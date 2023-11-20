https://ria.ru/20231120/putin-1910521061.html

Путин рассказал о координации усилий с Китаем в решении важных проблем

Путин рассказал о координации усилий с Китаем в решении важных проблем - РИА Новости, 20.11.2023

Путин рассказал о координации усилий с Китаем в решении важных проблем

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Диалога "Партия "Единая Россия" - Коммунистическая партия Китая" отметил, что РФ и КНР координируют... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T11:33

2023-11-20T11:33

2023-11-20T11:33

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Диалога "Партия "Единая Россия" - Коммунистическая партия Китая" отметил, что РФ и КНР координируют усилия в решении важнейших международных проблем, способствуя построению справедливого и демократического миропорядка, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Российско-китайские отношения всеобъемлющего и стратегического партнерства находятся на беспрецедентно высоком уровне. Реализуются масштабные совместные проекты в экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и других областях. На двусторонней основе, а также в форматах ШОС, БРИКС и других многосторонних структур, Москва и Пекин координируют усилия в решении важнейших международных проблем, способствуя построению более справедливого и демократического миропорядка", - говорится в приветствии. Путин отметил, что поступательному развитию связей РФ и КНР способствует хорошо отлаженное, конструктивное взаимодействие между "Единой Россией" и КПК. "Регулярные контакты, в которые вовлечены как их центральные органы, так и региональные структуры, обеспечивают полезный обмен опытом в сферах партийного строительства, парламентской и общественной деятельности, позволяют обстоятельно обсуждать широкий спектр актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня", - добавил российский лидер. Путин также выразил уверенность, что в этот раз "ваши дискуссии также будут содержательными и конструктивными, а высказанные вами соображения и идеи послужат дальнейшему наращиванию плодотворного российско-китайского сотрудничества". Он пожелал участникам мероприятия успехов и всего наилучшего.

https://ria.ru/20231116/otnosheniya-1909740212.html

https://ria.ru/20231112/kitay-1908926637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, россия, москва, владимир путин, коммунистическая партия китая, шос, брикс