https://ria.ru/20231120/promkonveyery-1910568338.html

В Волгограде увеличили выпуск промконвейеров при поддержке Корпорации МСП

В Волгограде увеличили выпуск промконвейеров при поддержке Корпорации МСП - РИА Новости, 20.11.2023

В Волгограде увеличили выпуск промконвейеров при поддержке Корпорации МСП

Компания по выпуску конвейерных линий и транспортерных систем из Волгограда провела модернизацию оборудования и увеличила выпуск изделий на почти 80% – до 146... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T14:21

2023-11-20T14:21

2023-11-20T14:21

россия

корпорация мсп

александр исаевич

производство

волгоград

транспорт

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Компания по выпуску конвейерных линий и транспортерных систем из Волгограда провела модернизацию оборудования и увеличила выпуск изделий на почти 80% – до 146 штук, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. Увеличена также скорость изготовления оборудования на 30%. Годовая выручка компании вырастет на 27,5%. МСП Лизинг, дочерняя структура Корпорации МСП, предоставила в рамках проекта 6,3 миллиона рублей лизингового финансирования для приобретения станка лазерной резки и гибочного пресса. Общий объем инвестиций в проект составил около 8 миллионов рублей. Компания ООО "Авиком-пласт" начала работу в 2006 году с поставок комплектующих для производственного оборудования, и в 2010 году открыла собственный цех по изготовлению конвейерных линий и транспортерных систем. "Льготный лизинг – один из приоритетных финансовых продуктов Корпорации МСП, который нацелен на помощь в модернизации производственных мощностей. <…> Для удобства предпринимателей весь "процессинг" по продукту переведен в цифровую среду. При помощи личного кабинета на МСП.РФ каждый предприниматель может подать заявку и получить решение о поддержке", – цитирует пресс-служба слова гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича. В свою очередь, директор предприятия Андрей Бражник заявил, что сейчас перед компанией стоят задачи модернизации станочного парка, увеличения производственной площади и расширения присутствия в регионах. Льготный лизинг – составная часть поддержки, которую государство оказывает бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его инициировал президент Владимир Путин, реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20231115/lgotnyy_lizing-1909452019.html

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россия, корпорация мсп, александр исаевич, производство, волгоград, транспорт