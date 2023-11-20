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При обстреле Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 20.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:31 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/obstrel-1910661223.html
При обстреле Горловки пострадала женщина
При обстреле Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 20.11.2023
При обстреле Горловки пострадала женщина
Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T19:31
2023-11-20T19:31
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
сцкк
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Вследствие обстрела посёлка Комарова (Никитовский район Горловки) с позиций украинских террористов ранена мирная горловчанка. Пострадавшей оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 17.30 выпустили четыре кассетных снаряда по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
донецк
донецкая народная республика
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горловка, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
При обстреле Горловки пострадала женщина

Мэр Горловки сообщил о ранении мирной жительницы при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Вследствие обстрела посёлка Комарова (Никитовский район Горловки) с позиций украинских террористов ранена мирная горловчанка. Пострадавшей оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 17.30 выпустили четыре кассетных снаряда по Горловке.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкСЦККВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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