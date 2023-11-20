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Российские врачи спасли женщину, вытащив из ее желудка шар для похудения - РИА Новости, 20.11.2023
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10:36 20.11.2023 (обновлено: 12:36 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/operatsiya-1910507319.html
Российские врачи спасли женщину, вытащив из ее желудка шар для похудения
Российские врачи спасли женщину, вытащив из ее желудка шар для похудения - РИА Новости, 20.11.2023
Российские врачи спасли женщину, вытащив из ее желудка шар для похудения
Врачи спасли жительницу Новороссийска, вытащив из нее внутрижелудочный баллон в виде шара для уменьшения аппетита, сообщили РИА Новости в городской больнице №... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T10:36
2023-11-20T12:36
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КРАСНОДАР, 20 ноя — РИА Новости. Врачи спасли жительницу Новороссийска, вытащив из нее внутрижелудочный баллон в виде шара для уменьшения аппетита, сообщили РИА Новости в городской больнице № 1.Местной жительнице три года назад поставили "шарик" в клинике Краснодара, благодаря которому она хотела снизить аппетит, чтобы похудеть.В медучреждении уточнили, что этот "шарик" из медицинских материалов заполняет собой желудок, уменьшая его объем. Пациентка проходила с ним дольше рекомендованных сроков, но похудеть так и не смогла.&quot;На стенке желудка образовалась крупная язва-пролежень с кровотечением. В эндоскопическом отделении первой горбольницы Новороссийска врачи под руководством заведующего эндоскопическим отделением Давида Шагиняна извлекли из желудка &quot;шарик&quot; и спасли женщину&quot;, — рассказали в больнице.Сейчас жизни пациентки уже ничего не угрожает, она находится в хирургическом отделении.
https://ria.ru/20231024/serga-1904942021.html
https://ria.ru/20231118/kista-1910263824.html
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Хорошие новости, Новороссийск, Краснодар, Общество
Российские врачи спасли женщину, вытащив из ее желудка шар для похудения

В Новороссийске спасли женщину, вытащив из ее желудка шар для похудения

© Pixabay / marionbrunВрачи во время операции
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Pixabay / marionbrun
Врачи во время операции. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 20 ноя — РИА Новости. Врачи спасли жительницу Новороссийска, вытащив из нее внутрижелудочный баллон в виде шара для уменьшения аппетита, сообщили РИА Новости в городской больнице № 1.
Местной жительнице три года назад поставили "шарик" в клинике Краснодара, благодаря которому она хотела снизить аппетит, чтобы похудеть.
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В медучреждении уточнили, что этот "шарик" из медицинских материалов заполняет собой желудок, уменьшая его объем. Пациентка проходила с ним дольше рекомендованных сроков, но похудеть так и не смогла.
«

"На стенке желудка образовалась крупная язва-пролежень с кровотечением. В эндоскопическом отделении первой горбольницы Новороссийска врачи под руководством заведующего эндоскопическим отделением Давида Шагиняна извлекли из желудка "шарик" и спасли женщину", — рассказали в больнице.

Сейчас жизни пациентки уже ничего не угрожает, она находится в хирургическом отделении.
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