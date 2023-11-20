Ереван попросил снять с повестки саммита ОДКБ документ о помощи Армении
Генсек ОДКБ: Армения попросила снять с повестки саммита документ о помощи
Флаг Армении на границе с Азербайджаном. Архивное фото
МИНСК, 20 ноя — РИА Новости. Армения попросила партнеров по ОДКБ снять с повестки саммита документ о помощи республике, сообщил генсек организации Имангали Тасмагамбетов на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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"Поручение Совета коллективной безопасности по доработке решения по помощи Армении. Армянская сторона, хотя все остальные союзники поддержали это решение, не выражала никакого своего интереса к этому документу, и, более того, в завершающей части нашей работы они попросили его вообще снять с повестки", — сказал он.
В Минске 22 ноября состоятся заседания советов министров обороны, иностранных дел и комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ, 23 ноября — саммит ОДКБ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в мероприятиях.
В ноябре прошлого года на саммите ОДКБ в Ереване Пашинян отказался подписать проект решения Совета коллективной безопасности о совместных мерах по оказанию помощи Армении.
Двадцать шестого октября премьер Армении не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек. Премьер Армении также не посетил саммит СНГ, который проходил в Бишкеке 13 октября. В мае глава военного ведомства Армении Сурен Папикян не участвовал в заседании Совета министров обороны ОДКБ в Минске. В сентябре Армения не направила спасателей на учения стран ОДКБ, которые прошли в сентябре в Белоруссии, а до этого власти Армении сочли нецелесообразным проведение в республике учений миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство — 2023".