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Экс-главу Клинского района Подмосковья приговорили к 18 годам колонии - РИА Новости, 20.11.2023
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15:42 20.11.2023 (обновлено: 15:45 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/postrigan-1910592413.html
Экс-главу Клинского района Подмосковья приговорили к 18 годам колонии
Экс-главу Клинского района Подмосковья приговорили к 18 годам колонии - РИА Новости, 20.11.2023
Экс-главу Клинского района Подмосковья приговорили к 18 годам колонии
Клинский городской суд в понедельник назначил 18 лет колонии бывшему главе Клинского района Московской области Александру Постриганю по делу о создании... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T15:42
2023-11-20T15:45
происшествия
клинский район
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Клинский городской суд в понедельник назначил 18 лет колонии бывшему главе Клинского района Московской области Александру Постриганю по делу о создании преступного сообщества, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил Постриганю А.Н. 18 лет колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства. Остальным осужденным назначены меньшие сроки: Алексей Полунин получил 12,5 лет колонии строгого режима со штрафом 500 тысяч рублей, Вадим Ермошкин - семь лет общего режима и 400-тысячный штраф, а Андрея Бекетова отправили в колонию общего режима на 5,5 лет.В ходе прений сторон прокурор просил назначить Постриганю 21 год колонии, а его сообщникам Алексею Полунину, Андрею Бекетову и Вадиму Ермошкину - от пяти до тринадцати лет. При этом, как заявлял РИА Новости адвокат Полунина Вячеслав Зиновьев, обвинение отказалось от некоторых эпизодов по делу: с фигурантов "сняли статьи о присвоении и растрате, легализации денежных средств, в том числе из-за истечения сроков давности". Постриганя, уже получившего 15 лет колонии за коррупцию, теперь осудили за создание преступного сообщества, которое промышляло в Клинском районе около 15 лет, с лета 2003 по лето 2018 года. Никто из фигурантов вину не признал. Как сообщают СМИ, бывший глава района вовлекал в преступное сообщество своих родственников и подконтрольные фирмы, с целью незаконного перевода в личную собственность государственного и муниципального имущества, среди которого: котельные, детские сады, скверы, памятники культурного наследия. Участники преступного сообщества, полагает следствие, заключали фиктивные договоры, организовывали конкурсы и аукционы, а также формировали документы для хищения и последующей легализации муниципального имущества.
https://ria.ru/20230413/ubiystvo-1864953437.html
https://ria.ru/20230811/imuschestvo-1889541987.html
клинский район
московская область (подмосковье)
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происшествия, клинский район, московская область (подмосковье)
Происшествия, Клинский район, Московская область (Подмосковье)
Экс-главу Клинского района Подмосковья приговорили к 18 годам колонии

Экс-глава Клинского района Постригань получил 18 лет за преступное сообщество

© Фото : администрация городского округа КлинАлександр Постригань
Александр Постригань - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : администрация городского округа Клин
Александр Постригань. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Клинский городской суд в понедельник назначил 18 лет колонии бывшему главе Клинского района Московской области Александру Постриганю по делу о создании преступного сообщества, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд назначил Постриганю А.Н. 18 лет колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства. Остальным осужденным назначены меньшие сроки: Алексей Полунин получил 12,5 лет колонии строгого режима со штрафом 500 тысяч рублей, Вадим Ермошкин - семь лет общего режима и 400-тысячный штраф, а Андрея Бекетова отправили в колонию общего режима на 5,5 лет.
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В ходе прений сторон прокурор просил назначить Постриганю 21 год колонии, а его сообщникам Алексею Полунину, Андрею Бекетову и Вадиму Ермошкину - от пяти до тринадцати лет. При этом, как заявлял РИА Новости адвокат Полунина Вячеслав Зиновьев, обвинение отказалось от некоторых эпизодов по делу: с фигурантов "сняли статьи о присвоении и растрате, легализации денежных средств, в том числе из-за истечения сроков давности".
Постриганя, уже получившего 15 лет колонии за коррупцию, теперь осудили за создание преступного сообщества, которое промышляло в Клинском районе около 15 лет, с лета 2003 по лето 2018 года. Никто из фигурантов вину не признал.
Как сообщают СМИ, бывший глава района вовлекал в преступное сообщество своих родственников и подконтрольные фирмы, с целью незаконного перевода в личную собственность государственного и муниципального имущества, среди которого: котельные, детские сады, скверы, памятники культурного наследия. Участники преступного сообщества, полагает следствие, заключали фиктивные договоры, организовывали конкурсы и аукционы, а также формировали документы для хищения и последующей легализации муниципального имущества.
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