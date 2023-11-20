https://ria.ru/20231120/pomosch-1910673719.html
Пентагон анонсировал новую военную помощь Украине
Пентагон анонсировал новую военную помощь Украине - РИА Новости, 20.11.2023
Пентагон анонсировал новую военную помощь Украине
США предоставят Украине новый транш военной помощи на 100 миллионов долларов, объявил шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T20:36
2023-11-20T20:36
2023-11-20T20:47
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ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. США предоставят Украине новый транш военной помощи на 100 миллионов долларов, объявил шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев."Я анонсировал сегодня очередную передачу (военного имущества из наличия Пентагона) на 100 миллионов долларов", - сказал он журналистам после переговоров с украинскими властями.В новый пакет помощи, по словам Остина, войдут боеприпасы для артиллерии и систем противовоздушной обороны, а также противотанковые средства.
https://ria.ru/20231120/ostin-1910615513.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, пентагон, киев, ллойд остин
В мире, Украина, США, Пентагон, Киев, Ллойд Остин
Пентагон анонсировал новую военную помощь Украине
Шеф Пентагона: США предоставят Украине дополнительную военную помощь на $100 млн