https://ria.ru/20231120/rabota-1910630497.html

Киев отчитался о работе по защите объектов энергетической инфраструктуры

Киев отчитался о работе по защите объектов энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 20.11.2023

Киев отчитался о работе по защите объектов энергетической инфраструктуры

Объекты энергетической инфраструктуры Украины получили многоуровневую защиту, сообщает в понедельник государственное агентство восстановления и развития... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T17:28

2023-11-20T17:28

2023-11-20T17:36

в мире

украина

киев

мустафа найем

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

укрэнерго

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Объекты энергетической инфраструктуры Украины получили многоуровневую защиту, сообщает в понедельник государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры. "Правительством и генеральным штабом ВСУ было принято решение о защите объектов энергетической инфраструктуры. Первый уровень защиты – строительство габионов и биг-бегов (мягкие контейнеры - ред.). Второй уровень - защита от дронов. Третий уровень – защита от ракет", - говорится в сообщении, опубликованном на странице госагенства в соцсети. Уточняется, что в 14 областях Украины установили защиту для 22 подстанций от прямого попадания ракет. По словам главы госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема, на сегодняшний день ведомство установило защиту от возможных обломков дронов и ракет 90 объектам в 21 регионе. Также, как передает пресс-служба, для защиты объектов национальной энергетической компании "Укрэнерго" возводят бетонные конструкции, в частности, речь идет о подстанциях и автотрансформаторах, расположенных в 14 регионах страны. Ранее в понедельник госинспекция энергетического надзора Украины сообщила, что за первых девять месяцев 2023 года в стране зафиксировано более 4,3 тысячи крупных отключений электроэнергии, при этом порядка 1,6 тысячи произошло с повреждениями электрооборудования. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231120/voyna-1910613000.html

https://ria.ru/20231120/prestupleniya-1910561117.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, мустафа найем, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, укрэнерго