций США

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент АО "АВТОВАЗ" Максим Соколов на стенде медиагруппы "Россия сегодня"
Президент АО АВТОВАЗ Максим Соколов на стенде медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент АО "АВТОВАЗ" Максим Соколов на стенде медиагруппы "Россия сегодня". Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Внесение "АвтоВАЗа" в санкционные списки США привело к отказу зарубежных поставщиков и банков от сотрудничества, заявил глава компании Максим Соколов на парламентских слушаниях комитета Совета Федерации по экономической политике.
«
"Последствием этого (ограничительных мер. — Прим. ред.) стали новые массовые отказы зарубежных поставщиков, субпоставщиков, финансовых институтов и банков от сотрудничества с нашим автопромом", — отметил он.
Как уточнил Соколов, платежи "АвтоВАЗа" блокируют банки как недружественных государств, так и дружественных.
Он также добавил, что, несмотря на санкционное давление Запада, концерн выходит на масштабные показатели по выпуску продукции и создает новые модели "Лады".
Российский автопроизводитель попал под американские ограничительные меры в середине сентября 2023 года. Тогда Соколов подчеркнул, что рестрикции западных стран в целом не повлияют на выпуск автомобилей, хотя проблемы с поставками некоторых комплектующих сохранятся.
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ЭкономикаСШАМаксим СоколовАвтоВАЗСовет Федерации РФРоссия
 
 
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