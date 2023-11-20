https://ria.ru/20231120/putin-1910660324.html

Путин назвал чеченский народ трудолюбивым и талантливым

Путин назвал чеченский народ трудолюбивым и талантливым - РИА Новости, 20.11.2023

Путин назвал чеченский народ трудолюбивым и талантливым

Чечня преобразилась благодаря трудолюбию чеченского народа и под руководством властей республики, но многое еще предстоит сделать, сказал президент РФ Владимир... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T19:25

2023-11-20T19:25

2023-11-20T19:25

россия

владимир путин

рамзан кадыров

политика

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Чечня преобразилась благодаря трудолюбию чеченского народа и под руководством властей республики, но многое еще предстоит сделать, сказал президент РФ Владимир Путин по видеосвязи на мероприятии, посвященном передаче крупной партии общественного транспорта ряду субъектов. "Все, что сделано в республике, сделано руками талантливого, трудолюбивого чеченского народа и под вашим руководством и руководством вашей команды. Действительно республика преобразилась, просто с тех трагических лет, о которых вы сейчас вспомнили, до сегодняшнего дня на самом деле прошло не так уж много времени, а не узнать ничего, просто процветающая республика", - сказал Путин после доклада главы Чечни Рамзана Кадырова. Президент РФ отметил, что в Чечне еще многое предстоит сделать, и это естественно, но то, что уже сделано, впечатляет.

https://ria.ru/20231120/chechnya-1910655046.html

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, владимир путин, рамзан кадыров, политика, чеченская республика (чечня)