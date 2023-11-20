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Шеф Пентагона заверил Зеленского в неизменности военной поддержки США - РИА Новости, 20.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:39 20.11.2023 (обновлено: 18:46 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/ostin-1910615513.html
Шеф Пентагона заверил Зеленского в неизменности военной поддержки США
Шеф Пентагона заверил Зеленского в неизменности военной поддержки США - РИА Новости, 20.11.2023
Шеф Пентагона заверил Зеленского в неизменности военной поддержки США
Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что встретился в Киеве с Владимиром Зеленским и заверил его в неизменности американской военной поддержки. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T16:39
2023-11-20T18:46
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
владимир зеленский
ллойд остин
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что встретился в Киеве с Владимиром Зеленским и заверил его в неизменности американской военной поддержки. "Имел честь встретиться сегодня в Киеве &lt;…&gt; c Зеленским, чтобы подтвердить твердую поддержку Украины со стороны США. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы продолжим поддерживать экстренные нужды Украины на поле боя и долгосрочные оборонные потребности", - написал он в социальной сети Х. На этой неделе Остин намерен провести очередное заседание стран-доноров военной помощи Украине. В самих США администрация пытается убедить конгресс одобрить новые многомиллиардные ассигнования для Киева. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231120/konflikt-1910570254.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, ллойд остин, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Ллойд Остин, Министерство обороны США
Шеф Пентагона заверил Зеленского в неизменности военной поддержки США

Шеф Пентагона заверил в Киеве Зеленского в неизменности военной поддержки США

© Фото : Secretary of Defense Lloyd J. Austin III/XПрезидент Украины и глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи в Киеве. 20 ноября 2023
Президент Украины и глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи в Киеве. 20 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : Secretary of Defense Lloyd J. Austin III/X
Президент Украины и глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи в Киеве. 20 ноября 2023
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что встретился в Киеве с Владимиром Зеленским и заверил его в неизменности американской военной поддержки.
"Имел честь встретиться сегодня в Киеве <…> c Зеленским, чтобы подтвердить твердую поддержку Украины со стороны США. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы продолжим поддерживать экстренные нужды Украины на поле боя и долгосрочные оборонные потребности", - написал он в социальной сети Х.
На этой неделе Остин намерен провести очередное заседание стран-доноров военной помощи Украине. В самих США администрация пытается убедить конгресс одобрить новые многомиллиардные ассигнования для Киева.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Зеленский сделал неожиданное заявление о конфликте с Россией
14:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийЛлойд ОстинМинистерство обороны США
 
 
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