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США не контактировали с Россией по урегулированию на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 20.11.2023
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12:41 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/peskov-1910541934.html
США не контактировали с Россией по урегулированию на Украине, заявил Песков
США не контактировали с Россией по урегулированию на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 20.11.2023
США не контактировали с Россией по урегулированию на Украине, заявил Песков
Никаких попыток контактов со стороны США с РФ по урегулированию кризиса на Украине на прошедшем саммите АТЭС не было, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T12:41
2023-11-20T12:41
сша
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Никаких попыток контактов со стороны США с РФ по урегулированию кризиса на Украине на прошедшем саммите АТЭС не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не было ли на саммите АТЭС или по другим дипканалам попыток контактов со стороны США касательно возможностей урегулирования кризиса на Украине.
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сша, россия, украина, дмитрий песков
США, Россия, Украина, Дмитрий Песков
США не контактировали с Россией по урегулированию на Украине, заявил Песков

Песков: контактов со стороны США по урегулированию кризиса на Украине не было

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Никаких попыток контактов со стороны США с РФ по урегулированию кризиса на Украине на прошедшем саммите АТЭС не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не было ли на саммите АТЭС или по другим дипканалам попыток контактов со стороны США касательно возможностей урегулирования кризиса на Украине.
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
"Заглушили": в США пришли в ужас от маневра России на Украине
Вчера, 11:17
 
СШАРоссияУкраинаДмитрий Песков
 
 
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