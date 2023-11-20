https://ria.ru/20231120/putin-1910665930.html

Источник раскрыл дату планируемой встречи Путина с членами СПЧ

Источник раскрыл дату планируемой встречи Путина с членами СПЧ - РИА Новости, 20.11.2023

Источник раскрыл дату планируемой встречи Путина с членами СПЧ

Президент России Владимир Путин встретится с членами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 5 декабря в... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T19:58

2023-11-20T19:58

2023-11-20T20:14

владимир путин

россия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится с членами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 5 декабря в онлайн-формате, сообщил РИА Новости источник, близкий к совету."Ориентировочно - 5 декабря в онлайн-формате", - сообщил собеседник агентства.Традиционная встреча Путина с членами СПЧ проходит ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается 10 декабря.

https://ria.ru/20231114/politika-1909399605.html

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владимир путин, россия