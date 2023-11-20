https://ria.ru/20231120/prestupleniya-1910561117.html

Факты преступлений Киева против детей направят в международные организации

Факты преступлений Киева против детей направят в международные организации - РИА Новости, 20.11.2023

Факты преступлений Киева против детей направят в международные организации

Промежуточные результаты работы парламентской комиссии РФ по расследованию преступлений Киева против детей будут переданы в международные организации, сообщил в РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T13:49

2023-11-20T13:49

2023-11-20T13:49

общество

григорий карасин

совет федерации рф

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Промежуточные результаты работы парламентской комиссии РФ по расследованию преступлений Киева против детей будут переданы в международные организации, сообщил в своём Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по международным делам, член комиссии Григорий Карасин. "Пять месяцев работы комиссии дают конкретные результаты. Они будут обобщены и переданы в международные организации. Мы добьёмся, чтобы мировая общественность знала о преступлениях Киева и дала им заслуженную оценку. В этом и есть важный элемент денацификации режима и привлечения его к ответственности", - написал он. Сенатор отметил, что общий вывод парламентариев по итогам сегодняшнего заседания комиссии был единодушным – киевский режим "погряз в человеконенавистничестве и попросту заврался со своими провокациями и медийными накачками". Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны палаты стала бывшая ранее вице-спикер Галина Карелова. Позже комиссию возглавила занявшая место Кареловой вице-спикер Совфеда Инна Святенко. Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализу и оценке. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, григорий карасин, совет федерации рф, госдума рф, россия, украина