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Россия закрыла въезд нескольким официальным лицам из Молдавии - РИА Новости, 20.11.2023
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18:32 20.11.2023 (обновлено: 19:06 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/posol-1910648595.html
Россия закрыла въезд нескольким официальным лицам из Молдавии
Россия закрыла въезд нескольким официальным лицам из Молдавии - РИА Новости, 20.11.2023
Россия закрыла въезд нескольким официальным лицам из Молдавии
Москва закрыла въезд нескольким официальным лицам из Молдавии из-за преследования в стране русскоязычных СМИ, сообщил МИД на своем сайте. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T18:32
2023-11-20T19:06
россия
в мире
молдавия
москва
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Москва закрыла въезд нескольким официальным лицам из Молдавии из-за преследования в стране русскоязычных СМИ, сообщил МИД на своем сайте.На Смоленскую площадь вызвали посла республики в России Лилиана Дария, которому озвучили это решение."Дарию сообщено, что в качестве асимметричной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду официальных лиц Республики Молдова", — говорится в публикации.Дипломату выразили протест из-за политически мотивированного преследования русскоязычных СМИ в Молдавии, приведя в пример блокировку доступа к их интернет-сайтам.В октябре служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) приняла решение заблокировать более двадцати сайтов российских СМИ на территории республики под предлогом "борьбы с дезинформацией". В этот список вошли ресурсы Первого канала, телеканалов НТВ, "Россия 1", "Мир", RT, РЕН ТВ, "Звезда" и других.Некоторые российские СМИ уже оказались под запретом в республике под предлогом "борьбы с дезинформацией". СИБ с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта — и радиовещание станции. Посольство России в Кишиневе осудило это решение и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
https://ria.ru/20231031/smi-1906404218.html
https://ria.ru/20231031/moldavia-1906531386.html
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россия, в мире, молдавия, москва, нтв (телеканал)
Россия, В мире, Молдавия, Москва, НТВ (телеканал)
Россия закрыла въезд нескольким официальным лицам из Молдавии

РФ закрыла въезд ряду официальных лиц Молдавии в ответ на действия против СМИ

© AFP 2023 / Kirill KudryavtsevЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AFP 2023 / Kirill Kudryavtsev
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Москва закрыла въезд нескольким официальным лицам из Молдавии из-за преследования в стране русскоязычных СМИ, сообщил МИД на своем сайте.
На Смоленскую площадь вызвали посла республики в России Лилиана Дария, которому озвучили это решение.
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"Дарию сообщено, что в качестве асимметричной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду официальных лиц Республики Молдова", — говорится в публикации.
Дипломату выразили протест из-за политически мотивированного преследования русскоязычных СМИ в Молдавии, приведя в пример блокировку доступа к их интернет-сайтам.
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31 октября, 19:56
В октябре служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) приняла решение заблокировать более двадцати сайтов российских СМИ на территории республики под предлогом "борьбы с дезинформацией". В этот список вошли ресурсы Первого канала, телеканалов НТВ, "Россия 1", "Мир", RT, РЕН ТВ, "Звезда" и других.
Некоторые российские СМИ уже оказались под запретом в республике под предлогом "борьбы с дезинформацией". СИБ с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта — и радиовещание станции. Посольство России в Кишиневе осудило это решение и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
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