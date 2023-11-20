Киев отчитался о работе по защите объектов энергетической инфраструктуры
В Киеве отчитались о работе по защите объектов энергетической инфраструктуры
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Объекты энергетической инфраструктуры Украины получили многоуровневую защиту, сообщает в понедельник государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры.
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"Правительством и генеральным штабом ВСУ было принято решение о защите объектов энергетической инфраструктуры. Первый уровень защиты – строительство габионов и биг-бегов (мягкие контейнеры - ред.). Второй уровень - защита от дронов. Третий уровень – защита от ракет", - говорится в сообщении, опубликованном на странице госагенства в соцсети.
Уточняется, что в 14 областях Украины установили защиту для 22 подстанций от прямого попадания ракет.
По словам главы госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема, на сегодняшний день ведомство установило защиту от возможных обломков дронов и ракет 90 объектам в 21 регионе. Также, как передает пресс-служба, для защиты объектов национальной энергетической компании "Укрэнерго" возводят бетонные конструкции, в частности, речь идет о подстанциях и автотрансформаторах, расположенных в 14 регионах страны.
Ранее в понедельник госинспекция энергетического надзора Украины сообщила, что за первых девять месяцев 2023 года в стране зафиксировано более 4,3 тысячи крупных отключений электроэнергии, при этом порядка 1,6 тысячи произошло с повреждениями электрооборудования.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.