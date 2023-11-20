https://ria.ru/20231120/nosik-1910582868.html
Артист Владимир Носик опроверг сообщения о госпитализации
Артист Владимир Носик опроверг сообщения о госпитализации - РИА Новости, 20.11.2023
Артист Владимир Носик опроверг сообщения о госпитализации
Народный артист России, актер Владимир Носик опроверг РИА Новости информацию о своей госпитализации. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T15:09
2023-11-20T15:09
2023-11-20T15:09
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Народный артист России, актер Владимир Носик опроверг РИА Новости информацию о своей госпитализации. Ранее "Известия" сообщили, что актера якобы госпитализировали с травмой головы. "Я дома, я здоров", - сказал собеседник агентства. Владимир Носик родился 3 апреля 1948 года в Москве. Он окончил ВГИК и в 1970 году был принят в Театр-студию киноактера, где служил на протяжении 24 лет. С 1995 года артист работает в Государственном академическом Малом театре. Носик сыграл более чем в 160 фильмах и сериалах, в числе которых "Визит вежливости", "Любовь земная", "По улицам комод водили…", "О бедном гусаре замолвите слово", "Гостья из будущего", "Самая обаятельная и привлекательная", "Железный занавес", "Вверх тормашками", "Земский доктор", "Метод Лавровой", "Сделано в СССР", "Закрытая школа".
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россия, владимир носик, вгик, общество
Культура, Россия, Владимир Носик, ВГИК, Общество
Артист Владимир Носик опроверг сообщения о госпитализации
Народный артист России Владимир Носик опроверг сообщения о госпитализации
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Народный артист России, актер Владимир Носик опроверг РИА Новости информацию о своей госпитализации.
Ранее "Известия" сообщили, что актера якобы госпитализировали с травмой головы.
"Я дома, я здоров", - сказал собеседник агентства.
Владимир Носик родился 3 апреля 1948 года в Москве. Он окончил ВГИК и в 1970 году был принят в Театр-студию киноактера, где служил на протяжении 24 лет. С 1995 года артист работает в Государственном академическом Малом театре. Носик сыграл более чем в 160 фильмах и сериалах, в числе которых "Визит вежливости", "Любовь земная", "По улицам комод водили…", "О бедном гусаре замолвите слово", "Гостья из будущего", "Самая обаятельная и привлекательная", "Железный занавес", "Вверх тормашками", "Земский доктор", "Метод Лавровой", "Сделано в СССР", "Закрытая школа".
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