https://ria.ru/20231120/posol-1910648595.html

Россия закрыла въезд нескольким официальным лицам из Молдавии

Россия закрыла въезд нескольким официальным лицам из Молдавии - РИА Новости, 20.11.2023

Россия закрыла въезд нескольким официальным лицам из Молдавии

Москва закрыла въезд нескольким официальным лицам из Молдавии из-за преследования в стране русскоязычных СМИ, сообщил МИД на своем сайте. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T18:32

2023-11-20T18:32

2023-11-20T19:06

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Москва закрыла въезд нескольким официальным лицам из Молдавии из-за преследования в стране русскоязычных СМИ, сообщил МИД на своем сайте.На Смоленскую площадь вызвали посла республики в России Лилиана Дария, которому озвучили это решение."Дарию сообщено, что в качестве асимметричной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду официальных лиц Республики Молдова", — говорится в публикации.Дипломату выразили протест из-за политически мотивированного преследования русскоязычных СМИ в Молдавии, приведя в пример блокировку доступа к их интернет-сайтам.В октябре служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) приняла решение заблокировать более двадцати сайтов российских СМИ на территории республики под предлогом "борьбы с дезинформацией". В этот список вошли ресурсы Первого канала, телеканалов НТВ, "Россия 1", "Мир", RT, РЕН ТВ, "Звезда" и других.Некоторые российские СМИ уже оказались под запретом в республике под предлогом "борьбы с дезинформацией". СИБ с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта — и радиовещание станции. Посольство России в Кишиневе осудило это решение и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.

https://ria.ru/20231031/smi-1906404218.html

https://ria.ru/20231031/moldavia-1906531386.html

https://ria.ru/20230927/moldaviya-1898882376.html

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россия, в мире, молдавия, москва, нтв (телеканал)