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В Челябинской области полиция приостановила работу рынка в поселке - РИА Новости, 20.11.2023
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13:46 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/rynok-1910559914.html
В Челябинской области полиция приостановила работу рынка в поселке
В Челябинской области полиция приостановила работу рынка в поселке - РИА Новости, 20.11.2023
В Челябинской области полиция приостановила работу рынка в поселке
Полиция приостановила работу мелкооптового рынка в поселке Кременкуль под Челябинском для проведения проверки его финансово-хозяйственной деятельности после... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T13:46
2023-11-20T13:46
происшествия
челябинская область
россия
александр бастрыкин
алексей текслер
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Полиция приостановила работу мелкооптового рынка в поселке Кременкуль под Челябинском для проведения проверки его финансово-хозяйственной деятельности после жалоб жителей, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. На прошлой неделе председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о торговом объекте в Кременкуле, который продолжает функционировать, несмотря на решения надзорных органов, а "местные жители выражают в связи с этим обеспокоенность", сообщалось в Telegram-канале СК. По факту незаконного строительства рынка расследуется уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). А полиция сообщала, что в октябре рынок проверялся в рамках операции "Нелегал-2023", было пресечено 7 нарушений миграционного законодательства. "В поселке Кременкуль приостановлена работа мелкооптового торгового рынка. На территории проводятся оперативные мероприятия по проверке соблюдения законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. Проверка проводится по поручению губернатора Алексея Текслера и в координации со всеми силовыми ведомствами региона", - говорится в сообщении. Для обеспечения охраны общественного порядка на территории рынка находятся сотрудники органов внутренних дел и других правоохранительных структур, уточняется в сообщении. Ограничен въезд на торговые площадки, на подъездных путях дежурят экипажи ДПС, выставлены дополнительные посты полицейских, добавляется в сообщении. Кроме того, поясняет СК РФ, Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя регионального СУСК России Алексея Колбасина повторный доклад о проведенных по уголовному делу следственных действиях, а также о причинах незакрытия рынка.
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происшествия, челябинская область, россия, александр бастрыкин, алексей текслер, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинская область, Россия, Александр Бастрыкин, Алексей Текслер, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинской области полиция приостановила работу рынка в поселке

Полиция приостановила работу рынка в поселке под Челябинском после жалоб жителей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Полиция приостановила работу мелкооптового рынка в поселке Кременкуль под Челябинском для проведения проверки его финансово-хозяйственной деятельности после жалоб жителей, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
На прошлой неделе председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о торговом объекте в Кременкуле, который продолжает функционировать, несмотря на решения надзорных органов, а "местные жители выражают в связи с этим обеспокоенность", сообщалось в Telegram-канале СК. По факту незаконного строительства рынка расследуется уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). А полиция сообщала, что в октябре рынок проверялся в рамках операции "Нелегал-2023", было пресечено 7 нарушений миграционного законодательства.
«
"В поселке Кременкуль приостановлена работа мелкооптового торгового рынка. На территории проводятся оперативные мероприятия по проверке соблюдения законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. Проверка проводится по поручению губернатора Алексея Текслера и в координации со всеми силовыми ведомствами региона", - говорится в сообщении.
Для обеспечения охраны общественного порядка на территории рынка находятся сотрудники органов внутренних дел и других правоохранительных структур, уточняется в сообщении. Ограничен въезд на торговые площадки, на подъездных путях дежурят экипажи ДПС, выставлены дополнительные посты полицейских, добавляется в сообщении.
Кроме того, поясняет СК РФ, Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя регионального СУСК России Алексея Колбасина повторный доклад о проведенных по уголовному делу следственных действиях, а также о причинах незакрытия рынка.
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ПроисшествияЧелябинская областьРоссияАлександр БастрыкинАлексей ТекслерСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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