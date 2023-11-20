https://ria.ru/20231120/protesty-1910533713.html

Молдавские фермеры решили продолжить протесты

Молдавские фермеры решили продолжить протесты - РИА Новости, 20.11.2023

Молдавские фермеры решили продолжить протесты

Молдавские фермеры решили продолжить протесты, поскольку решения минсельхоза республики запоздалые, однако они готовы идти на компромисс, сообщает ассоциация... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T12:20

2023-11-20T12:20

2023-11-20T12:20

кишинев

молдавия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589495769_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_92ff57bc032dbf0ff37ba8c096885950.jpg

КИШИНЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Молдавские фермеры решили продолжить протесты, поскольку решения минсельхоза республики запоздалые, однако они готовы идти на компромисс, сообщает ассоциация "Сила фермеров". Ранее ассоциация "Сила фермеров" и Национальная федерация фермеров объявили о том, что намерены 22 ноября провести протест в Кишиневе с использованием сельскохозяйственной техники, поскольку многие аграрии находятся на грани банкротства. "Ассоциация "Сила фермеров" объявляет, что продолжает подготовку к акции протеста, которая была объявлена на 22 ноября. Сегодня в 11.30 (12.30 по мск - ред.) у представителей ассоциации будет очередная попытка диалога с министром сельского хозяйства, где мы представим проект положения комиссии по ЧС, где мы объединили наши требования с предложениями правительства. Отмечаем, что ассоциация готова к компромиссу и отказалась от немедленного выполнения некоторых требований", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ассоциации в запрещенной в РФ как экстремистской соцсети Facebook*. По мнению представителей организации, исходя из полученного ответа от минсельхоза, министром было признано, что ситуация в аграрном секторе серьезная и проблемы фермеров, о которых неоднократно говорилось, реальны. "Сейчас процесс банкротства микро-, малых и средних фермеров протекает все стремительнее. Однако позиция министерства не предлагает решений, способных немедленно улучшить ситуацию. Предлагается лишь создать рабочую группу, которая будет изучать досье сельхозпроизводителей, испытывающих трудности с погашением долгов <…> При этом ничего не говорится о компенсациях из Национального фонда аграрного развития за 2024 год. Предложение министерства запоздало и недостаточно", - уточняется в сообщении. В ассоциации также подчеркивают, что все их требования могут быть реализованы без дополнительных бюджетных затрат. "А для правительства настал момент истины, когда оно должно окончательно выбрать, поддерживать настоящих фермеров в сельской местности или оставаться с транснациональными холдингами и согласиться на превращение Молдовы в их вотчину", - заявляет ассоциация. В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития. Также фермеры настаивали на выделении им компенсаций. Переговоры с властями возобновились в сентябре. Сейчас основное требование аграриев связано с возможностью приостановить начисление пени за просроченные выплаты по кредитам.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231004/doverie-1900401304.html

https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905459126.html

кишинев

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кишинев, молдавия, в мире