https://ria.ru/20231120/obstrel-1910661223.html

При обстреле Горловки пострадала женщина

При обстреле Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 20.11.2023

При обстреле Горловки пострадала женщина

Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T19:31

2023-11-20T19:31

2023-11-20T19:31

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

сцкк

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg

ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Вследствие обстрела посёлка Комарова (Никитовский район Горловки) с позиций украинских террористов ранена мирная горловчанка. Пострадавшей оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 17.30 выпустили четыре кассетных снаряда по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика