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Главный ученый OpenAI раскаялся в увольнении гендиректора - РИА Новости, 20.11.2023
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18:52 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/openai-1910652709.html
Главный ученый OpenAI раскаялся в увольнении гендиректора
Главный ученый OpenAI раскаялся в увольнении гендиректора - РИА Новости, 20.11.2023
Главный ученый OpenAI раскаялся в увольнении гендиректора
Научный руководитель OpenAI Илья Суцкевер заявил, что сожалеет об участии в действиях совета директоров, который отправил в отставку генерального директора Сэма РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T18:52
2023-11-20T18:52
технологии
нижний новгород
microsoft corporation
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Научный руководитель OpenAI Илья Суцкевер заявил, что сожалеет об участии в действиях совета директоров, который отправил в отставку генерального директора Сэма Альтмана, и пообещал сделать всё, чтобы "воссоединить" компанию-разработчика сервиса искусственного интеллекта ChatGPT. Увольнение Альтмана вызвало массовые протесты сотрудников OpenAI, которые винят совет директоров в создании кризиса, ставящего под угрозу существование компании. Суцкевер ранее сообщал, что экс-гендиректор отказался вернуться в OpenAI, несмотря на просьбы руководства. Позднее гендиректор Microsoft сообщила, что Альтман переходит работать к ним. "Я глубоко сожалею о своем участии в действиях совета директоров. Я никогда не хотел навредить OpenAI. Я люблю всё, что мы построили вместе, и сделаю всё, что смогу, чтобы воссоединить компанию", - написал уроженец Нижнего Новгорода Суцкевер в социальной сети Х. Причины увольнения Альтмана из OpenAI неясны. Согласно заявлению компании, Альтман якобы не был откровенен в общении с советом директоров, что мешало ему выполнять обязанности.
https://ria.ru/20231120/altman-1910523253.html
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Новости
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технологии, нижний новгород, microsoft corporation
Технологии, Нижний Новгород, Microsoft Corporation
Главный ученый OpenAI раскаялся в увольнении гендиректора

Научрук OpenAI раскаялся в увольнении Альтмана, пообещав воссоединить компанию

© AP Photo / Patrick SemanskyБывший гендиректор компании-разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI Сэм Альтман
Бывший гендиректор компании-разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI Сэм Альтман - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Бывший гендиректор компании-разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI Сэм Альтман. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Научный руководитель OpenAI Илья Суцкевер заявил, что сожалеет об участии в действиях совета директоров, который отправил в отставку генерального директора Сэма Альтмана, и пообещал сделать всё, чтобы "воссоединить" компанию-разработчика сервиса искусственного интеллекта ChatGPT.
Увольнение Альтмана вызвало массовые протесты сотрудников OpenAI, которые винят совет директоров в создании кризиса, ставящего под угрозу существование компании. Суцкевер ранее сообщал, что экс-гендиректор отказался вернуться в OpenAI, несмотря на просьбы руководства. Позднее гендиректор Microsoft сообщила, что Альтман переходит работать к ним.
«
"Я глубоко сожалею о своем участии в действиях совета директоров. Я никогда не хотел навредить OpenAI. Я люблю всё, что мы построили вместе, и сделаю всё, что смогу, чтобы воссоединить компанию", - написал уроженец Нижнего Новгорода Суцкевер в социальной сети Х.
Причины увольнения Альтмана из OpenAI неясны. Согласно заявлению компании, Альтман якобы не был откровенен в общении с советом директоров, что мешало ему выполнять обязанности.
Бывший гендиректор компании-разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI Сэм Альтман - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Уволенный гендиректор OpenAI займет пост в Microsoft
11:42
 
ТехнологииНижний НовгородMicrosoft Corporation
 
 
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