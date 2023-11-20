https://ria.ru/20231120/peregovory-1910581486.html

Путин и Рахмон проведут переговоры в Москве

Путин и Рахмон проведут переговоры в Москве - РИА Новости, 20.11.2023

Путин и Рахмон проведут переговоры в Москве

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон во вторник проведут в Москве переговоры, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T15:04

2023-11-20T15:04

2023-11-20T16:06

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владимир путин

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон во вторник проведут в Москве переговоры, сообщила пресс-служба Кремля."Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, другие ключевые аспекты российско-таджикистанского стратегического партнерства", — говорится в сообщении.Также главы государств обменяются мнениями по региональной и международной проблематике.По итогам переговоров планируется подписание целого ряда важных двусторонних документов. Кроме того, лидеры сделают заявления для СМИ.В последний раз Путин и Рахмон встречались чуть больше месяца назад, их переговоры прошли 13 октября на полях саммита глав государств — участников СНГ в Бишкеке.

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таджикистан, москва, россия, владимир путин, эмомали рахмон