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Путин рассказал о координации усилий с Китаем в решении важных проблем - РИА Новости, 20.11.2023
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11:33 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/putin-1910521061.html
Путин рассказал о координации усилий с Китаем в решении важных проблем
Путин рассказал о координации усилий с Китаем в решении важных проблем - РИА Новости, 20.11.2023
Путин рассказал о координации усилий с Китаем в решении важных проблем
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Диалога "Партия "Единая Россия" - Коммунистическая партия Китая" отметил, что РФ и КНР координируют... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T11:33
2023-11-20T11:33
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Диалога "Партия "Единая Россия" - Коммунистическая партия Китая" отметил, что РФ и КНР координируют усилия в решении важнейших международных проблем, способствуя построению справедливого и демократического миропорядка, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Российско-китайские отношения всеобъемлющего и стратегического партнерства находятся на беспрецедентно высоком уровне. Реализуются масштабные совместные проекты в экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и других областях. На двусторонней основе, а также в форматах ШОС, БРИКС и других многосторонних структур, Москва и Пекин координируют усилия в решении важнейших международных проблем, способствуя построению более справедливого и демократического миропорядка", - говорится в приветствии. Путин отметил, что поступательному развитию связей РФ и КНР способствует хорошо отлаженное, конструктивное взаимодействие между "Единой Россией" и КПК. "Регулярные контакты, в которые вовлечены как их центральные органы, так и региональные структуры, обеспечивают полезный обмен опытом в сферах партийного строительства, парламентской и общественной деятельности, позволяют обстоятельно обсуждать широкий спектр актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня", - добавил российский лидер. Путин также выразил уверенность, что в этот раз "ваши дискуссии также будут содержательными и конструктивными, а высказанные вами соображения и идеи послужат дальнейшему наращиванию плодотворного российско-китайского сотрудничества". Он пожелал участникам мероприятия успехов и всего наилучшего.
https://ria.ru/20231116/otnosheniya-1909740212.html
https://ria.ru/20231112/kitay-1908926637.html
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в мире, китай, россия, москва, владимир путин, коммунистическая партия китая, шос, брикс
В мире, Китай, Россия, Москва, Владимир Путин, Коммунистическая партия Китая, ШОС, БРИКС
Путин рассказал о координации усилий с Китаем в решении важных проблем

Путин: Россия и Китай координируют усилия в решении важных международных проблем

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Диалога "Партия "Единая Россия" - Коммунистическая партия Китая" отметил, что РФ и КНР координируют усилия в решении важнейших международных проблем, способствуя построению справедливого и демократического миропорядка, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Российско-китайские отношения всеобъемлющего и стратегического партнерства находятся на беспрецедентно высоком уровне. Реализуются масштабные совместные проекты в экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и других областях. На двусторонней основе, а также в форматах ШОС, БРИКС и других многосторонних структур, Москва и Пекин координируют усилия в решении важнейших международных проблем, способствуя построению более справедливого и демократического миропорядка", - говорится в приветствии.
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Путин отметил, что поступательному развитию связей РФ и КНР способствует хорошо отлаженное, конструктивное взаимодействие между "Единой Россией" и КПК.
"Регулярные контакты, в которые вовлечены как их центральные органы, так и региональные структуры, обеспечивают полезный обмен опытом в сферах партийного строительства, парламентской и общественной деятельности, позволяют обстоятельно обсуждать широкий спектр актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня", - добавил российский лидер.
Путин также выразил уверенность, что в этот раз "ваши дискуссии также будут содержательными и конструктивными, а высказанные вами соображения и идеи послужат дальнейшему наращиванию плодотворного российско-китайского сотрудничества". Он пожелал участникам мероприятия успехов и всего наилучшего.
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