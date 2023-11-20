https://ria.ru/20231120/nokaut-1910559383.html

Эксперт считает, что партию власти на выборах в Молдавии отправили в нокаут

Эксперт считает, что партию власти на выборах в Молдавии отправили в нокаут - РИА Новости, 20.11.2023

Эксперт считает, что партию власти на выборах в Молдавии отправили в нокаут

Партию власти "Действие и солидарность" (ПДС) в Молдавии в первом туре местных выборов отправили в нокдаун, а во втором туре – в нокаут, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T13:46

2023-11-20T13:46

2023-11-20T13:46

в мире

молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Партию власти "Действие и солидарность" (ПДС) в Молдавии в первом туре местных выборов отправили в нокдаун, а во втором туре – в нокаут, заявил РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко. В воскресенье в 273 населенных пунктах Молдавии прошел второй тур выборов мэров и глав сельских администраций, а еще в восьми селах из-за низкой явки в первом туре прошли повторные выборы. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Бельцах - втором по величине городе Молдавии, превысила 20%, поэтому они признаны состоявшимися. "Если в первом туре партию ПДС отправили в нокдаун, то во втором это уже нокаут. Если мы возьмем результаты второго тура, то ПДС проиграл в четырех городах из шести, где были представлены его кандидаты. Если брать общие итоги, то партию власти очень сильно потрепали. И фактически она эти выборы проиграла", - сказал Кориненко. По его мнению, партии власти не помог огромный административный ресурс, который она вовсю использовала, даже перед вторым туром выборов. "Президент Молдовы Майя Санду ездила по городам, в которых должны были пройти вторые туры и где должны были участвовать кандидаты от ПДС. Хотя фактически она не является главой партии и как бы президент должен держать нейтралитет", - отметил он. Кориненко подчеркнул, что даже жители центральной части Молдавии, которые прежде считались электоратом правящей партии, стали менять свои предпочтения в пользу альтернативных политформирований. "ПДС центр опять взял, но с большим трудом, в некоторых населенных пунктах проиграл своим конкурентами, в некоторых победил с минимальным перевесом. Центр уже стал неоднородным электоратом ПДС, как был раньше. А это уже повод правящей партии задуматься о том, как к ней относятся те люди, которые голосовали за ее кандидатов раньше", - пояснил политолог. За кресла мэров и глав сельских администраций во втором туре боролись 544 кандидата, из них 488 были выдвинуты политическими партиями, а 56 - независимые. Среди всех кандидатов 158 женщин. Основная борьба развернулась за кресла мэра второго по величине города Бельцы, а также главы Комрата, административного центра Гагаузской автономии. Для наблюдения за выборами Центральная избирательная комиссия аккредитовала 1493 наблюдателя, из них 1092 национальных и 401 международный. Они представляли восемь различных общественных национальных организаций и 36 международных. Российским наблюдателям власти Молдавии отказали в аккредитации.

https://ria.ru/20231120/oppozitsiya-1910552056.html

https://ria.ru/20231004/doverie-1900401304.html

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в мире, молдавия, майя санду