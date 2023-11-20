https://ria.ru/20231120/pentagon-1910561777.html
Рогов прокомментировал визит главы Пентагона в Киев
Рогов прокомментировал визит главы Пентагона в Киев - РИА Новости, 20.11.2023
Рогов прокомментировал визит главы Пентагона в Киев
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что визит... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T13:53
2023-11-20T13:53
2023-11-20T13:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что визит главы Пентагона в Киев является "черной меткой" Владимиру Зеленскому. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил в понедельник, что прибыл в Киев для встречи с "украинскими лидерами", заверив, что США будут продолжать поддерживать Украину. "Все эти заявления о поддержке действующего в Киеве режима – игра на публику и внешний антураж. Визит является "черной меткой" Зеленскому, чтобы объяснить тому, что он должен уйти, провести выборы и отдать власть Залужному (главком ВСУ Валерий Залужный) по-хорошему", - считает Рогов. По его заявлению, подобная информация поступает от окружения Зеленского. Косвенно об этом свидетельствует и рост публичного и закулисного противостояния между Зеленским и Залужным, полагает Рогов.
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РИА Новости
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Рогов прокомментировал визит главы Пентагона в Киев
Рогов назвал визит главы Пентагона в Киев черной меткой Зеленскому