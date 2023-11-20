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В Госдуме прокомментировали визит главы Пентагона в Киев - РИА Новости, 20.11.2023
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13:14 20.11.2023 (обновлено: 13:15 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/ostin-1910550867.html
В Госдуме прокомментировали визит главы Пентагона в Киев
В Госдуме прокомментировали визит главы Пентагона в Киев - РИА Новости, 20.11.2023
В Госдуме прокомментировали визит главы Пентагона в Киев
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал визит главы Пентагона в Киев плохим знаком для Украины, так как это означает... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T13:14
2023-11-20T13:15
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал визит главы Пентагона в Киев плохим знаком для Украины, так как это означает готовность американцев воевать до последнего украинца. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил в понедельник, что прибыл в Киев для встречи с "украинскими лидерами", и заявил, что США будут продолжать поддерживать Украину. "США одержимы маниакальным желанием нанести России стратегическое поражение, чтобы погрузить весь мир в хаос войны. Но воевать США намерены чужим руками. В данном случае - до последнего украинца, что и подтвердил визит в Киев главы Пентагона. Это плохой знак для Украины и проявление извечной агрессивной американской манеры", - сказал Ивлев РИА Новости. При этом, по его словам, планы США нанести России стратегическое поражение обречены. "Сила российского оружия, дух и отвага российского солдата непобедимы. Так было всегда, так будет и впредь", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20231118/strategiya-1910202886.html
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в мире, госдума рф, леонид ивлев, ллойд остин, министерство обороны сша, сша, украина
В мире, Госдума РФ, Леонид Ивлев, Ллойд Остин, Министерство обороны США, США, Украина
В Госдуме прокомментировали визит главы Пентагона в Киев

В Госдуме назвали визит главы Пентагона Остина в Киев плохим знаком для Украины

© Фото : Secretary of Defense Lloyd J. Austin III/XГлава Пентагона Ллойд Остин после прибытия в Киев
Глава Пентагона Ллойд Остин после прибытия в Киев - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : Secretary of Defense Lloyd J. Austin III/X
Глава Пентагона Ллойд Остин после прибытия в Киев
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал визит главы Пентагона в Киев плохим знаком для Украины, так как это означает готовность американцев воевать до последнего украинца.
Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил в понедельник, что прибыл в Киев для встречи с "украинскими лидерами", и заявил, что США будут продолжать поддерживать Украину.
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"США одержимы маниакальным желанием нанести России стратегическое поражение, чтобы погрузить весь мир в хаос войны. Но воевать США намерены чужим руками. В данном случае - до последнего украинца, что и подтвердил визит в Киев главы Пентагона. Это плохой знак для Украины и проявление извечной агрессивной американской манеры", - сказал Ивлев РИА Новости.
При этом, по его словам, планы США нанести России стратегическое поражение обречены.
"Сила российского оружия, дух и отвага российского солдата непобедимы. Так было всегда, так будет и впредь", - подчеркнул депутат.
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В миреГосдума РФЛеонид ИвлевЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАСШАУкраина
 
 
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