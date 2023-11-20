Рейтинг@Mail.ru
Новый посол Британии приступит к своим обязанностям в конце ноября - РИА Новости, 20.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:31 20.11.2023 (обновлено: 09:12 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/posol-1910489961.html
Новый посол Британии приступит к своим обязанностям в конце ноября
Новый посол Британии приступит к своим обязанностям в конце ноября - РИА Новости, 20.11.2023
Новый посол Британии приступит к своим обязанностям в конце ноября
Новый посол Британии приступит к своим обязанностям в конце ноября после вручения копий верительных грамот в МИД РФ, сообщил РИА Новости директор Второго... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T08:31
2023-11-20T09:12
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей беляев
найджел кейси
великобритания
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887833863_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_320c1389535898b891e8628ad0c1e26c.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Новый посол Британии приступит к своим обязанностям в конце ноября после вручения копий верительных грамот в МИД РФ, сообщил РИА Новости директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев. "Что же касается нового посла Великобритании в России Найджела Кейси, то он еще не приступил к своим обязанностям и планирует это сделать в конце ноября этого года после вручения копий верительных грамот в МИД России", - указал он. Беляев напомнил, что "политика на российском направлении формулируется, прежде всего, в Лондоне, а в обязанности посла входит ее претворение в жизнь". В начале августа этого года Лондон объявил, что Найджел Филип Кейси станет новым послом Великобритании в России. Тогда же было заявлено, что новый посол вступит в должность в ноябре этого года. В МИД России РИА Новости рассказали, что в соответствии с существующей практикой после подтверждения Москвой летом этого года приемлемости кандидатуры Кейси британский МИД обратился к РФ за получением многократной дипломатической визы. До назначения в Москву Кейси занимал пост спецпредставителя британского премьера по Афганистану, он также был послом в Боснии, а в начале нулевых - первым секретарем посольства в России. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231120/britaniya-1910488104.html
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887833863_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_932af1681f367dcc415858de97a15e2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей беляев, найджел кейси, великобритания, россия
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Беляев, Найджел Кейси, Великобритания, Россия
Новый посол Британии приступит к своим обязанностям в конце ноября

Новый посол Британии Найджел Кейси приступит к своим обязанностям в конце ноября

© Фото : Crown copyrightНайджел Кейси
Найджел Кейси - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : Crown copyright
Найджел Кейси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Новый посол Британии приступит к своим обязанностям в конце ноября после вручения копий верительных грамот в МИД РФ, сообщил РИА Новости директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
"Что же касается нового посла Великобритании в России Найджела Кейси, то он еще не приступил к своим обязанностям и планирует это сделать в конце ноября этого года после вручения копий верительных грамот в МИД России", - указал он. Беляев напомнил, что "политика на российском направлении формулируется, прежде всего, в Лондоне, а в обязанности посла входит ее претворение в жизнь".
В начале августа этого года Лондон объявил, что Найджел Филип Кейси станет новым послом Великобритании в России. Тогда же было заявлено, что новый посол вступит в должность в ноябре этого года. В МИД России РИА Новости рассказали, что в соответствии с существующей практикой после подтверждения Москвой летом этого года приемлемости кандидатуры Кейси британский МИД обратился к РФ за получением многократной дипломатической визы.
До назначения в Москву Кейси занимал пост спецпредставителя британского премьера по Афганистану, он также был послом в Боснии, а в начале нулевых - первым секретарем посольства в России.
Читайте полный текст интервью >>>
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Возможности нормализовать отношения с Британией сейчас нет, заявил МИД
08:04
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей БеляевНайджел КейсиВеликобританияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала