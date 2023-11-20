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"До него доберутся": генерал раскрыл, что скоро случится с Залужным - РИА Новости, 20.11.2023
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16:39 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/otstavka-1910615208.html
"До него доберутся": генерал раскрыл, что скоро случится с Залужным
"До него доберутся": генерал раскрыл, что скоро случится с Залужным - РИА Новости, 20.11.2023
"До него доберутся": генерал раскрыл, что скоро случится с Залужным
Правительство Украины постепенно подготавливает почву для увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил в эфире телеканала "Прямой" отставной генерал ВСУ... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T16:39
2023-11-20T16:39
в мире
украина
валерий залужный
сергей кривонос
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Правительство Украины постепенно подготавливает почву для увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил в эфире телеканала "Прямой" отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос."У Залужного убирают людей из его окружения, их обвиняют в непрофессионализме и отстраняют от должности. Это все делается для того, чтобы постепенно добраться до самого Залужного. Это долгосрочная игра", — поделился он своим мнением.По мнению Кривоноса, именно этим можно объяснить тот факт, что увольнение командующего медицинскими силами украинских войск прошло без консультации с Залужным.Накануне Владимир Зеленский сменил командующего медицинскими силами украинских войск, вместо Татьяны Остащенко назначен Анатолий Казмирчук. Ранее,17 ноября он уволил заместителя главы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского.Ранее Залужный заявил в интервью Economist, что ВСУ зашли в тупик и, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. Позже Владимир Зеленский выразил несогласие со словами главкома ВСУ.
https://ria.ru/20231120/priznanie-1910503454.html
https://ria.ru/20231120/konflikt-1910570254.html
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в мире, украина, валерий залужный, сергей кривонос, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Валерий Залужный, Сергей Кривонос, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"До него доберутся": генерал раскрыл, что скоро случится с Залужным

Генерал Кривонос: на Украине готовят почву для устранения Залужного

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Правительство Украины постепенно подготавливает почву для увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил в эфире телеканала "Прямой" отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.
"У Залужного убирают людей из его окружения, их обвиняют в непрофессионализме и отстраняют от должности. Это все делается для того, чтобы постепенно добраться до самого Залужного. Это долгосрочная игра", — поделился он своим мнением.
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По мнению Кривоноса, именно этим можно объяснить тот факт, что увольнение командующего медицинскими силами украинских войск прошло без консультации с Залужным.
Накануне Владимир Зеленский сменил командующего медицинскими силами украинских войск, вместо Татьяны Остащенко назначен Анатолий Казмирчук. Ранее,17 ноября он уволил заместителя главы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского.
Ранее Залужный заявил в интервью Economist, что ВСУ зашли в тупик и, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. Позже Владимир Зеленский выразил несогласие со словами главкома ВСУ.
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В миреУкраинаВалерий ЗалужныйСергей КривоносВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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