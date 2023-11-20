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Оливер Стоун сделал неожиданное заявление о планах США по России

Оливер Стоун сделал неожиданное заявление о планах США по России - РИА Новости, 20.11.2023

Оливер Стоун сделал неожиданное заявление о планах США по России

Соединенные Штаты Америки хотят лишить Россию суверенитета ради захвата ее ресурсов, заявил американский режиссер Оливер Стоун в интервью порталу MovieWeb. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T13:20

2023-11-20T13:20

2023-11-20T19:02

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки хотят лишить Россию суверенитета ради захвата ее ресурсов, заявил американский режиссер Оливер Стоун в интервью порталу MovieWeb.По его словам, Россия стала сильнее после прихода Владимира Путина к власти в начале нулевых, что не соответствует целям Штатов."США не хотят, чтобы Россия снова встала на ноги. Мы не хотим независимой России, мы хотим лишить ее суверенитета, чтобы зайти на Евразийский континент, который очень богат, как и Россия, которая располагает огромным количеством природных ресурсов", — утверждает Стоун.После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.

https://ria.ru/20231120/priznanie-1910517013.html

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политика, россия, оливер стоун, владимир путин, сша, москва, в мире