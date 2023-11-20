https://ria.ru/20231120/peskov-1910540436.html
Песков прокомментировал закрытие финских КПП
Песков прокомментировал закрытие финских КПП - РИА Новости, 20.11.2023
Песков прокомментировал закрытие финских КПП
Русофобская позиция финских властей вызывает у Москвы сожаление, заявил пресс-секретарь президента России, комментируя закрытие нескольких пунктов пропуска на... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T12:38
2023-11-20T12:38
2023-11-20T13:31
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Русофобская позиция финских властей вызывает у Москвы сожаление, заявил пресс-секретарь президента России, комментируя закрытие нескольких пунктов пропуска на границе двух государств."Вряд ли сейчас мы способны повлиять (на ситуацию. — Прим. ред.), потому что как такового диалога нет, и не по нашей вине, собственно, не мы были инициаторами сворачивания диалога. Ничего, кроме глубокого сожаления, это не вызывает", — сказал он журналистам.По словам Пескова, у России с Финляндией были "давние добрые отношения"."Прагматичные. Основанные на взаимоуважении. И, конечно же, мы сожалеем, что вот на смену этим отношениям пришла такая исключительно русофобская позиция", — добавил представитель Кремля.Песков отметил, что Москва не принимает обвинения в адрес пограничников, которые якобы не пропускают мигрантов в Россию."Естественно, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право. И в этом плане наши пограничники полностью соблюдают все свои служебные инструкции", — сказал пресс-секретарь главы государства.Как рассказали РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, решение правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства, Москва будет прорабатывать ответные меры.Для россиян отсутствие возможности въехать в Финляндию может привести к массовому изъятию недвижимости. Так, финское правительство планирует до 2027-го законодательно разрешить забирать собственность у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей. Оплата счетов и налогов стала практически невозможной после ужесточения ограничений на въезд, проведение банковских платежей из России в условиях санкций также крайне затруднено.
https://ria.ru/20231120/finlyandiya-1910522459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, финляндия, сирия, дмитрий песков
В мире, Россия, Финляндия, Сирия, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал закрытие финских КПП
Песков о закрытии финских КПП: русофобская политика Хельсинки вызывает сожаление
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Русофобская позиция финских властей вызывает у Москвы сожаление, заявил пресс-секретарь президента России, комментируя закрытие нескольких пунктов пропуска на границе двух государств.
"Вряд ли сейчас мы способны повлиять (на ситуацию. — Прим. ред.), потому что как такового диалога нет, и не по нашей вине, собственно, не мы были инициаторами сворачивания диалога. Ничего, кроме глубокого сожаления, это не вызывает", — сказал он журналистам.
Финляндия готова закрыть оставшиеся КПП на границе с Россией, пишут СМИ
По словам Пескова, у России с Финляндией
были "давние добрые отношения".
"Прагматичные. Основанные на взаимоуважении. И, конечно же, мы сожалеем, что вот на смену этим отношениям пришла такая исключительно русофобская позиция", — добавил представитель Кремля.
На прошлой неделе финские власти решили закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на юго-востоке страны. Их свернут до 18 февраля 2024 года. В Хельсинки объяснили это ухудшением ситуации с миграцией. СМИ писали о неконтролируемом притоке к границе с российской стороны беженцев из Сирии, Ирака и Сомали.
Оставшиеся работать КПП расположены на севере Финляндии. Только два из работающих — "Вартиус" и "Салла" — будут вести прием заявлений об убежище.
Песков отметил, что Москва не принимает обвинения в адрес пограничников, которые якобы не пропускают мигрантов в Россию.
"Естественно, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право. И в этом плане наши пограничники полностью соблюдают все свои служебные инструкции", — сказал пресс-секретарь главы государства.
Как рассказали РИА Новости в посольстве России в Хельсинки
, решение правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства, Москва
будет прорабатывать ответные меры.
Для россиян отсутствие возможности въехать в Финляндию может привести к массовому изъятию недвижимости. Так, финское правительство планирует до 2027-го законодательно разрешить забирать собственность у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей. Оплата счетов и налогов стала практически невозможной после ужесточения ограничений на въезд, проведение банковских платежей из России в условиях санкций также крайне затруднено.
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