https://ria.ru/20231120/nyurnberg-1910467462.html

В РВИО считают, что одного "Нюрнберга" для Германии оказалось мало

В РВИО считают, что одного "Нюрнберга" для Германии оказалось мало - РИА Новости, 20.11.2023

В РВИО считают, что одного "Нюрнберга" для Германии оказалось мало

Нюрнбергский процесс не решил проблему окончательной денацификации Германии, поскольку параллельно с этим международным трибуналом прошли десятки менее крупных... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T00:32

2023-11-20T00:32

2023-11-20T09:16

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Нюрнбергский процесс не решил проблему окончательной денацификации Германии, поскольку параллельно с этим международным трибуналом прошли десятки менее крупных судов на Западе, на которых нацистов судили относительно нестрого, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.Ровно 78 лет назад, 20 ноября 1945 года в городе Нюрнберг начался судебный процесс над группой главных нацистских военных преступников. В Международном военном трибунале председательствовали СССР, США, Великобритания и Франция, к которым также присоединились 19 других стран — членов Антигитлеровской коалиции.Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых приговорили к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме."Параллельно Нюрнбергскому процессу прошли десятки менее масштабных судов, так называемых "малых Нюрнбергов". В Западной Германии (ФРГ) нацистских преступников судили не так строго, это привело к тому, что денацификация в полной мере так и не была проведена. Результатом этого стало появление сегодня шовинистических и откровенно неонацистских настроений в ряде политических сил Европы", - сказал Мягков.Историк выразил мнение, что далеко не все граждане Германии, ратовавшие в 1945 году за казнь "первых лиц" гитлеровской власти, были искренни в своем покаянии."Большинство опрошенных граждан Германии выступали тогда за смертную казнь нацистских главарей, однако было ли это их желание искренним, означало ли это, что они раскаивались в содеянном? Вряд ли. На самом деле многие немцы рассчитывали, что после казни первых лиц гитлеровского режима со всего остального общества вина будет снята как с "вынужденных исполнителей" приказов нацистского руководства", - отметил собеседник агентства.В РВИО также назвали абсурдной озвучиваемую сегодня некоторыми западными политиками и историками позицию, что Нюрнбергский трибунал был не до конца справедлив, поскольку нацистов, то есть побежденную сторону судили страны-победители, что противоречит римскому праву, по которому в качестве судьи должна выступать нейтральная сторона."Какие, собственно, страны были "нейтральными" во Второй Мировой войне? Швеция и Швейцария, которые помогали Гитлеру – поставляли вооружения и хранили деньги в своих банках? Или, может быть, в суде должна была председательствовать профашистская Испания? Это нонсенс — нейтральных стран в Европе тогда просто не было", - пояснил Мягков.Без срока давности Говоря о ныне живущих пособниках Гитлера, историк отметил, что сегодня их осталось всего несколько десятков, однако совершенные ими преступления не имеют срока давности, и Россия должна требовать их выдачи. При этом собеседник агентства отметил, что вряд ли на этот шаг пойдут страны, предоставляющие убежище нацистам. "Считаю, что Россия должна по-прежнему несмотря на срок, прошедший со времен Великой Отечественной и "дряхлость" нацистов и их пособников, требовать у властей этих стран выдачи и законного наказания. В то же время если смотреть на проблему реалистично, сегодня практически нет никаких шансов, что запросы РФ будут удовлетворены", - отметил историк.В РВИО напомнили, что прячущихся сегодня в Латинской Америке, Канаде, США и Европе гитлеровцев и их украинских коллаборантов "консервировали" западные спецслужбы, считая, что они будут полезными для пропаганды и осуществления диверсий на территории Советского Союза после войны. В том числе их задействовала в своих операциях британская MI6."Теперь же большинство бывших гитлеровцев и их украинских пособников являются гражданами этих стран, которым их "вторая родина" платит "благодарностью за услуги", - отметил Мягков.

https://ria.ru/20230408/ferents-1864016521.html

https://ria.ru/20211014/protsess-1754588363.html

https://ria.ru/20230426/protsess-1867825901.html

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в мире, германия, россия, сша, британская разведывательная служба mi6