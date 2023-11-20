https://ria.ru/20231120/putin-1910659000.html

Путин призвал сохранить темпы обновления общественного транспорта

Путин призвал сохранить темпы обновления общественного транспорта - РИА Новости, 20.11.2023

Путин призвал сохранить темпы обновления общественного транспорта

Обновление общественного транспорта обеспечивает работой многотысячные коллективы на производствах, поэтому необходимо сохранять темп, заявил президент РФ... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T19:16

2023-11-20T19:16

2023-11-20T19:16

россия

оренбургская область

оренбург

денис паслер

владимир путин

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Обновление общественного транспорта обеспечивает работой многотысячные коллективы на производствах, поэтому необходимо сохранять темп, заявил президент РФ Владимир Путин по видеосвязи на мероприятии, посвященном передаче крупной партии общественного транспорта ряду субъектов. Во время ВКС глава Оренбургской области Денис Паслер доложил Путину, что Оренбургу передают 63 единицы нового общественного транспорта, власти региона планируют поменять весь подвижной состав в ближайшей перспективе. "Нужно удержать такой темп обновления транспорта. Вот мы уже говорили, и я упомянул в своем вступительном слове, и министр только что сказал по поводу производителей техники - очень важная составляющая всей совместной работы по этому направлению. Загрузка происходит наших предприятий, работа обеспечена для многотысячных коллективов и, самое главное, что они обеспечивают нам и количество, и качество техники", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231120/transport-1910649178.html

россия

оренбургская область

оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, оренбургская область, оренбург, денис паслер, владимир путин, воздушно-космические силы россии