https://ria.ru/20231120/ostin-1910615513.html

Шеф Пентагона заверил Зеленского в неизменности военной поддержки США

Шеф Пентагона заверил Зеленского в неизменности военной поддержки США - РИА Новости, 20.11.2023

Шеф Пентагона заверил Зеленского в неизменности военной поддержки США

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что встретился в Киеве с Владимиром Зеленским и заверил его в неизменности американской военной поддержки. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T16:39

2023-11-20T16:39

2023-11-20T18:46

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

владимир зеленский

ллойд остин

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что встретился в Киеве с Владимиром Зеленским и заверил его в неизменности американской военной поддержки. "Имел честь встретиться сегодня в Киеве <…> c Зеленским, чтобы подтвердить твердую поддержку Украины со стороны США. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы продолжим поддерживать экстренные нужды Украины на поле боя и долгосрочные оборонные потребности", - написал он в социальной сети Х. На этой неделе Остин намерен провести очередное заседание стран-доноров военной помощи Украине. В самих США администрация пытается убедить конгресс одобрить новые многомиллиардные ассигнования для Киева. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231120/konflikt-1910570254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, украина, владимир зеленский, ллойд остин, министерство обороны сша