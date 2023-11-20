https://ria.ru/20231120/sammit-1910538052.html

Путин примет участие в виртуальном саммите G20

Путин примет участие в виртуальном саммите G20 - РИА Новости, 20.11.2023

Путин примет участие в виртуальном саммите G20

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил планируемое выступление президента России Владимира Путина на виртуальном саммите G20. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T12:28

2023-11-20T12:28

2023-11-20T12:32

большая двадцатка

владимир путин

в мире

дмитрий песков

индия

россия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил планируемое выступление президента России Владимира Путина на виртуальном саммите G20."Да, планируется", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, планируется ли выступление президента на саммите G20.Президент РФ Владимир Путин, как ожидается, 22 ноября примет участие в виртуальном саммите G20, который организует Индия.

https://ria.ru/20230909/g20-1895180922.html

индия

россия

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большая двадцатка, владимир путин, в мире, дмитрий песков, индия, россия