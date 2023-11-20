https://ria.ru/20231120/obyski-1910501512.html

Источник сообщил об обысках у председателя Ленинского суда Ростова-на-Дону

Источник сообщил об обысках у председателя Ленинского суда Ростова-на-Дону - РИА Новости, 20.11.2023

Источник сообщил об обысках у председателя Ленинского суда Ростова-на-Дону

Обыски идут у председателя и еще одного судьи Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, их подозревают в коррупции, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T10:00

2023-11-20T10:00

2023-11-20T10:04

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ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Обыски идут у председателя и еще одного судьи Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, их подозревают в коррупции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Сегодня дома и на работе у председателя Ленинского районного суда и еще одного судьи идут обыски. Они подозреваются в коррупции при отправлении правосудия в соучастии с бывшим председателем Ростовского областного суда Золотаревой", - сказал он.По данным собеседника, материалы направят в Высшую квалификационную коллегию судей для получения согласия на возбуждение уголовных дел.На прошлой неделе обыски также прошли у председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону и еще трех судей. По информации следствия, судьи получили взятку от ростовского предпринимателя за вынесение нужного решения.В начале апреля Елена Золотарева написала заявление об отставке с поста председателя Ростовского областного суда по собственному желанию. В конце мая Высшая квалификационная коллегия судей по представлению главы СК России разрешила возбудить против нее уголовное дело, в середине июля Басманный суд Москвы арестовал Золотареву и ее заместителя Татьяну Юрову по делу о взяточничестве.

https://ria.ru/20231116/samara-1909901921.html

ростов-на-дону

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происшествия, ростов-на-дону, ростов