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Киев отчитался о работе по защите объектов энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 20.11.2023
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17:28 20.11.2023 (обновлено: 17:36 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/rabota-1910630497.html
Киев отчитался о работе по защите объектов энергетической инфраструктуры
Киев отчитался о работе по защите объектов энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 20.11.2023
Киев отчитался о работе по защите объектов энергетической инфраструктуры
Объекты энергетической инфраструктуры Украины получили многоуровневую защиту, сообщает в понедельник государственное агентство восстановления и развития... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T17:28
2023-11-20T17:36
в мире
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киев
мустафа найем
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Объекты энергетической инфраструктуры Украины получили многоуровневую защиту, сообщает в понедельник государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры. "Правительством и генеральным штабом ВСУ было принято решение о защите объектов энергетической инфраструктуры. Первый уровень защиты – строительство габионов и биг-бегов (мягкие контейнеры - ред.). Второй уровень - защита от дронов. Третий уровень – защита от ракет", - говорится в сообщении, опубликованном на странице госагенства в соцсети. Уточняется, что в 14 областях Украины установили защиту для 22 подстанций от прямого попадания ракет. По словам главы госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема, на сегодняшний день ведомство установило защиту от возможных обломков дронов и ракет 90 объектам в 21 регионе. Также, как передает пресс-служба, для защиты объектов национальной энергетической компании "Укрэнерго" возводят бетонные конструкции, в частности, речь идет о подстанциях и автотрансформаторах, расположенных в 14 регионах страны. Ранее в понедельник госинспекция энергетического надзора Украины сообщила, что за первых девять месяцев 2023 года в стране зафиксировано более 4,3 тысячи крупных отключений электроэнергии, при этом порядка 1,6 тысячи произошло с повреждениями электрооборудования. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231120/voyna-1910613000.html
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в мире, украина, киев, мустафа найем, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, укрэнерго
В мире, Украина, Киев, Мустафа Найем, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Укрэнерго
Киев отчитался о работе по защите объектов энергетической инфраструктуры

В Киеве отчитались о работе по защите объектов энергетической инфраструктуры

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Объекты энергетической инфраструктуры Украины получили многоуровневую защиту, сообщает в понедельник государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры.
«
"Правительством и генеральным штабом ВСУ было принято решение о защите объектов энергетической инфраструктуры. Первый уровень защиты – строительство габионов и биг-бегов (мягкие контейнеры - ред.). Второй уровень - защита от дронов. Третий уровень – защита от ракет", - говорится в сообщении, опубликованном на странице госагенства в соцсети.
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Уточняется, что в 14 областях Украины установили защиту для 22 подстанций от прямого попадания ракет.
По словам главы госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема, на сегодняшний день ведомство установило защиту от возможных обломков дронов и ракет 90 объектам в 21 регионе. Также, как передает пресс-служба, для защиты объектов национальной энергетической компании "Укрэнерго" возводят бетонные конструкции, в частности, речь идет о подстанциях и автотрансформаторах, расположенных в 14 регионах страны.
Ранее в понедельник госинспекция энергетического надзора Украины сообщила, что за первых девять месяцев 2023 года в стране зафиксировано более 4,3 тысячи крупных отключений электроэнергии, при этом порядка 1,6 тысячи произошло с повреждениями электрооборудования.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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В миреУкраинаКиевМустафа НайемВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкрэнерго
 
 
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