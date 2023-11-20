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Путин и Рахмон проведут переговоры в Москве - РИА Новости, 20.11.2023
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15:04 20.11.2023 (обновлено: 16:06 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/peregovory-1910581486.html
Путин и Рахмон проведут переговоры в Москве
Путин и Рахмон проведут переговоры в Москве - РИА Новости, 20.11.2023
Путин и Рахмон проведут переговоры в Москве
Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон во вторник проведут в Москве переговоры, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T15:04
2023-11-20T16:06
таджикистан
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россия
владимир путин
эмомали рахмон
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон во вторник проведут в Москве переговоры, сообщила пресс-служба Кремля."Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, другие ключевые аспекты российско-таджикистанского стратегического партнерства", — говорится в сообщении.Также главы государств обменяются мнениями по региональной и международной проблематике.По итогам переговоров планируется подписание целого ряда важных двусторонних документов. Кроме того, лидеры сделают заявления для СМИ.В последний раз Путин и Рахмон встречались чуть больше месяца назад, их переговоры прошли 13 октября на полях саммита глав государств — участников СНГ в Бишкеке.
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таджикистан, москва, россия, владимир путин, эмомали рахмон
Таджикистан, Москва, Россия, Владимир Путин, Эмомали Рахмон
Путин и Рахмон проведут переговоры в Москве

Путин и Рахмон подпишут документы по сотрудничеству после переговоров в Москве

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон во вторник проведут в Москве переговоры, сообщила пресс-служба Кремля.
«
"Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, другие ключевые аспекты российско-таджикистанского стратегического партнерства", — говорится в сообщении.
Также главы государств обменяются мнениями по региональной и международной проблематике.
По итогам переговоров планируется подписание целого ряда важных двусторонних документов. Кроме того, лидеры сделают заявления для СМИ.
В последний раз Путин и Рахмон встречались чуть больше месяца назад, их переговоры прошли 13 октября на полях саммита глав государств — участников СНГ в Бишкеке.
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Путин заявил, что Россия и Таджикистан решают вопросы безопасности по плану
13 октября, 09:55
 
ТаджикистанМоскваРоссияВладимир ПутинЭмомали Рахмон
 
 
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