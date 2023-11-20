Рейтинг@Mail.ru
Запад указывает Киеву на необходимость диалога с Москвой, признали в СНБО - РИА Новости, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:55 20.11.2023 (обновлено: 03:54 21.11.2023)
https://ria.ru/20231120/peregovory-1910676950.html
Запад указывает Киеву на необходимость диалога с Москвой, признали в СНБО
Запад указывает Киеву на необходимость диалога с Москвой, признали в СНБО - РИА Новости, 21.11.2023
Запад указывает Киеву на необходимость диалога с Москвой, признали в СНБО
Киев недоволен тем, что некоторые западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой, заявил секретарь Совета национальной безопасности и... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-20T20:55
2023-11-21T03:54
в мире
киев
россия
украина
леонид кучма
алексей данилов
олег соскин
совет национальной безопасности и обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895885160_0:139:2801:1715_1920x0_80_0_0_1ed9fafcde01d6cb8b0d2f819f7aba06.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Киев недоволен тем, что некоторые западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.&quot;Украина обеспокоена тем, что среди отдельных партнеров активизировались дискуссии о необходимости проведения переговоров, консультаций, встреч с россиянами по обсуждению проблематики войны на Украине, прекращению огня и так далее&quot;, — приводятся его слова на сайте СНБО.По словам Данилова, такая тенденция связана с тем, что некоторые союзники Киева боятся Россию. При этом сам он пригрозил появлением через 15-20 лет "новой оси". В нее, по мнению секретаря СНБО, войдут не только КНДР, Китай, Иран и Россия, но и некоторые европейские страны, если сейчас не произойдут изменения в отношении Запада к Москве. Данилов также подчеркнул, что осознает различия в целях Киева и отдельных западных стран в вопросе Крыма, назвав пресловутую идею "вернуть" полуостров "лакмусом для Запада и тестом для Украины". В октябре экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что киевским властям нужно отменить военное положение в стране и садиться за стол переговоров с Россией на фоне обострения палестино-израильского конфликта. По его словам, Киев рискует потерять финансовую поддержку Запада. Москва неоднократно указывала, что готова к перемирию, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для российского руководства названо достижение целей спецоперации, которое сейчас возможно только военным путем.По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, ситуация может перейти в мирное русло "при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны".Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то "театральные жесты не нужны", надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности для себя.
https://ria.ru/20231120/resursy-1910675807.html
https://ria.ru/20231110/ukraina-1908603353.html
https://ria.ru/20231117/ukraina-1910157139.html
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895885160_72:0:2801:2047_1920x0_80_0_0_e527d9cedc7c655e5b330eb8c1da11ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, украина, леонид кучма, алексей данилов, олег соскин, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Киев, Россия, Украина, Леонид Кучма, Алексей Данилов, Олег Соскин, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Запад указывает Киеву на необходимость диалога с Москвой, признали в СНБО

Секретарь СНБО Украины Данилов: Запад требует от Киева диалога с Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyСекретарь СНБО Украины Алексей Данилов 
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов  - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Киев недоволен тем, что некоторые западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
«

"Украина обеспокоена тем, что среди отдельных партнеров активизировались дискуссии о необходимости проведения переговоров, консультаций, встреч с россиянами по обсуждению проблематики войны на Украине, прекращению огня и так далее", — приводятся его слова на сайте СНБО.

Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Пентагон: у ВСУ есть ресурсы для продолжения боевых действий зимой
Вчера, 20:48
По словам Данилова, такая тенденция связана с тем, что некоторые союзники Киева боятся Россию. При этом сам он пригрозил появлением через 15-20 лет "новой оси". В нее, по мнению секретаря СНБО, войдут не только КНДР, Китай, Иран и Россия, но и некоторые европейские страны, если сейчас не произойдут изменения в отношении Запада к Москве.
Данилов также подчеркнул, что осознает различия в целях Киева и отдельных западных стран в вопросе Крыма, назвав пресловутую идею "вернуть" полуостров "лакмусом для Запада и тестом для Украины".
В октябре экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что киевским властям нужно отменить военное положение в стране и садиться за стол переговоров с Россией на фоне обострения палестино-израильского конфликта. По его словам, Киев рискует потерять финансовую поддержку Запада.
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Орбан заявил, что Украина не подписала мирный договор по указанию США
10 ноября, 11:44
Москва неоднократно указывала, что готова к перемирию, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для российского руководства названо достижение целей спецоперации, которое сейчас возможно только военным путем.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, ситуация может перейти в мирное русло "при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны".
Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то "театральные жесты не нужны", надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности для себя.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
СМИ: приглашение Киева к переговорам о вступлении в ЕС под угрозой срыва
17 ноября, 17:54
 
В миреКиевРоссияУкраинаЛеонид КучмаАлексей ДаниловОлег СоскинСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала