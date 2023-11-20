Рейтинг@Mail.ru
В РВИО считают, что одного "Нюрнберга" для Германии оказалось мало - РИА Новости, 20.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:32 20.11.2023 (обновлено: 09:16 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/nyurnberg-1910467462.html
В РВИО считают, что одного "Нюрнберга" для Германии оказалось мало
В РВИО считают, что одного "Нюрнберга" для Германии оказалось мало - РИА Новости, 20.11.2023
В РВИО считают, что одного "Нюрнберга" для Германии оказалось мало
Нюрнбергский процесс не решил проблему окончательной денацификации Германии, поскольку параллельно с этим международным трибуналом прошли десятки менее крупных... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T00:32
2023-11-20T09:16
в мире
германия
россия
сша
британская разведывательная служба mi6
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588626402_0:197:3012:1891_1920x0_80_0_0_5c1e37ae4f9da6cd9a9bb7209c64858c.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Нюрнбергский процесс не решил проблему окончательной денацификации Германии, поскольку параллельно с этим международным трибуналом прошли десятки менее крупных судов на Западе, на которых нацистов судили относительно нестрого, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.Ровно 78 лет назад, 20 ноября 1945 года в городе Нюрнберг начался судебный процесс над группой главных нацистских военных преступников. В Международном военном трибунале председательствовали СССР, США, Великобритания и Франция, к которым также присоединились 19 других стран — членов Антигитлеровской коалиции.Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых приговорили к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме."Параллельно Нюрнбергскому процессу прошли десятки менее масштабных судов, так называемых "малых Нюрнбергов". В Западной Германии (ФРГ) нацистских преступников судили не так строго, это привело к тому, что денацификация в полной мере так и не была проведена. Результатом этого стало появление сегодня шовинистических и откровенно неонацистских настроений в ряде политических сил Европы", - сказал Мягков.Историк выразил мнение, что далеко не все граждане Германии, ратовавшие в 1945 году за казнь "первых лиц" гитлеровской власти, были искренни в своем покаянии."Большинство опрошенных граждан Германии выступали тогда за смертную казнь нацистских главарей, однако было ли это их желание искренним, означало ли это, что они раскаивались в содеянном? Вряд ли. На самом деле многие немцы рассчитывали, что после казни первых лиц гитлеровского режима со всего остального общества вина будет снята как с "вынужденных исполнителей" приказов нацистского руководства", - отметил собеседник агентства.В РВИО также назвали абсурдной озвучиваемую сегодня некоторыми западными политиками и историками позицию, что Нюрнбергский трибунал был не до конца справедлив, поскольку нацистов, то есть побежденную сторону судили страны-победители, что противоречит римскому праву, по которому в качестве судьи должна выступать нейтральная сторона."Какие, собственно, страны были "нейтральными" во Второй Мировой войне? Швеция и Швейцария, которые помогали Гитлеру – поставляли вооружения и хранили деньги в своих банках? Или, может быть, в суде должна была председательствовать профашистская Испания? Это нонсенс — нейтральных стран в Европе тогда просто не было", - пояснил Мягков.Без срока давности Говоря о ныне живущих пособниках Гитлера, историк отметил, что сегодня их осталось всего несколько десятков, однако совершенные ими преступления не имеют срока давности, и Россия должна требовать их выдачи. При этом собеседник агентства отметил, что вряд ли на этот шаг пойдут страны, предоставляющие убежище нацистам. "Считаю, что Россия должна по-прежнему несмотря на срок, прошедший со времен Великой Отечественной и "дряхлость" нацистов и их пособников, требовать у властей этих стран выдачи и законного наказания. В то же время если смотреть на проблему реалистично, сегодня практически нет никаких шансов, что запросы РФ будут удовлетворены", - отметил историк.В РВИО напомнили, что прячущихся сегодня в Латинской Америке, Канаде, США и Европе гитлеровцев и их украинских коллаборантов "консервировали" западные спецслужбы, считая, что они будут полезными для пропаганды и осуществления диверсий на территории Советского Союза после войны. В том числе их задействовала в своих операциях британская MI6."Теперь же большинство бывших гитлеровцев и их украинских пособников являются гражданами этих стран, которым их "вторая родина" платит "благодарностью за услуги", - отметил Мягков.
https://ria.ru/20230408/ferents-1864016521.html
https://ria.ru/20211014/protsess-1754588363.html
https://ria.ru/20230426/protsess-1867825901.html
германия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588626402_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_27bacb5bdf34d33e375b58771cfa3369.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, сша, британская разведывательная служба mi6
В мире, Германия, Россия, США, Британская разведывательная служба MI6
В РВИО считают, что одного "Нюрнберга" для Германии оказалось мало

РВИО: Нюрнбергский процесс не решил проблему денацификации Германии

© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкНюрнбергский процесс
Нюрнбергский процесс - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в медиабанк
Нюрнбергский процесс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Нюрнбергский процесс не решил проблему окончательной денацификации Германии, поскольку параллельно с этим международным трибуналом прошли десятки менее крупных судов на Западе, на которых нацистов судили относительно нестрого, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Ровно 78 лет назад, 20 ноября 1945 года в городе Нюрнберг начался судебный процесс над группой главных нацистских военных преступников. В Международном военном трибунале председательствовали СССР, США, Великобритания и Франция, к которым также присоединились 19 других стран — членов Антигитлеровской коалиции.
Американский юрист Бенджамин Ференц - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
Умер последний из обвинителей Нюрнбергского процесса Бен Ференц
8 апреля, 23:29
Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых приговорили к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.
«
"Параллельно Нюрнбергскому процессу прошли десятки менее масштабных судов, так называемых "малых Нюрнбергов". В Западной Германии (ФРГ) нацистских преступников судили не так строго, это привело к тому, что денацификация в полной мере так и не была проведена. Результатом этого стало появление сегодня шовинистических и откровенно неонацистских настроений в ряде политических сил Европы", - сказал Мягков.
Историк выразил мнение, что далеко не все граждане Германии, ратовавшие в 1945 году за казнь "первых лиц" гитлеровской власти, были искренни в своем покаянии.
"Большинство опрошенных граждан Германии выступали тогда за смертную казнь нацистских главарей, однако было ли это их желание искренним, означало ли это, что они раскаивались в содеянном? Вряд ли. На самом деле многие немцы рассчитывали, что после казни первых лиц гитлеровского режима со всего остального общества вина будет снята как с "вынужденных исполнителей" приказов нацистского руководства", - отметил собеседник агентства.
В РВИО также назвали абсурдной озвучиваемую сегодня некоторыми западными политиками и историками позицию, что Нюрнбергский трибунал был не до конца справедлив, поскольку нацистов, то есть побежденную сторону судили страны-победители, что противоречит римскому праву, по которому в качестве судьи должна выступать нейтральная сторона.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
В Совфеде раскритиковали попытки пересмотра Нюрнбергского процесса
14 октября 2021, 16:08
"Какие, собственно, страны были "нейтральными" во Второй Мировой войне? Швеция и Швейцария, которые помогали Гитлеру – поставляли вооружения и хранили деньги в своих банках? Или, может быть, в суде должна была председательствовать профашистская Испания? Это нонсенс — нейтральных стран в Европе тогда просто не было", - пояснил Мягков.

Без срока давности

Говоря о ныне живущих пособниках Гитлера, историк отметил, что сегодня их осталось всего несколько десятков, однако совершенные ими преступления не имеют срока давности, и Россия должна требовать их выдачи. При этом собеседник агентства отметил, что вряд ли на этот шаг пойдут страны, предоставляющие убежище нацистам.
"Считаю, что Россия должна по-прежнему несмотря на срок, прошедший со времен Великой Отечественной и "дряхлость" нацистов и их пособников, требовать у властей этих стран выдачи и законного наказания. В то же время если смотреть на проблему реалистично, сегодня практически нет никаких шансов, что запросы РФ будут удовлетворены", - отметил историк.
В РВИО напомнили, что прячущихся сегодня в Латинской Америке, Канаде, США и Европе гитлеровцев и их украинских коллаборантов "консервировали" западные спецслужбы, считая, что они будут полезными для пропаганды и осуществления диверсий на территории Советского Союза после войны. В том числе их задействовала в своих операциях британская MI6.
"Теперь же большинство бывших гитлеровцев и их украинских пособников являются гражданами этих стран, которым их "вторая родина" платит "благодарностью за услуги", - отметил Мягков.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
В Крыму пригрозили Зеленскому вторым Нюрнбергским процессом
26 апреля, 12:17
 
В миреГерманияРоссияСШАБританская разведывательная служба MI6
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала