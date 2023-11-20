https://ria.ru/20231120/ostin-1910550867.html
В Госдуме прокомментировали визит главы Пентагона в Киев
В Госдуме прокомментировали визит главы Пентагона в Киев - РИА Новости, 20.11.2023
В Госдуме прокомментировали визит главы Пентагона в Киев
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал визит главы Пентагона в Киев плохим знаком для Украины, так как это означает... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T13:14
2023-11-20T13:14
2023-11-20T13:15
в мире
госдума рф
леонид ивлев
ллойд остин
министерство обороны сша
сша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910508804_0:35:2048:1187_1920x0_80_0_0_4cd7f6d865b9360acbf676466359f2ec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал визит главы Пентагона в Киев плохим знаком для Украины, так как это означает готовность американцев воевать до последнего украинца. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил в понедельник, что прибыл в Киев для встречи с "украинскими лидерами", и заявил, что США будут продолжать поддерживать Украину. "США одержимы маниакальным желанием нанести России стратегическое поражение, чтобы погрузить весь мир в хаос войны. Но воевать США намерены чужим руками. В данном случае - до последнего украинца, что и подтвердил визит в Киев главы Пентагона. Это плохой знак для Украины и проявление извечной агрессивной американской манеры", - сказал Ивлев РИА Новости. При этом, по его словам, планы США нанести России стратегическое поражение обречены. "Сила российского оружия, дух и отвага российского солдата непобедимы. Так было всегда, так будет и впредь", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20231118/strategiya-1910202886.html
https://ria.ru/20231119/reb-1910376281.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910508804_84:0:1905:1366_1920x0_80_0_0_0fa0f0ba4d78028487043ee9016f87b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, госдума рф, леонид ивлев, ллойд остин, министерство обороны сша, сша, украина
В мире, Госдума РФ, Леонид Ивлев, Ллойд Остин, Министерство обороны США, США, Украина
В Госдуме прокомментировали визит главы Пентагона в Киев
В Госдуме назвали визит главы Пентагона Остина в Киев плохим знаком для Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал визит главы Пентагона в Киев плохим знаком для Украины, так как это означает готовность американцев воевать до последнего украинца.
Глава Пентагона Ллойд Остин
сообщил в понедельник, что прибыл в Киев для встречи с "украинскими лидерами", и заявил, что США будут продолжать поддерживать Украину.
США готовятся поменять одну ошибочную стратегию на другую
"США одержимы маниакальным желанием нанести России стратегическое поражение, чтобы погрузить весь мир в хаос войны. Но воевать США намерены чужим руками. В данном случае - до последнего украинца, что и подтвердил визит в Киев главы Пентагона. Это плохой знак для Украины и проявление извечной агрессивной американской манеры", - сказал Ивлев РИА Новости.
При этом, по его словам, планы США
нанести России
стратегическое поражение обречены.
"Сила российского оружия, дух и отвага российского солдата непобедимы. Так было всегда, так будет и впредь", - подчеркнул депутат.
"Заглушили": в США пришли в ужас от маневра России на Украине