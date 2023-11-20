https://ria.ru/20231120/rakety-1910572274.html

"Калашников" досрочно выполнил гособоронзаказ на поставку ракет "Вихрь-1"

"Калашников" досрочно выполнил гособоронзаказ на поставку ракет "Вихрь-1" - РИА Новости, 20.11.2023

"Калашников" досрочно выполнил гособоронзаказ на поставку ракет "Вихрь-1"

"Калашников" досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года на поставку Минобороны России сверхзвуковых ракет "Вихрь-1" для вертолетов Ка-52, сообщили в понедельник РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T14:37

2023-11-20T14:37

2023-11-20T14:38

ка-52 "аллигатор"

безопасность

калашников (концерн)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. "Калашников" досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года на поставку Минобороны России сверхзвуковых ракет "Вихрь-1" для вертолетов Ка-52, сообщили в понедельник в пресс-службе "Калашникова". "Концерн "Калашников" досрочно выполнил обязательства 2023 года по государственному контракту с Минобороны России на поставку управляемых ракет "Вихрь-1". Изделия отгружены с опережением сроков и в полном объеме. До передачи заказчику боеприпасы прошли контрольно-летные испытания, в ходе которых подтвердили полное соответствие требованиям контракта", - говорится в релизе. Управляемые ракеты "Вихрь–1" предназначены для поражения бронетехники и укреплений противника, движущихся наземных и малоскоростных воздушных целей на дальности до 10 километров. Носителями ракет являются разведывательно–ударные вертолеты Ка–52 "Аллигатор". Скорость ракеты превышает 600 метров в секунду. "Была проведена очень большая работа, и сейчас в зоне СВО "Вихрь" демонстрирует высокую эффективность… Изделие востребовано, у него есть потенциал для модернизации. Есть над чем работать в плане дальности, боевой части. Обязательства по гособоронзаказу этого года выполнены успешно, но работа по совершенствованию ракеты не прекращается", - приводят в пресс-службе слова президента "Калашникова" Алана Лушникова.

https://ria.ru/20231102/kontrakt-1907064974.html

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ка-52 "аллигатор", безопасность, калашников (концерн), министерство обороны рф (минобороны рф)