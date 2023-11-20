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"Калашников" досрочно выполнил гособоронзаказ на поставку ракет "Вихрь-1" - РИА Новости, 20.11.2023
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14:37 20.11.2023 (обновлено: 14:38 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/rakety-1910572274.html
"Калашников" досрочно выполнил гособоронзаказ на поставку ракет "Вихрь-1"
"Калашников" досрочно выполнил гособоронзаказ на поставку ракет "Вихрь-1" - РИА Новости, 20.11.2023
"Калашников" досрочно выполнил гособоронзаказ на поставку ракет "Вихрь-1"
"Калашников" досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года на поставку Минобороны России сверхзвуковых ракет "Вихрь-1" для вертолетов Ка-52, сообщили в понедельник РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T14:37
2023-11-20T14:38
ка-52 "аллигатор"
безопасность
калашников (концерн)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. "Калашников" досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года на поставку Минобороны России сверхзвуковых ракет "Вихрь-1" для вертолетов Ка-52, сообщили в понедельник в пресс-службе "Калашникова". "Концерн "Калашников" досрочно выполнил обязательства 2023 года по государственному контракту с Минобороны России на поставку управляемых ракет "Вихрь-1". Изделия отгружены с опережением сроков и в полном объеме. До передачи заказчику боеприпасы прошли контрольно-летные испытания, в ходе которых подтвердили полное соответствие требованиям контракта", - говорится в релизе. Управляемые ракеты "Вихрь–1" предназначены для поражения бронетехники и укреплений противника, движущихся наземных и малоскоростных воздушных целей на дальности до 10 километров. Носителями ракет являются разведывательно–ударные вертолеты Ка–52 "Аллигатор". Скорость ракеты превышает 600 метров в секунду. "Была проведена очень большая работа, и сейчас в зоне СВО "Вихрь" демонстрирует высокую эффективность… Изделие востребовано, у него есть потенциал для модернизации. Есть над чем работать в плане дальности, боевой части. Обязательства по гособоронзаказу этого года выполнены успешно, но работа по совершенствованию ракеты не прекращается", - приводят в пресс-службе слова президента "Калашникова" Алана Лушникова.
https://ria.ru/20231102/kontrakt-1907064974.html
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ка-52 "аллигатор", безопасность, калашников (концерн), министерство обороны рф (минобороны рф)
Ка-52 "Аллигатор", Безопасность, Калашников (концерн), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Калашников" досрочно выполнил гособоронзаказ на поставку ракет "Вихрь-1"

"Калашников" досрочно выполнил госзаказ на поставку Минобороны ракет "Вихрь-1"

© РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников" | Перейти в медиабанкИспытания управляемых ракет "Вихрь"
Испытания управляемых ракет Вихрь - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников"
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Испытания управляемых ракет "Вихрь". Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. "Калашников" досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года на поставку Минобороны России сверхзвуковых ракет "Вихрь-1" для вертолетов Ка-52, сообщили в понедельник в пресс-службе "Калашникова".
«
"Концерн "Калашников" досрочно выполнил обязательства 2023 года по государственному контракту с Минобороны России на поставку управляемых ракет "Вихрь-1". Изделия отгружены с опережением сроков и в полном объеме. До передачи заказчику боеприпасы прошли контрольно-летные испытания, в ходе которых подтвердили полное соответствие требованиям контракта", - говорится в релизе.
Управляемые ракеты "Вихрь–1" предназначены для поражения бронетехники и укреплений противника, движущихся наземных и малоскоростных воздушных целей на дальности до 10 километров. Носителями ракет являются разведывательно–ударные вертолеты Ка–52 "Аллигатор". Скорость ракеты превышает 600 метров в секунду.
"Была проведена очень большая работа, и сейчас в зоне СВО "Вихрь" демонстрирует высокую эффективность… Изделие востребовано, у него есть потенциал для модернизации. Есть над чем работать в плане дальности, боевой части. Обязательства по гособоронзаказу этого года выполнены успешно, но работа по совершенствованию ракеты не прекращается", - приводят в пресс-службе слова президента "Калашникова" Алана Лушникова.
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Ка-52 "Аллигатор"БезопасностьКалашников (концерн)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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