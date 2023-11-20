https://ria.ru/20231120/resursy-1910675807.html

Пентагон: у ВСУ есть ресурсы для продолжения боевых действий зимой

Пентагон: у ВСУ есть ресурсы для продолжения боевых действий зимой - РИА Новости, 20.11.2023

Пентагон: у ВСУ есть ресурсы для продолжения боевых действий зимой

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина имеет все необходимые ресурсы для продолжения боевых действий в зимний период. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T20:48

2023-11-20T20:48

2023-11-20T20:48

в мире

украина

ллойд остин

пентагон

киев

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина имеет все необходимые ресурсы для продолжения боевых действий в зимний период. Остин находится в Киеве с визитом. Глава Пентагона уже успел встретиться с Владимиром Зеленским и заверил его в неизменности американской военной поддержки. Шеф Пентагона в ходя пресс-конференции сообщил, что Украина обладает всеми средствами, "чтобы добиться успеха и сражаться зимой". Он также отметил, что согласился с Зеленским, что необходимо продолжать боевые действия. Он также анонсировал новую военную помощь Украине на 100 миллионов долларов.

https://ria.ru/20231120/pomosch-1910673719.html

украина

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в мире, украина, ллойд остин, пентагон, киев, владимир зеленский