https://ria.ru/20231120/posol-1910648595.html
Россия закрыла въезд нескольким официальным лицам из Молдавии
Россия закрыла въезд нескольким официальным лицам из Молдавии - РИА Новости, 20.11.2023
Россия закрыла въезд нескольким официальным лицам из Молдавии
Москва закрыла въезд нескольким официальным лицам из Молдавии из-за преследования в стране русскоязычных СМИ, сообщил МИД на своем сайте. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T18:32
2023-11-20T18:32
2023-11-20T19:06
россия
в мире
молдавия
москва
нтв (телеканал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597158423_0:81:3072:1808_1920x0_80_0_0_cff08ce6ee8aa88d43d363fa7bdb825a.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Москва закрыла въезд нескольким официальным лицам из Молдавии из-за преследования в стране русскоязычных СМИ, сообщил МИД на своем сайте.На Смоленскую площадь вызвали посла республики в России Лилиана Дария, которому озвучили это решение."Дарию сообщено, что в качестве асимметричной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду официальных лиц Республики Молдова", — говорится в публикации.Дипломату выразили протест из-за политически мотивированного преследования русскоязычных СМИ в Молдавии, приведя в пример блокировку доступа к их интернет-сайтам.В октябре служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) приняла решение заблокировать более двадцати сайтов российских СМИ на территории республики под предлогом "борьбы с дезинформацией". В этот список вошли ресурсы Первого канала, телеканалов НТВ, "Россия 1", "Мир", RT, РЕН ТВ, "Звезда" и других.Некоторые российские СМИ уже оказались под запретом в республике под предлогом "борьбы с дезинформацией". СИБ с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта — и радиовещание станции. Посольство России в Кишиневе осудило это решение и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
https://ria.ru/20231031/smi-1906404218.html
https://ria.ru/20231031/moldavia-1906531386.html
https://ria.ru/20230927/moldaviya-1898882376.html
россия
молдавия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597158423_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_4f13071f4c06466fb33f01a3b2bb7c1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, молдавия, москва, нтв (телеканал)
Россия, В мире, Молдавия, Москва, НТВ (телеканал)
Россия закрыла въезд нескольким официальным лицам из Молдавии
РФ закрыла въезд ряду официальных лиц Молдавии в ответ на действия против СМИ