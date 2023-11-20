https://ria.ru/20231120/resursy-1910675807.html
Пентагон: у ВСУ есть ресурсы для продолжения боевых действий зимой
Пентагон: у ВСУ есть ресурсы для продолжения боевых действий зимой - РИА Новости, 20.11.2023
Пентагон: у ВСУ есть ресурсы для продолжения боевых действий зимой
Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина имеет все необходимые ресурсы для продолжения боевых действий в зимний период. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T20:48
2023-11-20T20:48
2023-11-20T20:48
в мире
украина
ллойд остин
пентагон
киев
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866848252_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9037973b6b3beac0782ccfae215a6f50.jpg
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина имеет все необходимые ресурсы для продолжения боевых действий в зимний период. Остин находится в Киеве с визитом. Глава Пентагона уже успел встретиться с Владимиром Зеленским и заверил его в неизменности американской военной поддержки. Шеф Пентагона в ходя пресс-конференции сообщил, что Украина обладает всеми средствами, "чтобы добиться успеха и сражаться зимой". Он также отметил, что согласился с Зеленским, что необходимо продолжать боевые действия. Он также анонсировал новую военную помощь Украине на 100 миллионов долларов.
https://ria.ru/20231120/pomosch-1910673719.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866848252_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_13d65a240e4abea9d20d865a4b383a74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ллойд остин, пентагон, киев, владимир зеленский
В мире, Украина, Ллойд Остин, Пентагон, Киев, Владимир Зеленский
Пентагон: у ВСУ есть ресурсы для продолжения боевых действий зимой
Ллойд Остин: у Украины есть ресурсы для продолжения боевых действий зимой
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина имеет все необходимые ресурсы для продолжения боевых действий в зимний период.
Остин находится в Киеве
с визитом. Глава Пентагона уже успел встретиться с Владимиром Зеленским
и заверил его в неизменности американской военной поддержки.
Шеф Пентагона в ходя пресс-конференции сообщил, что Украина обладает всеми средствами, "чтобы добиться успеха и сражаться зимой". Он также отметил, что согласился с Зеленским, что необходимо продолжать боевые действия.
Он также анонсировал новую военную помощь Украине на 100 миллионов долларов.
Пентагон анонсировал новую военную помощь Украине