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В Госдуме прокомментировали визит главы Пентагона в Киев

В Госдуме прокомментировали визит главы Пентагона в Киев - РИА Новости, 20.11.2023

В Госдуме прокомментировали визит главы Пентагона в Киев

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал визит главы Пентагона в Киев плохим знаком для Украины, так как это означает... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T13:14

2023-11-20T13:14

2023-11-20T13:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал визит главы Пентагона в Киев плохим знаком для Украины, так как это означает готовность американцев воевать до последнего украинца. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил в понедельник, что прибыл в Киев для встречи с "украинскими лидерами", и заявил, что США будут продолжать поддерживать Украину. "США одержимы маниакальным желанием нанести России стратегическое поражение, чтобы погрузить весь мир в хаос войны. Но воевать США намерены чужим руками. В данном случае - до последнего украинца, что и подтвердил визит в Киев главы Пентагона. Это плохой знак для Украины и проявление извечной агрессивной американской манеры", - сказал Ивлев РИА Новости. При этом, по его словам, планы США нанести России стратегическое поражение обречены. "Сила российского оружия, дух и отвага российского солдата непобедимы. Так было всегда, так будет и впредь", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20231118/strategiya-1910202886.html

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в мире, госдума рф, леонид ивлев, ллойд остин, министерство обороны сша, сша, украина