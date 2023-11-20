https://ria.ru/20231120/rynok-1910559914.html

В Челябинской области полиция приостановила работу рынка в поселке

В Челябинской области полиция приостановила работу рынка в поселке - РИА Новости, 20.11.2023

В Челябинской области полиция приостановила работу рынка в поселке

Полиция приостановила работу мелкооптового рынка в поселке Кременкуль под Челябинском для проведения проверки его финансово-хозяйственной деятельности после... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T13:46

2023-11-20T13:46

2023-11-20T13:46

происшествия

челябинская область

россия

александр бастрыкин

алексей текслер

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_3ba4483cf02ad38122dd2abb7ce90e3a.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Полиция приостановила работу мелкооптового рынка в поселке Кременкуль под Челябинском для проведения проверки его финансово-хозяйственной деятельности после жалоб жителей, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. На прошлой неделе председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о торговом объекте в Кременкуле, который продолжает функционировать, несмотря на решения надзорных органов, а "местные жители выражают в связи с этим обеспокоенность", сообщалось в Telegram-канале СК. По факту незаконного строительства рынка расследуется уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). А полиция сообщала, что в октябре рынок проверялся в рамках операции "Нелегал-2023", было пресечено 7 нарушений миграционного законодательства. "В поселке Кременкуль приостановлена работа мелкооптового торгового рынка. На территории проводятся оперативные мероприятия по проверке соблюдения законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. Проверка проводится по поручению губернатора Алексея Текслера и в координации со всеми силовыми ведомствами региона", - говорится в сообщении. Для обеспечения охраны общественного порядка на территории рынка находятся сотрудники органов внутренних дел и других правоохранительных структур, уточняется в сообщении. Ограничен въезд на торговые площадки, на подъездных путях дежурят экипажи ДПС, выставлены дополнительные посты полицейских, добавляется в сообщении. Кроме того, поясняет СК РФ, Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя регионального СУСК России Алексея Колбасина повторный доклад о проведенных по уголовному делу следственных действиях, а также о причинах незакрытия рынка.

https://ria.ru/20231120/proisshestvie-1910517956.html

челябинская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинская область, россия, александр бастрыкин, алексей текслер, следственный комитет россии (ск рф)