https://ria.ru/20231120/obstrel-1910519323.html
ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 снарядов за сутки
ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 снарядов за сутки - РИА Новости, 20.11.2023
ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 снарядов за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили более 40 снарядов по четырем приграничным районам, а два населенных пункта были атакованы четырьмя... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T11:27
2023-11-20T11:27
2023-11-20T11:38
белгородская область
белгородский район
муром
вячеслав гладков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
БЕЛГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили более 40 снарядов по четырем приграничным районам, а два населенных пункта были атакованы четырьмя дронами-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В понедельник губернатор опубликовал статистику, согласно которой украинские военные обстреляли четыре приграничных муниципалитета 46 снарядами. "В Грайворонском городском округе в селе Пороз атаке двух дронов-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет. По окраине села Дроновка выпущено два минометных снаряда", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено 4 артиллерийских снаряда, в Волоконовском районе 31 раз из миномета обстреляли окраину хутора Старый. "В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Муром – зафиксировано 9 прилетов. В селе Середа противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе", - сказал Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231119/raketa-1910382355.html
https://ria.ru/20231118/postradavshie-1910306677.html
белгородская область
белгородский район
муром
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, белгородский район, муром, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Белгородский район, Муром, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 снарядов за сутки
Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 снарядов за сутки