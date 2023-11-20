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Оливер Стоун сделал неожиданное заявление о планах США по России - РИА Новости, 20.11.2023
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13:20 20.11.2023 (обновлено: 19:02 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/plany-1910551715.html
Оливер Стоун сделал неожиданное заявление о планах США по России
Оливер Стоун сделал неожиданное заявление о планах США по России - РИА Новости, 20.11.2023
Оливер Стоун сделал неожиданное заявление о планах США по России
Соединенные Штаты Америки хотят лишить Россию суверенитета ради захвата ее ресурсов, заявил американский режиссер Оливер Стоун в интервью порталу MovieWeb. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T13:20
2023-11-20T19:02
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки хотят лишить Россию суверенитета ради захвата ее ресурсов, заявил американский режиссер Оливер Стоун в интервью порталу MovieWeb.По его словам, Россия стала сильнее после прихода Владимира Путина к власти в начале нулевых, что не соответствует целям Штатов.&quot;США не хотят, чтобы Россия снова встала на ноги. Мы не хотим независимой России, мы хотим лишить ее суверенитета, чтобы зайти на Евразийский континент, который очень богат, как и Россия, которая располагает огромным количеством природных ресурсов&quot;, — утверждает Стоун.После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
https://ria.ru/20231120/priznanie-1910517013.html
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политика, россия, оливер стоун, владимир путин, сша, москва, в мире
Политика, Россия, Оливер Стоун, Владимир Путин, США, Москва, В мире
Оливер Стоун сделал неожиданное заявление о планах США по России

Оливер Стоун: США хотят лишить Россию суверенитета ради захвата ресурсов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРежиссер Оливер Стоун на форуме "Synergy Global Forum"
Режиссер Оливер Стоун на форуме Synergy Global Forum - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Режиссер Оливер Стоун на форуме "Synergy Global Forum". Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки хотят лишить Россию суверенитета ради захвата ее ресурсов, заявил американский режиссер Оливер Стоун в интервью порталу MovieWeb.
По его словам, Россия стала сильнее после прихода Владимира Путина к власти в начале нулевых, что не соответствует целям Штатов.
«

"США не хотят, чтобы Россия снова встала на ноги. Мы не хотим независимой России, мы хотим лишить ее суверенитета, чтобы зайти на Евразийский континент, который очень богат, как и Россия, которая располагает огромным количеством природных ресурсов", — утверждает Стоун.

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После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.
Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
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