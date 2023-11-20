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Путин призвал сохранить темпы обновления общественного транспорта - РИА Новости, 20.11.2023
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19:16 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/putin-1910659000.html
Путин призвал сохранить темпы обновления общественного транспорта
Путин призвал сохранить темпы обновления общественного транспорта - РИА Новости, 20.11.2023
Путин призвал сохранить темпы обновления общественного транспорта
Обновление общественного транспорта обеспечивает работой многотысячные коллективы на производствах, поэтому необходимо сохранять темп, заявил президент РФ... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T19:16
2023-11-20T19:16
россия
оренбургская область
оренбург
денис паслер
владимир путин
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Обновление общественного транспорта обеспечивает работой многотысячные коллективы на производствах, поэтому необходимо сохранять темп, заявил президент РФ Владимир Путин по видеосвязи на мероприятии, посвященном передаче крупной партии общественного транспорта ряду субъектов. Во время ВКС глава Оренбургской области Денис Паслер доложил Путину, что Оренбургу передают 63 единицы нового общественного транспорта, власти региона планируют поменять весь подвижной состав в ближайшей перспективе. "Нужно удержать такой темп обновления транспорта. Вот мы уже говорили, и я упомянул в своем вступительном слове, и министр только что сказал по поводу производителей техники - очень важная составляющая всей совместной работы по этому направлению. Загрузка происходит наших предприятий, работа обеспечена для многотысячных коллективов и, самое главное, что они обеспечивают нам и количество, и качество техники", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231120/transport-1910649178.html
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оренбургская область
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россия, оренбургская область, оренбург, денис паслер, владимир путин, воздушно-космические силы россии
Россия, Оренбургская область, Оренбург, Денис Паслер, Владимир Путин, Воздушно-космические силы России
Путин призвал сохранить темпы обновления общественного транспорта

Путин заявил о необходимости сохранять темп обновления общественного транспорта

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Обновление общественного транспорта обеспечивает работой многотысячные коллективы на производствах, поэтому необходимо сохранять темп, заявил президент РФ Владимир Путин по видеосвязи на мероприятии, посвященном передаче крупной партии общественного транспорта ряду субъектов.
Во время ВКС глава Оренбургской области Денис Паслер доложил Путину, что Оренбургу передают 63 единицы нового общественного транспорта, власти региона планируют поменять весь подвижной состав в ближайшей перспективе.
«
"Нужно удержать такой темп обновления транспорта. Вот мы уже говорили, и я упомянул в своем вступительном слове, и министр только что сказал по поводу производителей техники - очень важная составляющая всей совместной работы по этому направлению. Загрузка происходит наших предприятий, работа обеспечена для многотысячных коллективов и, самое главное, что они обеспечивают нам и количество, и качество техники", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Путин призвал повышать комфорт поездок на общественном транспорте
18:38
 
РоссияОренбургская областьОренбургДенис ПаслерВладимир ПутинВоздушно-космические силы России
 
 
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