https://ria.ru/20231120/putin-1910660324.html
Путин назвал чеченский народ трудолюбивым и талантливым
Путин назвал чеченский народ трудолюбивым и талантливым - РИА Новости, 20.11.2023
Путин назвал чеченский народ трудолюбивым и талантливым
Чечня преобразилась благодаря трудолюбию чеченского народа и под руководством властей республики, но многое еще предстоит сделать, сказал президент РФ Владимир... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T19:25
2023-11-20T19:25
2023-11-20T19:25
россия
владимир путин
рамзан кадыров
политика
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Чечня преобразилась благодаря трудолюбию чеченского народа и под руководством властей республики, но многое еще предстоит сделать, сказал президент РФ Владимир Путин по видеосвязи на мероприятии, посвященном передаче крупной партии общественного транспорта ряду субъектов. "Все, что сделано в республике, сделано руками талантливого, трудолюбивого чеченского народа и под вашим руководством и руководством вашей команды. Действительно республика преобразилась, просто с тех трагических лет, о которых вы сейчас вспомнили, до сегодняшнего дня на самом деле прошло не так уж много времени, а не узнать ничего, просто процветающая республика", - сказал Путин после доклада главы Чечни Рамзана Кадырова. Президент РФ отметил, что в Чечне еще многое предстоит сделать, и это естественно, но то, что уже сделано, впечатляет.
https://ria.ru/20231120/chechnya-1910655046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, рамзан кадыров, политика, чеченская республика (чечня)
Россия, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Политика, Чеченская республика (Чечня)
Путин назвал чеченский народ трудолюбивым и талантливым
Путин: Чечня преобразилась благодаря трудолюбию народа, но многое еще предстоит