https://ria.ru/20231120/pomosch-1910673719.html

Пентагон анонсировал новую военную помощь Украине

Пентагон анонсировал новую военную помощь Украине - РИА Новости, 20.11.2023

Пентагон анонсировал новую военную помощь Украине

США предоставят Украине новый транш военной помощи на 100 миллионов долларов, объявил шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T20:36

2023-11-20T20:36

2023-11-20T20:47

в мире

украина

сша

пентагон

киев

ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. США предоставят Украине новый транш военной помощи на 100 миллионов долларов, объявил шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев."Я анонсировал сегодня очередную передачу (военного имущества из наличия Пентагона) на 100 миллионов долларов", - сказал он журналистам после переговоров с украинскими властями.В новый пакет помощи, по словам Остина, войдут боеприпасы для артиллерии и систем противовоздушной обороны, а также противотанковые средства.

https://ria.ru/20231120/ostin-1910615513.html

украина

сша

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, пентагон, киев, ллойд остин