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Путин назвал чеченский народ трудолюбивым и талантливым - РИА Новости, 20.11.2023
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19:25 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/putin-1910660324.html
Путин назвал чеченский народ трудолюбивым и талантливым
Путин назвал чеченский народ трудолюбивым и талантливым - РИА Новости, 20.11.2023
Путин назвал чеченский народ трудолюбивым и талантливым
Чечня преобразилась благодаря трудолюбию чеченского народа и под руководством властей республики, но многое еще предстоит сделать, сказал президент РФ Владимир... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T19:25
2023-11-20T19:25
россия
владимир путин
рамзан кадыров
политика
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Чечня преобразилась благодаря трудолюбию чеченского народа и под руководством властей республики, но многое еще предстоит сделать, сказал президент РФ Владимир Путин по видеосвязи на мероприятии, посвященном передаче крупной партии общественного транспорта ряду субъектов. "Все, что сделано в республике, сделано руками талантливого, трудолюбивого чеченского народа и под вашим руководством и руководством вашей команды. Действительно республика преобразилась, просто с тех трагических лет, о которых вы сейчас вспомнили, до сегодняшнего дня на самом деле прошло не так уж много времени, а не узнать ничего, просто процветающая республика", - сказал Путин после доклада главы Чечни Рамзана Кадырова. Президент РФ отметил, что в Чечне еще многое предстоит сделать, и это естественно, но то, что уже сделано, впечатляет.
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россия, владимир путин, рамзан кадыров, политика, чеченская республика (чечня)
Россия, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Политика, Чеченская республика (Чечня)
Путин назвал чеченский народ трудолюбивым и талантливым

Путин: Чечня преобразилась благодаря трудолюбию народа, но многое еще предстоит

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Чечня преобразилась благодаря трудолюбию чеченского народа и под руководством властей республики, но многое еще предстоит сделать, сказал президент РФ Владимир Путин по видеосвязи на мероприятии, посвященном передаче крупной партии общественного транспорта ряду субъектов.
«
"Все, что сделано в республике, сделано руками талантливого, трудолюбивого чеченского народа и под вашим руководством и руководством вашей команды. Действительно республика преобразилась, просто с тех трагических лет, о которых вы сейчас вспомнили, до сегодняшнего дня на самом деле прошло не так уж много времени, а не узнать ничего, просто процветающая республика", - сказал Путин после доклада главы Чечни Рамзана Кадырова.
Президент РФ отметил, что в Чечне еще многое предстоит сделать, и это естественно, но то, что уже сделано, впечатляет.
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РоссияВладимир ПутинРамзан КадыровПолитикаЧеченская республика (Чечня)
 
 
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