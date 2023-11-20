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В офисе Зеленского допустили конфискацию мобильного оператора "Киевстар"

В офисе Зеленского допустили конфискацию мобильного оператора "Киевстар" - РИА Новости, 20.11.2023

В офисе Зеленского допустили конфискацию мобильного оператора "Киевстар"

Крупнейший украинский мобильный оператор "Киевстар", скорее всего, конфискуют, заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма в... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T19:21

2023-11-20T19:21

2023-11-20T19:48

технологии

украина

михаил фридман

киевстар

петр авен

владимир зеленский

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Крупнейший украинский мобильный оператор "Киевстар", скорее всего, конфискуют, заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма в беседе с журналистом издания "Экономическая правда"."Сейчас соответствующие службы изучают наличие правовой ситуации. Я думаю, что есть высокая вероятность принятия санкций с последующей конфискацией этой компании", — сказал он.В начале октября СБУ сообщила об аресте всех украинских активов российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на сумму более 463 миллионов долларов. Как сообщало издание "Экономическая правда", суд арестовал все акции "Киевстара", которые контролируются этими бизнесменами через нидерландскую компанию VEON Ltd., а также принадлежащие самому оператору доли в компании "Хелси Украина", владеющей медицинскими данными местных граждан. Позднее издание "Лига.нет" заявило, что арест всех акций местных мобильных операторов, связанных с Фридманом, Авеном и Косоговым, оказался ошибкой. По информации СМИ, решение суда скорректировали и теперь оно касается лишь тех долей, которые контролируются российскими бизнесменами.

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технологии, украина, михаил фридман, киевстар, петр авен, владимир зеленский