https://ria.ru/20231120/odkb-1910533488.html

Ереван попросил снять с повестки саммита ОДКБ документ о помощи Армении

Ереван попросил снять с повестки саммита ОДКБ документ о помощи Армении - РИА Новости, 20.11.2023

Ереван попросил снять с повестки саммита ОДКБ документ о помощи Армении

Армения попросила партнеров по ОДКБ снять с повестки саммита документ о помощи республике, сообщил генсек организации Имангали Тасмагамбетов на встрече с... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T12:19

2023-11-20T12:19

2023-11-20T17:28

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имангали тасмагамбетов

одкб

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МИНСК, 20 ноя — РИА Новости. Армения попросила партнеров по ОДКБ снять с повестки саммита документ о помощи республике, сообщил генсек организации Имангали Тасмагамбетов на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Поручение Совета коллективной безопасности по доработке решения по помощи Армении. Армянская сторона, хотя все остальные союзники поддержали это решение, не выражала никакого своего интереса к этому документу, и, более того, в завершающей части нашей работы они попросили его вообще снять с повестки", — сказал он.В Минске 22 ноября состоятся заседания советов министров обороны, иностранных дел и комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ, 23 ноября — саммит ОДКБ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в мероприятиях.В ноябре прошлого года на саммите ОДКБ в Ереване Пашинян отказался подписать проект решения Совета коллективной безопасности о совместных мерах по оказанию помощи Армении.Двадцать шестого октября премьер Армении не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек. Премьер Армении также не посетил саммит СНГ, который проходил в Бишкеке 13 октября. В мае глава военного ведомства Армении Сурен Папикян не участвовал в заседании Совета министров обороны ОДКБ в Минске. В сентябре Армения не направила спасателей на учения стран ОДКБ, которые прошли в сентябре в Белоруссии, а до этого власти Армении сочли нецелесообразным проведение в республике учений миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство — 2023".

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909619257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, белоруссия, александр лукашенко, имангали тасмагамбетов, одкб