https://ria.ru/20231120/obstrel-1910519323.html

ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 снарядов за сутки

ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 снарядов за сутки - РИА Новости, 20.11.2023

ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 снарядов за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили более 40 снарядов по четырем приграничным районам, а два населенных пункта были атакованы четырьмя... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T11:27

2023-11-20T11:27

2023-11-20T11:38

белгородская область

белгородский район

муром

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили более 40 снарядов по четырем приграничным районам, а два населенных пункта были атакованы четырьмя дронами-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В понедельник губернатор опубликовал статистику, согласно которой украинские военные обстреляли четыре приграничных муниципалитета 46 снарядами. "В Грайворонском городском округе в селе Пороз атаке двух дронов-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет. По окраине села Дроновка выпущено два минометных снаряда", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено 4 артиллерийских снаряда, в Волоконовском районе 31 раз из миномета обстреляли окраину хутора Старый. "В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Муром – зафиксировано 9 прилетов. В селе Середа противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе", - сказал Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231119/raketa-1910382355.html

https://ria.ru/20231118/postradavshie-1910306677.html

белгородская область

белгородский район

муром

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, белгородский район, муром, вячеслав гладков, происшествия