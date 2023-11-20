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В Минздраве заявили, что поставка "Пентаксима" осуществлена в полном объеме - РИА Новости, 20.11.2023
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13:38 20.11.2023 (обновлено: 13:39 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/pentaksim-1910557447.html
В Минздраве заявили, что поставка "Пентаксима" осуществлена в полном объеме
В Минздраве заявили, что поставка "Пентаксима" осуществлена в полном объеме - РИА Новости, 20.11.2023
В Минздраве заявили, что поставка "Пентаксима" осуществлена в полном объеме
Поставка вакцины "Пентаксим" для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и других инфекций по первому этапу осуществлена в полном объеме, в... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T13:38
2023-11-20T13:39
общество
россия
кировская область
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Поставка вакцины "Пентаксим" для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и других инфекций по первому этапу осуществлена в полном объеме, в количестве более 2,7 миллиона доз, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ. Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что поставки детской вакцины "Пентаксим" для профилактики пяти инфекций столкнулись с трудностями, производитель препарата "Нанолек" не может отгрузить оставшиеся по контракту 2,7 миллиона доз, не получив от Минздрава план распределения препарата, и вакцина уже заканчивается в некоторых регионах. "ФКУ "ФЦПиЛО" Минздрава России в 2023 году заключен двухлетний государственный контракт на иммунобиологический лекарственный препарат Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae тип b (ТН Пентаксим), поставка по первому этапу осуществлена в полном объеме в количестве 2 727 456 доз, что составляет 50% от заявленной потребности на 2023 год", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в упомянутых в статье регионах дефицита вакцины в настоящее время нет, по данным Росздравнадзора, в Тверской области вакцина имеется в наличии во всех районах, в Кировской области также в наличии имеется объем вакцины, закрывающий месячную потребность. Потребность регионов в иммунобиологических лекарственных препаратах на 2024 год собрана и будет в срок доведена до ФКУ "ФЦПиЛО" Минздрава России для начала закупочных процедур и осуществления поставок по раннее заключенным долгосрочным государственным контрактам, работа по закупке вакцин в рамках национального календаря прививок идет в плановом порядке в соответствии с графиком, пояснили в Минздраве. "Обеспеченность лекарственными препаратами с МНН "Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и инфекций, вызываемых haemophilus influenzae тип b" (ТН Пентаксим) составляет: в медицинских организациях – 1,7 месяца; все организации, итого по России – 8,7 месяца", - заключили в министерстве.
https://ria.ru/20231002/vaktsina-1899834744.html
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общество, россия, кировская область, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Общество, Россия, Кировская область, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
В Минздраве заявили, что поставка "Пентаксима" осуществлена в полном объеме

Минздрав заявил, что поставка вакцины "Пентаксим" осуществлена в полном объеме

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедсестра делает прививку
Медсестра делает прививку - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медсестра делает прививку. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Поставка вакцины "Пентаксим" для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и других инфекций по первому этапу осуществлена в полном объеме, в количестве более 2,7 миллиона доз, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что поставки детской вакцины "Пентаксим" для профилактики пяти инфекций столкнулись с трудностями, производитель препарата "Нанолек" не может отгрузить оставшиеся по контракту 2,7 миллиона доз, не получив от Минздрава план распределения препарата, и вакцина уже заканчивается в некоторых регионах.
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"ФКУ "ФЦПиЛО" Минздрава России в 2023 году заключен двухлетний государственный контракт на иммунобиологический лекарственный препарат Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae тип b (ТН Пентаксим), поставка по первому этапу осуществлена в полном объеме в количестве 2 727 456 доз, что составляет 50% от заявленной потребности на 2023 год", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в упомянутых в статье регионах дефицита вакцины в настоящее время нет, по данным Росздравнадзора, в Тверской области вакцина имеется в наличии во всех районах, в Кировской области также в наличии имеется объем вакцины, закрывающий месячную потребность.
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Потребность регионов в иммунобиологических лекарственных препаратах на 2024 год собрана и будет в срок доведена до ФКУ "ФЦПиЛО" Минздрава России для начала закупочных процедур и осуществления поставок по раннее заключенным долгосрочным государственным контрактам, работа по закупке вакцин в рамках национального календаря прививок идет в плановом порядке в соответствии с графиком, пояснили в Минздраве.
"Обеспеченность лекарственными препаратами с МНН "Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и инфекций, вызываемых haemophilus influenzae тип b" (ТН Пентаксим) составляет: в медицинских организациях – 1,7 месяца; все организации, итого по России – 8,7 месяца", - заключили в министерстве.
 
ОбществоРоссияКировская областьФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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