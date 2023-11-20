https://ria.ru/20231120/nauka_i_tekhnologii-1910649399.html

"Сколково": 80% россиян интересуются новостями о науке и технологиях

"Сколково": 80% россиян интересуются новостями о науке и технологиях - РИА Новости, 20.11.2023

"Сколково": 80% россиян интересуются новостями о науке и технологиях

Восемьдесят процентов россиян интересуются новостями о науке и технологиях, а 78% молодежи считают, что сфера активно развивается, сообщает Фонд "Сколково" со... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T18:39

2023-11-20T18:39

2023-11-20T18:39

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Восемьдесят процентов россиян интересуются новостями о науке и технологиях, а 78% молодежи считают, что сфера активно развивается, сообщает Фонд "Сколково" со ссылкой на данные всероссийского исследования, которое провели Инновационный центр "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) и ВЦИОМ. "Проведенный опрос показал, что среди россиян наблюдается высокий интерес к информации о науке и технологиях. Так, 80% опрошенных хотя бы изредка читает или смотрит материалы по данным темам. При этом повышенный интерес к теме технологий проявляет каждый пятый житель нашей страны (21%), среди которых преимущественно мужчины (31%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (34%), а также люди с высшим образованием (28%)", - говорится в сообщении. При этом 30% респондентов заявили, что иногда смотрят новости из сферы науки и технологий, а 29% делают это редко. Лишь 19% участников опроса сказали, что не интересуются технологиями. Как отметила вице-президент по маркетингу и коммуникационной стратегии Фонда "Сколково" Карина Кушнир, первый опрос совместно с ВЦИОМ был проведен в 2021 году. "Сравнивая результаты предыдущего и нынешнего исследований, мы видим положительный тренд восприятия сферы науки и технологий во всех группах населения. Почти две трети опрошенных считают, что сфера последовательно развивается, среди них 59% мужчин и 67% женщин. Наиболее позитивный взгляд отмечен среди молодежи. Так, в аудитории 18-24 лет ответы о постепенном развитии и расцвете отрасли выбрали 78% респондентов", - сказала она. При этом среди молодежи 18-24 лет значительно сократилась доля тех, кто считает, что отрасль находится в постепенном упадке — только 3% в 2023 году по сравнению с 16% в 2021 году (-13 п.п.). Наблюдаются положительные изменения и у наиболее критично настроенной группы в возрасте от 25 до 34 лет, 61% опрошенных (+10 п.п. к 2021 году) в этой категории оценили ситуацию в отрасли, негативно — всего 18% (-9 п.п. к 2021 году). Организаторы опроса также выяснили основные источники информации, в которых россияне читают или смотрят новости о науке и технологиях. Лидерство по результатам опроса занимают интернет-сайты (62%) и телевидение (51%). В топ-5 с некоторым отрывом также входят личное общение (34%), мессенджеры (33%) и социальные сети (32%). В исследовании отмечается, что интернет-сайты во всех возрастных аудиториях находятся на первом месте среди источников информации о науке и технологиях, кроме наиболее возрастной группы (60+), где этот канал занимает 2-е место после телевидения. Исследование было проведено в 2023 году среди населения РФ старше 18 лет методом телефонного опроса (CATI). Объем выборки: 1600 респондентов. Выборка репрезентирует взрослое население Российской Федерации (18+) по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. В опросе замерялся уровень информированности и динамика восприятия населением "Сколково" по сравнению с предыдущим исследованием Инновационного центра и ВЦИОМ, проведенным в ноябре 2021 года, а также уровень информированности и восприятия населением сферы науки и технологий.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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