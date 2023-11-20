https://ria.ru/20231120/renovatsiya-1910510801.html

Бочкарев: в Москве с начала года снесли 180 домов по программе реновации

Бочкарев: в Москве с начала года снесли 180 домов по программе реновации - РИА Новости, 20.11.2023

Бочкарев: в Москве с начала года снесли 180 домов по программе реновации

В Москве с начала года по программе реновации снесено 180 домов, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T10:54

2023-11-20T10:54

2023-11-20T10:54

москва

андрей бочкарев

программа реновации в москве

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В Москве с начала года по программе реновации снесено 180 домов, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Москва заметно наращивает темп реализации программы реновации – только с начала года снесено 180 домов. Для сравнения, это уже более чем втрое превышает показатели прошлого года, когда было разобрано 53 дома", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам заммэра, лидерами по количеству снесенных домов являются Юго-Восточный и Северный округа Москвы – там демонтировано по 29 домов. "Рекордсмены среди районов – Бескудниковский и Фили-Давыдково, в них снесено по десять домов", – отметил он. Как указывается в сообщении, все здания демонтировали при помощи технологии "умного" сноса. "Основными принципами "умного" сноса являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов. Всего с момента старта программы реновации в Москве снесены более 300 жилых домов", – добавляется в нем. Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Всего к настоящему времени по программе реновации построено около 280 домов площадью 3,9 миллиона квадратных метров.

https://ria.ru/20231115/renovatsii-1909583873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, андрей бочкарев, программа реновации в москве