https://ria.ru/20231120/renovatsiya-1910510801.html
Бочкарев: в Москве с начала года снесли 180 домов по программе реновации
Бочкарев: в Москве с начала года снесли 180 домов по программе реновации - РИА Новости, 20.11.2023
Бочкарев: в Москве с начала года снесли 180 домов по программе реновации
В Москве с начала года по программе реновации снесено 180 домов, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T10:54
2023-11-20T10:54
2023-11-20T10:54
москва
андрей бочкарев
программа реновации в москве
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В Москве с начала года по программе реновации снесено 180 домов, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Москва заметно наращивает темп реализации программы реновации – только с начала года снесено 180 домов. Для сравнения, это уже более чем втрое превышает показатели прошлого года, когда было разобрано 53 дома", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам заммэра, лидерами по количеству снесенных домов являются Юго-Восточный и Северный округа Москвы – там демонтировано по 29 домов. "Рекордсмены среди районов – Бескудниковский и Фили-Давыдково, в них снесено по десять домов", – отметил он. Как указывается в сообщении, все здания демонтировали при помощи технологии "умного" сноса. "Основными принципами "умного" сноса являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов. Всего с момента старта программы реновации в Москве снесены более 300 жилых домов", – добавляется в нем. Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Всего к настоящему времени по программе реновации построено около 280 домов площадью 3,9 миллиона квадратных метров.
https://ria.ru/20231115/renovatsii-1909583873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей бочкарев, программа реновации в москве
Москва, Андрей Бочкарев, Программа реновации в Москве
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В Москве с начала года по программе реновации снесено 180 домов, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Москва заметно наращивает темп реализации программы реновации – только с начала года снесено 180 домов. Для сравнения, это уже более чем втрое превышает показатели прошлого года, когда было разобрано 53 дома", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
По словам заммэра, лидерами по количеству снесенных домов являются Юго-Восточный и Северный округа
Москвы – там демонтировано по 29 домов. "Рекордсмены среди районов – Бескудниковский и Фили-Давыдково, в них снесено по десять домов", – отметил он.
Как указывается в сообщении, все здания демонтировали при помощи технологии "умного" сноса. "Основными принципами "умного" сноса являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов. Всего с момента старта программы реновации в Москве снесены более 300 жилых домов", – добавляется в нем.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Всего к настоящему времени по программе реновации построено около 280 домов площадью 3,9 миллиона квадратных метров.
Потенциал площадок реновации в Москве достиг почти 10 миллионов "квадратов"