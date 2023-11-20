https://ria.ru/20231120/pentagon-1910561777.html

Рогов прокомментировал визит главы Пентагона в Киев

Рогов прокомментировал визит главы Пентагона в Киев - РИА Новости, 20.11.2023

Рогов прокомментировал визит главы Пентагона в Киев

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что визит... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T13:53

2023-11-20T13:53

2023-11-20T13:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что визит главы Пентагона в Киев является "черной меткой" Владимиру Зеленскому. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил в понедельник, что прибыл в Киев для встречи с "украинскими лидерами", заверив, что США будут продолжать поддерживать Украину. "Все эти заявления о поддержке действующего в Киеве режима – игра на публику и внешний антураж. Визит является "черной меткой" Зеленскому, чтобы объяснить тому, что он должен уйти, провести выборы и отдать власть Залужному (главком ВСУ Валерий Залужный) по-хорошему", - считает Рогов. По его заявлению, подобная информация поступает от окружения Зеленского. Косвенно об этом свидетельствует и рост публичного и закулисного противостояния между Зеленским и Залужным, полагает Рогов.

https://ria.ru/20231120/ostin-1910550867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, сша, украина, владимир рогов, владимир зеленский, валерий залужный, министерство обороны сша, вооруженные силы украины