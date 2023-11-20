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Пентагон анонсировал новую военную помощь Украине - РИА Новости, 20.11.2023
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20:36 20.11.2023 (обновлено: 20:47 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/pomosch-1910673719.html
Пентагон анонсировал новую военную помощь Украине
Пентагон анонсировал новую военную помощь Украине - РИА Новости, 20.11.2023
Пентагон анонсировал новую военную помощь Украине
США предоставят Украине новый транш военной помощи на 100 миллионов долларов, объявил шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T20:36
2023-11-20T20:47
в мире
украина
сша
пентагон
киев
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. США предоставят Украине новый транш военной помощи на 100 миллионов долларов, объявил шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев."Я анонсировал сегодня очередную передачу (военного имущества из наличия Пентагона) на 100 миллионов долларов", - сказал он журналистам после переговоров с украинскими властями.В новый пакет помощи, по словам Остина, войдут боеприпасы для артиллерии и систем противовоздушной обороны, а также противотанковые средства.
https://ria.ru/20231120/ostin-1910615513.html
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в мире, украина, сша, пентагон, киев, ллойд остин
В мире, Украина, США, Пентагон, Киев, Ллойд Остин
Пентагон анонсировал новую военную помощь Украине

Шеф Пентагона: США предоставят Украине дополнительную военную помощь на $100 млн

© Фото : Secretary of Defense Lloyd J. Austin III/XПрезидент Украины и глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи в Киеве
Президент Украины и глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : Secretary of Defense Lloyd J. Austin III/X
Президент Украины и глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи в Киеве
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ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. США предоставят Украине новый транш военной помощи на 100 миллионов долларов, объявил шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев.
«
"Я анонсировал сегодня очередную передачу (военного имущества из наличия Пентагона) на 100 миллионов долларов", - сказал он журналистам после переговоров с украинскими властями.
В новый пакет помощи, по словам Остина, войдут боеприпасы для артиллерии и систем противовоздушной обороны, а также противотанковые средства.
Министр обороны США Ллойд Остин на открытии заседания контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
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