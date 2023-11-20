https://ria.ru/20231120/peskov-1910541934.html

США не контактировали с Россией по урегулированию на Украине, заявил Песков

США не контактировали с Россией по урегулированию на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 20.11.2023

США не контактировали с Россией по урегулированию на Украине, заявил Песков

Никаких попыток контактов со стороны США с РФ по урегулированию кризиса на Украине на прошедшем саммите АТЭС не было, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T12:41

2023-11-20T12:41

2023-11-20T12:41

сша

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Никаких попыток контактов со стороны США с РФ по урегулированию кризиса на Украине на прошедшем саммите АТЭС не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не было ли на саммите АТЭС или по другим дипканалам попыток контактов со стороны США касательно возможностей урегулирования кризиса на Украине.

https://ria.ru/20231119/reb-1910376281.html

сша

россия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, украина, дмитрий песков