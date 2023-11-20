https://ria.ru/20231120/premii-1910667797.html

Тульская область введет премии до 1 миллиона рублей для молодых ученых

Тульская область введет премии до 1 миллиона рублей для молодых ученых - РИА Новости, 20.11.2023

Тульская область введет премии до 1 миллиона рублей для молодых ученых

Финансирование государственной программы по развитию науки в Тульской области в 2024 году увеличат почти на треть – до 650 миллионов рублей, а также введут... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T20:07

2023-11-20T20:07

2023-11-20T20:07

тульская область

тульская область

общество

премии

госпрограмма поддержки молодых научных кадров на 2009-2013 годы

финансирование

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ТУЛА, 20 ноя - РИА Новости. Финансирование государственной программы по развитию науки в Тульской области в 2024 году увеличат почти на треть – до 650 миллионов рублей, а также введут премии для молодых ученых в размере до одного миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона. В понедельник губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился с участниками делегации, которая будет 28-30 ноября представлять Тульскую область на III Конгрессе молодых ученых на федеральной территории "Сириус" (Краснодарский край). "Правительство Тульской области создает все условия для наших ученых. В дополнение к федеральным мы постоянно расширяем региональные меры поддержки. В регионе действует шесть финансовых программ, которые позволяют эффективно поддерживать ученых на стадиях от фундаментальных исследований до прикладных разработок высокой степени готовности. Среди участников программы – как аспиранты, находящиеся в начале исследовательского пути, так и научные коллективы опорных предприятий, внедряющие передовые решения и наращивающие поставки высокотехнологичной продукции", – привели в пресс-службе слова из обращения Дюмина к молодым ученым. Как отметили в пресс-службе, с 2024 года бюджет госпрограммы по развитию науки в Тульской области увеличат до 650 миллионов рублей (сейчас – 462 миллиона рублей). Пятьдесят аспирантов будут получать именную стипендию регионального правительства в размере 20 тысяч рублей – сейчас 20 аспирантов получают по 10 тысяч рублей. По итогам встречи губернатор поручил правительству региона подготовить предложения по введению премий для молодых ученых: пять премий по 1 миллиону рублей – за прикладные разработки и их внедрение в производство, а также 20 премий по 50 тысяч рублей – за достижения в исследовательской и преподавательской деятельности. Среди поставленных главой региона задач – разработка мер стимулирования подготовки учителей математики, физики и химии, в числе которых учреждение 100 ежемесячных стипендий в размере 5 тысяч рублей для студентов педагогического профиля по этим предметам. Также в регионе будет усилена работа по ранней профориентации школьников в научных направлениях на базе лабораторий вузов, запланированы долгосрочные стажировки аспирантов в наукоградах и исследовательских центрах госкорпораций, а с 2024 года в Тульской области будет проводиться конкурс Тульских студенческих научных сообществ.

https://sn.ria.ru/20231113/uchenye-1909160915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тульская область, общество, премии, госпрограмма поддержки молодых научных кадров на 2009-2013 годы, финансирование