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Пентагон: у ВСУ есть ресурсы для продолжения боевых действий зимой - РИА Новости, 20.11.2023
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20:48 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/resursy-1910675807.html
Пентагон: у ВСУ есть ресурсы для продолжения боевых действий зимой
Пентагон: у ВСУ есть ресурсы для продолжения боевых действий зимой - РИА Новости, 20.11.2023
Пентагон: у ВСУ есть ресурсы для продолжения боевых действий зимой
Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина имеет все необходимые ресурсы для продолжения боевых действий в зимний период. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T20:48
2023-11-20T20:48
в мире
украина
ллойд остин
пентагон
киев
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина имеет все необходимые ресурсы для продолжения боевых действий в зимний период. Остин находится в Киеве с визитом. Глава Пентагона уже успел встретиться с Владимиром Зеленским и заверил его в неизменности американской военной поддержки. Шеф Пентагона в ходя пресс-конференции сообщил, что Украина обладает всеми средствами, "чтобы добиться успеха и сражаться зимой". Он также отметил, что согласился с Зеленским, что необходимо продолжать боевые действия. Он также анонсировал новую военную помощь Украине на 100 миллионов долларов.
https://ria.ru/20231120/pomosch-1910673719.html
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в мире, украина, ллойд остин, пентагон, киев, владимир зеленский
В мире, Украина, Ллойд Остин, Пентагон, Киев, Владимир Зеленский
Пентагон: у ВСУ есть ресурсы для продолжения боевых действий зимой

Ллойд Остин: у Украины есть ресурсы для продолжения боевых действий зимой

© AP Photo / Matthias SchraderМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр обороны США Ллойд Остин . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина имеет все необходимые ресурсы для продолжения боевых действий в зимний период.
Остин находится в Киеве с визитом. Глава Пентагона уже успел встретиться с Владимиром Зеленским и заверил его в неизменности американской военной поддержки.
Шеф Пентагона в ходя пресс-конференции сообщил, что Украина обладает всеми средствами, "чтобы добиться успеха и сражаться зимой". Он также отметил, что согласился с Зеленским, что необходимо продолжать боевые действия.
Он также анонсировал новую военную помощь Украине на 100 миллионов долларов.
Президент Украины и глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Пентагон анонсировал новую военную помощь Украине
Вчера, 20:36
 
В миреУкраинаЛлойд ОстинПентагонКиевВладимир Зеленский
 
 
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