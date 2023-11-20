https://ria.ru/20231120/peskov-1910537850.html
Песков рассказал о темах выступления Путина на саммите G20
Песков рассказал о темах выступления Путина на саммите G20 - РИА Новости, 20.11.2023
Песков рассказал о темах выступления Путина на саммите G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о выступлении президента России Владимира Путина на саммите G20, заявил, что повестка понятна, нынешняя РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T12:27
2023-11-20T12:27
2023-11-20T12:37
россия
большая двадцатка
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о выступлении президента России Владимира Путина на саммите G20, заявил, что повестка понятна, нынешняя ситуация непростая, будет изложена позиция России, которая хорошо известна."Повестка понятна - это нынешняя ситуация весьма и весьма неспокойная. Конечно, будет изложена позиция Российской Федерации, которая достаточно хорошо известна, последовательна, сбалансирована", - сказал Песков, отвечая на вопрос какая у России будет повестка на саммите G20.Путин, как ожидается, 22 ноября примет участие в виртуальном саммите G20, который организует Индия.
https://ria.ru/20231119/putin-1910407439.html
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россия, большая двадцатка, владимир путин, в мире
Россия, Большая двадцатка, Владимир Путин, В мире
Песков рассказал о темах выступления Путина на саммите G20
Песков о выступлении Путина: ситуация непростая, будет изложена позиция России