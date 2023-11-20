https://ria.ru/20231120/peskov-1910541934.html
США не контактировали с Россией по урегулированию на Украине, заявил Песков
США не контактировали с Россией по урегулированию на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 20.11.2023
США не контактировали с Россией по урегулированию на Украине, заявил Песков
Никаких попыток контактов со стороны США с РФ по урегулированию кризиса на Украине на прошедшем саммите АТЭС не было, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T12:41
2023-11-20T12:41
2023-11-20T12:41
сша
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Никаких попыток контактов со стороны США с РФ по урегулированию кризиса на Украине на прошедшем саммите АТЭС не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не было ли на саммите АТЭС или по другим дипканалам попыток контактов со стороны США касательно возможностей урегулирования кризиса на Украине.
https://ria.ru/20231119/reb-1910376281.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, украина, дмитрий песков
США, Россия, Украина, Дмитрий Песков
США не контактировали с Россией по урегулированию на Украине, заявил Песков
Песков: контактов со стороны США по урегулированию кризиса на Украине не было
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Никаких попыток контактов со стороны США с РФ по урегулированию кризиса на Украине на прошедшем саммите АТЭС не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не было ли на саммите АТЭС или по другим дипканалам попыток контактов со стороны США касательно возможностей урегулирования кризиса на Украине.
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