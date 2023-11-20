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РЭЦ расскажет о регистрации продукции на внешних рынках - РИА Новости, 20.11.2023
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09:41 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/rets-1910498445.html
РЭЦ расскажет о регистрации продукции на внешних рынках
РЭЦ расскажет о регистрации продукции на внешних рынках - РИА Новости, 20.11.2023
РЭЦ расскажет о регистрации продукции на внешних рынках
Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) запустил экспертные консультации для экспортеров по вопросам сертификации и регистрации продукции на внешних рынках,... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T09:41
2023-11-20T09:41
экономика
технологии
россия
китай
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) запустил экспертные консультации для экспортеров по вопросам сертификации и регистрации продукции на внешних рынках, сообщает центр. "Консультации будут проходить в формате вебинаров, слушатели которых смогут узнать о различных страновых аспектах оценки соответствия продукции, интеллектуальной собственности, лицензирования и получения разрешительных документов на экспорт", - говорится в сообщении. "Получение разрешительных документов, сертификация и регистрация продукции, охрана товарных знаков, защита интеллектуальной собственности - всё это фундаментальные вещи для организации экспорта. Мы понимаем, что разобраться во всех тонкостях и правилах нелегко, особенно начинающим экспортерам. Для этого мы и запускаем регулярные экспертные консультации, которые позволят всем желающим получить систематизированные и актуальные данные от экспертов по этим вопросам", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов. В ходе консультаций компании смогут разобраться в вопросах обязательных и добровольных требований к продукции, процедур оценки соответствия в странах экспорта, правовой охраны товарных знаков и изобретений. Также эксперты расскажут о способах защиты бренда за границей, а также продвижения с помощью сертификата "Сделано в России", управлениям своими нематериальными активами за рубежом и получении лицензий на экспорт в электронном виде. Первую консультацию для компаний, заинтересованных в выходе на рынок Китая, РЭЦ проведет уже 1 декабря в 10:00 (мск). Специалисты РЭЦ совместно с приглашенными экспертами рассмотрят особенности сертификации и регистрации продукции при экспорте в Китай: техническое регулирование в Китае и чем может помочь РЭЦ в области оценки соответствия продукции, порядок регистрации в системе CIFER, особенности испытаний для китайского рынка в соответствии с стандартами GB, способы и особенности правовой охраны интеллектуальной собственности при выходе на китайский рынок и порядок получения сертификата "Сделано в России" и его преимущества для экспортеров. Регистрация на консультацию уже открыта на сайте РЭЦ.
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экономика, технологии, россия, китай
Экономика, Технологии, Россия, Китай
РЭЦ расскажет о регистрации продукции на внешних рынках

РЭЦ запустил консультации о сертификации и регистрации на внешних рынках

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛоготип в цветах российского флага на стенде Российского экспортного центра
Логотип в цветах российского флага на стенде Российского экспортного центра - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Логотип в цветах российского флага на стенде Российского экспортного центра. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) запустил экспертные консультации для экспортеров по вопросам сертификации и регистрации продукции на внешних рынках, сообщает центр.
"Консультации будут проходить в формате вебинаров, слушатели которых смогут узнать о различных страновых аспектах оценки соответствия продукции, интеллектуальной собственности, лицензирования и получения разрешительных документов на экспорт", - говорится в сообщении.
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"Получение разрешительных документов, сертификация и регистрация продукции, охрана товарных знаков, защита интеллектуальной собственности - всё это фундаментальные вещи для организации экспорта. Мы понимаем, что разобраться во всех тонкостях и правилах нелегко, особенно начинающим экспортерам. Для этого мы и запускаем регулярные экспертные консультации, которые позволят всем желающим получить систематизированные и актуальные данные от экспертов по этим вопросам", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
В ходе консультаций компании смогут разобраться в вопросах обязательных и добровольных требований к продукции, процедур оценки соответствия в странах экспорта, правовой охраны товарных знаков и изобретений.
Также эксперты расскажут о способах защиты бренда за границей, а также продвижения с помощью сертификата "Сделано в России", управлениям своими нематериальными активами за рубежом и получении лицензий на экспорт в электронном виде.
Первую консультацию для компаний, заинтересованных в выходе на рынок Китая, РЭЦ проведет уже 1 декабря в 10:00 (мск). Специалисты РЭЦ совместно с приглашенными экспертами рассмотрят особенности сертификации и регистрации продукции при экспорте в Китай: техническое регулирование в Китае и чем может помочь РЭЦ в области оценки соответствия продукции, порядок регистрации в системе CIFER, особенности испытаний для китайского рынка в соответствии с стандартами GB, способы и особенности правовой охраны интеллектуальной собственности при выходе на китайский рынок и порядок получения сертификата "Сделано в России" и его преимущества для экспортеров.
Регистрация на консультацию уже открыта на сайте РЭЦ.
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