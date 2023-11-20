Главный ученый OpenAI раскаялся в увольнении гендиректора
Научрук OpenAI раскаялся в увольнении Альтмана, пообещав воссоединить компанию
© AP Photo / Patrick SemanskyБывший гендиректор компании-разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI Сэм Альтман
© AP Photo / Patrick Semansky
Бывший гендиректор компании-разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI Сэм Альтман. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Научный руководитель OpenAI Илья Суцкевер заявил, что сожалеет об участии в действиях совета директоров, который отправил в отставку генерального директора Сэма Альтмана, и пообещал сделать всё, чтобы "воссоединить" компанию-разработчика сервиса искусственного интеллекта ChatGPT.
Увольнение Альтмана вызвало массовые протесты сотрудников OpenAI, которые винят совет директоров в создании кризиса, ставящего под угрозу существование компании. Суцкевер ранее сообщал, что экс-гендиректор отказался вернуться в OpenAI, несмотря на просьбы руководства. Позднее гендиректор Microsoft сообщила, что Альтман переходит работать к ним.
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"Я глубоко сожалею о своем участии в действиях совета директоров. Я никогда не хотел навредить OpenAI. Я люблю всё, что мы построили вместе, и сделаю всё, что смогу, чтобы воссоединить компанию", - написал уроженец Нижнего Новгорода Суцкевер в социальной сети Х.
Причины увольнения Альтмана из OpenAI неясны. Согласно заявлению компании, Альтман якобы не был откровенен в общении с советом директоров, что мешало ему выполнять обязанности.