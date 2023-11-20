https://ria.ru/20231120/openai-1910652709.html

Главный ученый OpenAI раскаялся в увольнении гендиректора

Главный ученый OpenAI раскаялся в увольнении гендиректора - РИА Новости, 20.11.2023

Главный ученый OpenAI раскаялся в увольнении гендиректора

Научный руководитель OpenAI Илья Суцкевер заявил, что сожалеет об участии в действиях совета директоров, который отправил в отставку генерального директора Сэма РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T18:52

2023-11-20T18:52

2023-11-20T18:52

технологии

нижний новгород

microsoft corporation

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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Научный руководитель OpenAI Илья Суцкевер заявил, что сожалеет об участии в действиях совета директоров, который отправил в отставку генерального директора Сэма Альтмана, и пообещал сделать всё, чтобы "воссоединить" компанию-разработчика сервиса искусственного интеллекта ChatGPT. Увольнение Альтмана вызвало массовые протесты сотрудников OpenAI, которые винят совет директоров в создании кризиса, ставящего под угрозу существование компании. Суцкевер ранее сообщал, что экс-гендиректор отказался вернуться в OpenAI, несмотря на просьбы руководства. Позднее гендиректор Microsoft сообщила, что Альтман переходит работать к ним. "Я глубоко сожалею о своем участии в действиях совета директоров. Я никогда не хотел навредить OpenAI. Я люблю всё, что мы построили вместе, и сделаю всё, что смогу, чтобы воссоединить компанию", - написал уроженец Нижнего Новгорода Суцкевер в социальной сети Х. Причины увольнения Альтмана из OpenAI неясны. Согласно заявлению компании, Альтман якобы не был откровенен в общении с советом директоров, что мешало ему выполнять обязанности.

https://ria.ru/20231120/altman-1910523253.html

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технологии, нижний новгород, microsoft corporation