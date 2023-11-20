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Новый посол Британии приступит к своим обязанностям в конце ноября

Новый посол Британии приступит к своим обязанностям в конце ноября - РИА Новости, 20.11.2023

Новый посол Британии приступит к своим обязанностям в конце ноября

Новый посол Британии приступит к своим обязанностям в конце ноября после вручения копий верительных грамот в МИД РФ, сообщил РИА Новости директор Второго... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T08:31

2023-11-20T08:31

2023-11-20T09:12

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей беляев

найджел кейси

великобритания

россия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Новый посол Британии приступит к своим обязанностям в конце ноября после вручения копий верительных грамот в МИД РФ, сообщил РИА Новости директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев. "Что же касается нового посла Великобритании в России Найджела Кейси, то он еще не приступил к своим обязанностям и планирует это сделать в конце ноября этого года после вручения копий верительных грамот в МИД России", - указал он. Беляев напомнил, что "политика на российском направлении формулируется, прежде всего, в Лондоне, а в обязанности посла входит ее претворение в жизнь". В начале августа этого года Лондон объявил, что Найджел Филип Кейси станет новым послом Великобритании в России. Тогда же было заявлено, что новый посол вступит в должность в ноябре этого года. В МИД России РИА Новости рассказали, что в соответствии с существующей практикой после подтверждения Москвой летом этого года приемлемости кандидатуры Кейси британский МИД обратился к РФ за получением многократной дипломатической визы. До назначения в Москву Кейси занимал пост спецпредставителя британского премьера по Афганистану, он также был послом в Боснии, а в начале нулевых - первым секретарем посольства в России. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20231120/britaniya-1910488104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей беляев, найджел кейси, великобритания, россия