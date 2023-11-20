https://ria.ru/20231120/peregovory-1910676950.html

Запад указывает Киеву на необходимость диалога с Москвой, признали в СНБО

Запад указывает Киеву на необходимость диалога с Москвой, признали в СНБО - РИА Новости, 21.11.2023

Запад указывает Киеву на необходимость диалога с Москвой, признали в СНБО

Киев недоволен тем, что некоторые западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой, заявил секретарь Совета национальной безопасности и... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-20T20:55

2023-11-20T20:55

2023-11-21T03:54

в мире

киев

россия

украина

леонид кучма

алексей данилов

олег соскин

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Киев недоволен тем, что некоторые западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов."Украина обеспокоена тем, что среди отдельных партнеров активизировались дискуссии о необходимости проведения переговоров, консультаций, встреч с россиянами по обсуждению проблематики войны на Украине, прекращению огня и так далее", — приводятся его слова на сайте СНБО.По словам Данилова, такая тенденция связана с тем, что некоторые союзники Киева боятся Россию. При этом сам он пригрозил появлением через 15-20 лет "новой оси". В нее, по мнению секретаря СНБО, войдут не только КНДР, Китай, Иран и Россия, но и некоторые европейские страны, если сейчас не произойдут изменения в отношении Запада к Москве. Данилов также подчеркнул, что осознает различия в целях Киева и отдельных западных стран в вопросе Крыма, назвав пресловутую идею "вернуть" полуостров "лакмусом для Запада и тестом для Украины". В октябре экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что киевским властям нужно отменить военное положение в стране и садиться за стол переговоров с Россией на фоне обострения палестино-израильского конфликта. По его словам, Киев рискует потерять финансовую поддержку Запада. Москва неоднократно указывала, что готова к перемирию, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для российского руководства названо достижение целей спецоперации, которое сейчас возможно только военным путем.По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, ситуация может перейти в мирное русло "при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны".Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то "театральные жесты не нужны", надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности для себя.

https://ria.ru/20231120/resursy-1910675807.html

https://ria.ru/20231110/ukraina-1908603353.html

https://ria.ru/20231117/ukraina-1910157139.html

киев

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в мире, киев, россия, украина, леонид кучма, алексей данилов, олег соскин, совет национальной безопасности и обороны украины