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Ереван попросил снять с повестки саммита ОДКБ документ о помощи Армении - РИА Новости, 20.11.2023
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12:19 20.11.2023 (обновлено: 17:28 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/odkb-1910533488.html
Ереван попросил снять с повестки саммита ОДКБ документ о помощи Армении
Ереван попросил снять с повестки саммита ОДКБ документ о помощи Армении - РИА Новости, 20.11.2023
Ереван попросил снять с повестки саммита ОДКБ документ о помощи Армении
Армения попросила партнеров по ОДКБ снять с повестки саммита документ о помощи республике, сообщил генсек организации Имангали Тасмагамбетов на встрече с... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T12:19
2023-11-20T17:28
в мире
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белоруссия
александр лукашенко
имангали тасмагамбетов
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МИНСК, 20 ноя — РИА Новости. Армения попросила партнеров по ОДКБ снять с повестки саммита документ о помощи республике, сообщил генсек организации Имангали Тасмагамбетов на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. &quot;Поручение Совета коллективной безопасности по доработке решения по помощи Армении. Армянская сторона, хотя все остальные союзники поддержали это решение, не выражала никакого своего интереса к этому документу, и, более того, в завершающей части нашей работы они попросили его вообще снять с повестки&quot;, — сказал он.В Минске 22 ноября состоятся заседания советов министров обороны, иностранных дел и комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ, 23 ноября — саммит ОДКБ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в мероприятиях.В ноябре прошлого года на саммите ОДКБ в Ереване Пашинян отказался подписать проект решения Совета коллективной безопасности о совместных мерах по оказанию помощи Армении.Двадцать шестого октября премьер Армении не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек. Премьер Армении также не посетил саммит СНГ, который проходил в Бишкеке 13 октября. В мае глава военного ведомства Армении Сурен Папикян не участвовал в заседании Совета министров обороны ОДКБ в Минске. В сентябре Армения не направила спасателей на учения стран ОДКБ, которые прошли в сентябре в Белоруссии, а до этого власти Армении сочли нецелесообразным проведение в республике учений миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство — 2023".
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в мире, армения, белоруссия, александр лукашенко, имангали тасмагамбетов, одкб
В мире, Армения, Белоруссия, Александр Лукашенко, Имангали Тасмагамбетов, ОДКБ
Ереван попросил снять с повестки саммита ОДКБ документ о помощи Армении

Генсек ОДКБ: Армения попросила снять с повестки саммита документ о помощи

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияФлаг Армении на границе с Азербайджаном
Флаг Армении на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Флаг Армении на границе с Азербайджаном. Архивное фото
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МИНСК, 20 ноя — РИА Новости. Армения попросила партнеров по ОДКБ снять с повестки саммита документ о помощи республике, сообщил генсек организации Имангали Тасмагамбетов на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«

"Поручение Совета коллективной безопасности по доработке решения по помощи Армении. Армянская сторона, хотя все остальные союзники поддержали это решение, не выражала никакого своего интереса к этому документу, и, более того, в завершающей части нашей работы они попросили его вообще снять с повестки", — сказал он.

В Минске 22 ноября состоятся заседания советов министров обороны, иностранных дел и комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ, 23 ноября — саммит ОДКБ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в мероприятиях.
В ноябре прошлого года на саммите ОДКБ в Ереване Пашинян отказался подписать проект решения Совета коллективной безопасности о совместных мерах по оказанию помощи Армении.
Двадцать шестого октября премьер Армении не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек. Премьер Армении также не посетил саммит СНГ, который проходил в Бишкеке 13 октября. В мае глава военного ведомства Армении Сурен Папикян не участвовал в заседании Совета министров обороны ОДКБ в Минске. В сентябре Армения не направила спасателей на учения стран ОДКБ, которые прошли в сентябре в Белоруссии, а до этого власти Армении сочли нецелесообразным проведение в республике учений миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство — 2023".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Пашинян высказался о позиции по ОДКБ
15 ноября, 15:54
 
В миреАрменияБелоруссияАлександр ЛукашенкоИмангали ТасмагамбетовОДКБ
 
 
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