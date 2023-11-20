Рейтинг@Mail.ru
В офисе Зеленского допустили конфискацию мобильного оператора "Киевстар" - РИА Новости, 20.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:21 20.11.2023 (обновлено: 19:48 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/operator-1910659574.html
В офисе Зеленского допустили конфискацию мобильного оператора "Киевстар"
В офисе Зеленского допустили конфискацию мобильного оператора "Киевстар" - РИА Новости, 20.11.2023
В офисе Зеленского допустили конфискацию мобильного оператора "Киевстар"
Крупнейший украинский мобильный оператор "Киевстар", скорее всего, конфискуют, заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма в... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T19:21
2023-11-20T19:48
технологии
украина
михаил фридман
киевстар
петр авен
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883903319_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_b07e80cce257fe4ad7b0b97a4e2e0db8.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Крупнейший украинский мобильный оператор "Киевстар", скорее всего, конфискуют, заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма в беседе с журналистом издания "Экономическая правда".&quot;Сейчас соответствующие службы изучают наличие правовой ситуации. Я думаю, что есть высокая вероятность принятия санкций с последующей конфискацией этой компании&quot;, — сказал он.В начале октября СБУ сообщила об аресте всех украинских активов российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на сумму более 463 миллионов долларов. Как сообщало издание "Экономическая правда", суд арестовал все акции "Киевстара", которые контролируются этими бизнесменами через нидерландскую компанию VEON Ltd., а также принадлежащие самому оператору доли в компании "Хелси Украина", владеющей медицинскими данными местных граждан. Позднее издание "Лига.нет" заявило, что арест всех акций местных мобильных операторов, связанных с Фридманом, Авеном и Косоговым, оказался ошибкой. По информации СМИ, решение суда скорректировали и теперь оно касается лишь тех долей, которые контролируются российскими бизнесменами.
https://ria.ru/20231119/ukraina-1910361213.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883903319_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b29ab0e5d4a4b1d2115f8a8258e58b7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, украина, михаил фридман, киевстар, петр авен, владимир зеленский
Технологии, Украина, Михаил Фридман, Киевстар, Петр Авен, Владимир Зеленский
В офисе Зеленского допустили конфискацию мобильного оператора "Киевстар"

Ростислав Шурма допустил конфискацию мобильного оператора "Киевстар"

© AP Photo / Jae C. HongЛюди на улице в Киеве, Украина
Люди на улице в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Jae C. Hong
Люди на улице в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Крупнейший украинский мобильный оператор "Киевстар", скорее всего, конфискуют, заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма в беседе с журналистом издания "Экономическая правда".
«

"Сейчас соответствующие службы изучают наличие правовой ситуации. Я думаю, что есть высокая вероятность принятия санкций с последующей конфискацией этой компании", — сказал он.

В начале октября СБУ сообщила об аресте всех украинских активов российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на сумму более 463 миллионов долларов. Как сообщало издание "Экономическая правда", суд арестовал все акции "Киевстара", которые контролируются этими бизнесменами через нидерландскую компанию VEON Ltd., а также принадлежащие самому оператору доли в компании "Хелси Украина", владеющей медицинскими данными местных граждан.
Позднее издание "Лига.нет" заявило, что арест всех акций местных мобильных операторов, связанных с Фридманом, Авеном и Косоговым, оказался ошибкой. По информации СМИ, решение суда скорректировали и теперь оно касается лишь тех долей, которые контролируются российскими бизнесменами.
Киев - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
Азаров рассказал, сколько Украина тратит на содержание офиса Зеленского
Вчера, 09:20
 
ТехнологииУкраинаМихаил ФридманКиевстарПетр АвенВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала