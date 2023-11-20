Шеф Пентагона заверил Зеленского в неизменности военной поддержки США
Шеф Пентагона заверил в Киеве Зеленского в неизменности военной поддержки США
© Фото : Secretary of Defense Lloyd J. Austin III/XПрезидент Украины и глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи в Киеве. 20 ноября 2023
Президент Украины и глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи в Киеве. 20 ноября 2023
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что встретился в Киеве с Владимиром Зеленским и заверил его в неизменности американской военной поддержки.
"Имел честь встретиться сегодня в Киеве <…> c Зеленским, чтобы подтвердить твердую поддержку Украины со стороны США. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы продолжим поддерживать экстренные нужды Украины на поле боя и долгосрочные оборонные потребности", - написал он в социальной сети Х.
На этой неделе Остин намерен провести очередное заседание стран-доноров военной помощи Украине. В самих США администрация пытается убедить конгресс одобрить новые многомиллиардные ассигнования для Киева.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.