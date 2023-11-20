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Источник раскрыл дату планируемой встречи Путина с членами СПЧ - РИА Новости, 20.11.2023
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19:58 20.11.2023 (обновлено: 20:14 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/putin-1910665930.html
Источник раскрыл дату планируемой встречи Путина с членами СПЧ
Источник раскрыл дату планируемой встречи Путина с членами СПЧ - РИА Новости, 20.11.2023
Источник раскрыл дату планируемой встречи Путина с членами СПЧ
Президент России Владимир Путин встретится с членами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 5 декабря в... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T19:58
2023-11-20T20:14
владимир путин
россия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится с членами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 5 декабря в онлайн-формате, сообщил РИА Новости источник, близкий к совету."Ориентировочно - 5 декабря в онлайн-формате", - сообщил собеседник агентства.Традиционная встреча Путина с членами СПЧ проходит ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается 10 декабря.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Источник раскрыл дату планируемой встречи Путина с членами СПЧ

Встреча Путина с членами СПЧ планируется 5 декабря в онлайн-формате

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится с членами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 5 декабря в онлайн-формате, сообщил РИА Новости источник, близкий к совету.
"Ориентировочно - 5 декабря в онлайн-формате", - сообщил собеседник агентства.
Традиционная встреча Путина с членами СПЧ проходит ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается 10 декабря.
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Глава СПЧ выразил надежду на более справедливое мировое устройство
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