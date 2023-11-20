https://ria.ru/20231120/postrigan-1910592413.html

Экс-главу Клинского района Подмосковья приговорили к 18 годам колонии

Экс-главу Клинского района Подмосковья приговорили к 18 годам колонии - РИА Новости, 20.11.2023

Экс-главу Клинского района Подмосковья приговорили к 18 годам колонии

Клинский городской суд в понедельник назначил 18 лет колонии бывшему главе Клинского района Московской области Александру Постриганю по делу о создании... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T15:42

2023-11-20T15:42

2023-11-20T15:45

происшествия

клинский район

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Клинский городской суд в понедельник назначил 18 лет колонии бывшему главе Клинского района Московской области Александру Постриганю по делу о создании преступного сообщества, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил Постриганю А.Н. 18 лет колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства. Остальным осужденным назначены меньшие сроки: Алексей Полунин получил 12,5 лет колонии строгого режима со штрафом 500 тысяч рублей, Вадим Ермошкин - семь лет общего режима и 400-тысячный штраф, а Андрея Бекетова отправили в колонию общего режима на 5,5 лет.В ходе прений сторон прокурор просил назначить Постриганю 21 год колонии, а его сообщникам Алексею Полунину, Андрею Бекетову и Вадиму Ермошкину - от пяти до тринадцати лет. При этом, как заявлял РИА Новости адвокат Полунина Вячеслав Зиновьев, обвинение отказалось от некоторых эпизодов по делу: с фигурантов "сняли статьи о присвоении и растрате, легализации денежных средств, в том числе из-за истечения сроков давности". Постриганя, уже получившего 15 лет колонии за коррупцию, теперь осудили за создание преступного сообщества, которое промышляло в Клинском районе около 15 лет, с лета 2003 по лето 2018 года. Никто из фигурантов вину не признал. Как сообщают СМИ, бывший глава района вовлекал в преступное сообщество своих родственников и подконтрольные фирмы, с целью незаконного перевода в личную собственность государственного и муниципального имущества, среди которого: котельные, детские сады, скверы, памятники культурного наследия. Участники преступного сообщества, полагает следствие, заключали фиктивные договоры, организовывали конкурсы и аукционы, а также формировали документы для хищения и последующей легализации муниципального имущества.

https://ria.ru/20230413/ubiystvo-1864953437.html

https://ria.ru/20230811/imuschestvo-1889541987.html

клинский район

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, клинский район, московская область (подмосковье)