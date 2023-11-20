Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 снарядов за сутки - РИА Новости, 20.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 20.11.2023 (обновлено: 11:38 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/obstrel-1910519323.html
ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 снарядов за сутки
ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 снарядов за сутки - РИА Новости, 20.11.2023
ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 снарядов за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили более 40 снарядов по четырем приграничным районам, а два населенных пункта были атакованы четырьмя... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T11:27
2023-11-20T11:38
белгородская область
белгородский район
муром
вячеслав гладков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
БЕЛГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили более 40 снарядов по четырем приграничным районам, а два населенных пункта были атакованы четырьмя дронами-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В понедельник губернатор опубликовал статистику, согласно которой украинские военные обстреляли четыре приграничных муниципалитета 46 снарядами. "В Грайворонском городском округе в селе Пороз атаке двух дронов-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет. По окраине села Дроновка выпущено два минометных снаряда", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено 4 артиллерийских снаряда, в Волоконовском районе 31 раз из миномета обстреляли окраину хутора Старый. "В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Муром – зафиксировано 9 прилетов. В селе Середа противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе", - сказал Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231119/raketa-1910382355.html
https://ria.ru/20231118/postradavshie-1910306677.html
белгородская область
белгородский район
муром
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, белгородский район, муром, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Белгородский район, Муром, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 снарядов за сутки

Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 снарядов за сутки

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили более 40 снарядов по четырем приграничным районам, а два населенных пункта были атакованы четырьмя дронами-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В понедельник губернатор опубликовал статистику, согласно которой украинские военные обстреляли четыре приграничных муниципалитета 46 снарядами.
Разбитое стекло в окне жилого дома - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
ВСУ выпустили ночью ракету "Точка-У" по белгородскому поселку Ровеньки
Вчера, 12:05
"В Грайворонском городском округе в селе Пороз атаке двух дронов-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет. По окраине села Дроновка выпущено два минометных снаряда", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено 4 артиллерийских снаряда, в Волоконовском районе 31 раз из миномета обстреляли окраину хутора Старый.
"В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Муром – зафиксировано 9 прилетов. В селе Середа противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе", - сказал Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
При атаке дрона на белгородский объект связи пострадали двое мужчин
18 ноября, 18:26
 
Белгородская областьБелгородский районМуромВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала