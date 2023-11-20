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В Волгограде увеличили выпуск промконвейеров при поддержке Корпорации МСП - РИА Новости, 20.11.2023
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14:21 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/promkonveyery-1910568338.html
В Волгограде увеличили выпуск промконвейеров при поддержке Корпорации МСП
В Волгограде увеличили выпуск промконвейеров при поддержке Корпорации МСП - РИА Новости, 20.11.2023
В Волгограде увеличили выпуск промконвейеров при поддержке Корпорации МСП
Компания по выпуску конвейерных линий и транспортерных систем из Волгограда провела модернизацию оборудования и увеличила выпуск изделий на почти 80% – до 146... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T14:21
2023-11-20T14:21
россия
корпорация мсп
александр исаевич
производство
волгоград
транспорт
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Компания по выпуску конвейерных линий и транспортерных систем из Волгограда провела модернизацию оборудования и увеличила выпуск изделий на почти 80% – до 146 штук, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. Увеличена также скорость изготовления оборудования на 30%. Годовая выручка компании вырастет на 27,5%. МСП Лизинг, дочерняя структура Корпорации МСП, предоставила в рамках проекта 6,3 миллиона рублей лизингового финансирования для приобретения станка лазерной резки и гибочного пресса. Общий объем инвестиций в проект составил около 8 миллионов рублей. Компания ООО "Авиком-пласт" начала работу в 2006 году с поставок комплектующих для производственного оборудования, и в 2010 году открыла собственный цех по изготовлению конвейерных линий и транспортерных систем. "Льготный лизинг – один из приоритетных финансовых продуктов Корпорации МСП, который нацелен на помощь в модернизации производственных мощностей. &lt;…&gt; Для удобства предпринимателей весь "процессинг" по продукту переведен в цифровую среду. При помощи личного кабинета на МСП.РФ каждый предприниматель может подать заявку и получить решение о поддержке", – цитирует пресс-служба слова гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича. В свою очередь, директор предприятия Андрей Бражник заявил, что сейчас перед компанией стоят задачи модернизации станочного парка, увеличения производственной площади и расширения присутствия в регионах. Льготный лизинг – составная часть поддержки, которую государство оказывает бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его инициировал президент Владимир Путин, реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
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россия, корпорация мсп, александр исаевич, производство, волгоград, транспорт
Россия, Корпорация МСП, Александр Исаевич, Производство, Волгоград, Транспорт

В Волгограде увеличили выпуск промконвейеров при поддержке Корпорации МСП

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Логотип корпорации МСП
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Компания по выпуску конвейерных линий и транспортерных систем из Волгограда провела модернизацию оборудования и увеличила выпуск изделий на почти 80% – до 146 штук, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
Увеличена также скорость изготовления оборудования на 30%. Годовая выручка компании вырастет на 27,5%. МСП Лизинг, дочерняя структура Корпорации МСП, предоставила в рамках проекта 6,3 миллиона рублей лизингового финансирования для приобретения станка лазерной резки и гибочного пресса. Общий объем инвестиций в проект составил около 8 миллионов рублей.
Компания ООО "Авиком-пласт" начала работу в 2006 году с поставок комплектующих для производственного оборудования, и в 2010 году открыла собственный цех по изготовлению конвейерных линий и транспортерных систем.
"Льготный лизинг – один из приоритетных финансовых продуктов Корпорации МСП, который нацелен на помощь в модернизации производственных мощностей. <…> Для удобства предпринимателей весь "процессинг" по продукту переведен в цифровую среду. При помощи личного кабинета на МСП.РФ каждый предприниматель может подать заявку и получить решение о поддержке", – цитирует пресс-служба слова гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича.
В свою очередь, директор предприятия Андрей Бражник заявил, что сейчас перед компанией стоят задачи модернизации станочного парка, увеличения производственной площади и расширения присутствия в регионах.
Льготный лизинг – составная часть поддержки, которую государство оказывает бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его инициировал президент Владимир Путин, реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
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РоссияКорпорация МСПАлександр ИсаевичПроизводствоВолгоградТранспорт
 
 
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